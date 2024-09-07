Рядом с Верховной радой нашли обломки российского БПЛА

Обломки российского беспилотника были обнаружены у входа в здание Верховной рады в Киеве. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале украинского парламента в субботу, 7 сентября.

В опубликованном посте уточняется, что повреждений в результате падения частей БПЛА не выявлено. Ранее о сбитии дрона "у порога" здания рады в Киеве заявил депутат от партии "Слуга народа" Макс Бужанский.

Всего, по данным Воздушных сил ВСУ, российские войска за ночь запустили 67 беспилотников типа Shahed по территории Украины. 58 из них удалось сбить, еще шесть улетели в сторону России, Беларуси и оккупированной части Луганской области. О повреждениях или пострадавших в результате очередного ночного обстрела со стороны армии РФ не сообщается.