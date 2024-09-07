Зеленский: О стабилизации под Покровском говорить рано

Президент Украины не согласился с прозвучавшими в СМИ утверждениями о стабилизации ситуации на Покровском направлении.

Ситуацию с отражением наступления сил РФ под Покровском Донецкой области пока рано называть стабилизированной, заявил Владимир Зеленский. Так президент Украины ответил на вопрос журналистов в итальянской Лозанне, где в субботу, 7 сентября, прошла его встреча с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

По словам украинского лидера, которые цитирует издание Hromadske , ситуация на Покровском направлении "в любом случае непростая". Но в начале сентября, когда Зеленский готовился к отъезду из страны для участия в заседании контактной группы по Украине в формате Рамштайн в Германии и последующих встреч с рядом европейских лидеров, положение дел под Покровском улучшилось, заявил Зеленский.

"Я не хочу говорить раньше времени. Если можно немного потерпеть, когда там полностью все стабилизируется, тогда будем разговаривать об этом", - цитируют президента СМИ.

Сырский заявляет об остановке наступления РФ под Покровском, а Россия - о продвижении

О стабилизации ситуации под Покровском ранее заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. "За последние шесть дней противник не продвинулся ни на метр в направлении Покровска. Другими словами, наша стратегия работает", - сказал главнокомандующий ВСУ в интервью телеканалу СNN, опубликованном 5 сентября.

По словам Сырского, украинская армия лишила россиян возможности маневрировать и перебрасывать свои силы с других направлений. "И это ослабление определенно ощущается в других районах. Мы отмечаем, что количество артиллерийских обстрелов, а также интенсивность наступления снизились", - сказал он.

В свою очередь Минобороны РФ 7 сентября отчиталось о захвате села Калиново в Покровском районе Донецкой области. По данным OSINT-проекта DeepState, со 2 по 6 сентября армия РФ захватила 10 кв. км территории в районе Покровска, хотя это можно назвать замедлением темпов наступления. Украинская сторона не комментировала эти сообщения.

В Покровске и окрестростях города при этом продолжается эвакуация жителей. Сам город систематически подвергается российским ракетным ударам.

РФ стремится захватить Покровск, оставив в стороне ситуацию в Курской области

По данным Минобороны Великобритании, озвученным 1 сентября, силы РФ на тот момент находились всего в 10 км от Покровска. Наступление на этом направлении ведется уже несколько месяцев, и ему не помешала операция ВСУ в Курской области, которая продолжается с начала августа.

По данным СМИ, одной из возможных целей вторжения ВСУ в Курскую область была попытка заставить РФ перебросить часть своих сил из Донбасса в регион РФ, что снизило бы давление на обороняющиеся подразделения украинской армии. Однако спустя несколько недель после начала операции ВСУ агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на свои источники, что Минобороны РФ приняло решение не перебрасывать войска и продолжить наступление в Украине, несмотря на потери территории в самой России. Об этом же в начале сентября заявлял президент РФ Владимир Путин, вновь подняв тему хода вторжения РФ в Украину во время своего выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.