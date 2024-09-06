Зачем в Украине сменили половину кабмина?

В Украине прошли масштабные кадровые ротации в правительстве. Верховная рада уволила, а затем назначила в общей сложности половину министров. Что означают столь поспешные изменения в исполнительной власти во время войны?

О большой кадровой перезагрузке власти президент Украины Владимир Зеленский заявлял еще в начале этого года. Реализовать ее удалось только в начале сентября. На пресс-конференции 27 августа Зеленский заявил, что обсуждает с премьер-министром Денисом Шмыгалем возможные изменения в кабинете, а уже 3 сентября министры и вице-премьеры из правительства Дениса Шмыгаля внезапно, один за другим, начали подавать заявления об отставке. На следующий день большинство из них было уволено Верховной радой. В четверг, 5 сентября, депутаты уволили также министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и вице-премьера и министра реинтеграции Ирину Верещук и проголосовали за назначение новых министров.

Старые лица на новых должностях

Однако не стоит искать новые лица, которых бы вынесло на поверхность такой перезагрузкой исполнительной власти. Отчасти произошел своеобразный обмен кадрами между офисом президента (ОП) и кабинетом министров. Так, Ирина Верещук теперь будет занимать должность заместителя руководителя ОП. Бывший замглавы офиса президента Андрей Сибига возглавил министерство иностранных дел Украины, еще два заместителя руководителя ОП - Алексей Кулеба и Николай Точицкий - тоже перешли в правительство: первый стал вице-премьер-министром по вопросам восстановления Украины и руководителем министерства развития общин и территорий, второй - министром культуры и стратегических коммуникаций.

Андрей Сибига Фото: REUTERS

Вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции и министром юстиции назначили Ольгу Стефанишину, министерство по делам ветеранов возглавит Наталья Калмыкова, которая была заместителем министра обороны Украины, а министерство аграрной политики и продовольствия - Виталий Коваль, занимавший должность главы Фонда государственного имущества Украины. Министром молодежи и спорта будет Матвей Бедный, до этого временно исполнявший обязанности министра. Министром защиты окружающей среды и природных ресурсов назначена Светлана Гринчук, которая была замминистра энергетики. Во главе министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности поставлен Герман Сметанин, бывший гендиректор "Укроборонпрома".

"Перед новыми министрами стоят нелегкие задачи, но я уверен, что их опыт и навыки помогут в реализации стратегических целей нашего государства", - написал премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram 5 сентября по результатам кадровых изменений в правительстве.

Изменения в украинском правительстве: попытка снять напряжение в обществе?

Эксперты усматривают в кадровой ротации попытку снять напряжение в обществе. "Такое обновление - это одна из стратегий Зеленского: постоянно менять исполнителей, чтобы увольняемые люди забирали с собой весь накопленный медийный негатив, а новые приходящие могли быстро продолжать работу предшественников. Часто новые, кто приходят, - это или люди из окружения предыдущих министров, или с Банковой (из офиса президента Украины. - Ред.), но для общества - это определенный выпуск пара общественного недовольства, а для власти - контроль над ситуацией", - прокомментировал в разговоре с DW эксперт из аналитического центра "Украинская призма" Александр Краев.

По его мнению, правительственные перестановки не повлияют на ситуацию внутри страны, но будут иметь последствия во внешних отношениях, в частности с США, которые хотят видеть прозрачность, прогнозируемость и результативность украинской власти, а не ранжирование людей в правительстве из-за того, что они в какой-то момент собирают на себя медийный негатив.

Таким примером определенной "токсичности" видимо послужил для президента уже бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, скандал с которым недавно разгорелся в Польше, указывают эксперты. Из-за своего заявления, касающегося эксгумации тел погибших поляков во время Волынской резни 1943 года и польской операции "Висла" (переселение украинцев в 1947 году) на панельной дискуссии в Ольштыне, где он был вместе со своим польским коллегой Радославом Сикорским, Кулеба вполне мог потерять доверие президента, и от него быстро избавились, считает, в частности, киевский политолог Петр Олищук.

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото: Virginia Mayo/File/AP/picture alliance

"Никто не ожидал, что Кулебу уволят так быстро. В последнее время были определенные проблемы в отношениях с Польшей. Но, возможно, здесь был и определенный накопительный эффект", - говорит Олищук. Он не исключает, что Кулебу могли сместить и из-за его чрезмерной самостоятельности в общении с западными партнерами, что очень не нравится офису президента. Аналитики видят в этом же вероятную причину недавнего увольнения вице-премьер-министра по вопросам восстановления Украины, министра развития общин, территорий и инфраструктуры Александра Кубракова, а также председателя правления НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого.

Шмыгаль не сейчас, но следующий?

Почему была уволена половина правительства, а не весь кабинет Шмыгаля ушел в отставку? Эксперты сходятся на том, что хотя президент и не доволен работой премьер-министра, но в ближайшее время его не уволят. Ведь для этого понадобилось бы вместе с Денисом Шмыгалем отправлять в отставку всех министров, что потребовало бы долгих процедур согласования кандидатуры нового премьера.

"Фракции "Слуга народа" в парламенте сейчас все труднее и труднее находить голоса на голосование за нужные президенту инициативы и законопроекты. Поэтому от смены главы правительства отказались, но заменили 50 процентов правительства. Так безопаснее и быстрее", - прокомментировал ситуацию доцент Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко, политолог Игорь Рейтерович. По его убеждению, самого Шмыгаля президент оставил "на десерт", когда начнется отопительный сезон, который обещает быть чрезвычайно тяжелым из-за существенных повреждений украинской энергосистемы в результате российских ракетных и дроновых атак. Эксперт считает, что полная перезагрузка правительства Шмыгаля может произойти уже весной, после того как он "соберет на себя недовольство людей после тяжелой зимы".

Владимир Зеленский ожидает от правительства конкретных результатов уже нынешней осенью Фото: President of Ukraine

Между тем изменения в кабинете министров прокомментировал и президент Украины. "Очень важно, чтобы правительственные институции сейчас работали максимально активно - еще активнее, чем это было раньше. На всех уровнях", - заявил Зеленский в своем видеообращении 5 сентября. Он ожидает, в частности, больше инвестиций партнеров в оборонное производство Украины, более активной подготовки будущего соглашения о вступлении в ЕС, больше взаимодействия и взаимопонимания между центральной властью и общинами. "Есть десятки таких вполне конкретных задач, - сказал Зеленский, - и в своей должности каждый в течение осени должен дать определенные результаты".