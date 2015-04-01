Бои за Покровск: Зеленский просчитался, Путину не до Курска?

05.09.2024 5 сентября 2024 г.

Наступление ВСУ в Курской области продолжается уже месяц. А российская армия активно продвигается в направлении Покровска в Донецкой области. Бои за Покровск для Путина оказались важнее освобождения Курска? Каких изменений теперь ждать на фронте? И как россияне оценивают события в Курской области? Смотрите ток-шоу "В самую точку" с Еленой Барышевой.