Три человека погибли в Константиновке после удара армии РФ

В результате артиллерийского обстрела российской армией деревни Константиновка в Донецкой области погибли три мирных жителя. Еще трое получили легкие ранения, им оказана необходимая медицинская помощь, сообщил в своем Telegram-канале глава Донецкой областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин в субботу, 7 сентября. "Россияне обстреляли город из артиллерии, убили трех мужчин от 24 до 69 лет. Три человека получили легкие ранения, им оказана необходимая медицинская помощь", - написал он.

Кроме того, в результате обстрела был поврежден многоэтажный дом, аптека, шесть автомобилей и три линии электропередач.

Ранее российская армия произвела массированную атаку на Украину

В ночь на 7 сентября, по данным Воздушных сил ВСУ, российские войска запустили 67 беспилотников типа Shahed по территории Украины. 58 из них удалось сбить, еще шесть улетели в сторону России, Беларуси и оккупированной части Луганской области. О повреждениях и пострадавших после ночного обстрела не сообщалось.

Обломки одного из российских дронов были обнаружены у входа в здание Верховной рады Украины в Киеве. Впрочем, в украинском парламенте сообщили, что повреждений в результате инцидента выявлено не было.