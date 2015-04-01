Бои за Покровск: Зеленский просчитался, Путину не до Курска?

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Гости в студии:
🔵 Екатерина Шульман, политолог
🔵 Николай Митрохин, историк и военный обозреватель
🔵 Арсений Куманьков, специалист по этике войны, автор книги"Война в 21 веке"
Гости в студии:
🔵 Екатерина Шульман, политолог
🔵 Николай Митрохин, историк и военный обозреватель
🔵 Арсений Куманьков, специалист по этике войны, автор книги"Война в 21 веке"
Политическое ток-шоу DW. Еженедельные дискуссии в прямом эфире в студии Deutsche Welle о наиболее актуальных темах и событиях в России и соседних странах.