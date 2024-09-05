  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаУкраина

Верховная рада Украины назначила главой МИД Андрея Сибигу

Сергей Ромашенко
5 сентября 2024 г.

Сибига занимал пост заместителя главы внешнеполитического ведомства Украины. Ранее украинский парламент утвердил отставку его предшественника Дмитрия Кулебы.

https://p.dw.com/p/4kJfi
Новый глава украинского МИДа Андрей Сибига
Новый глава украинского МИДа Андрей СибигаФото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 5 сентября, назначила бывшего первого заместителя главы МИД Андрея Сибигу новым главой внешнеполитического ведомства страны, сообщил в Telegram депутат фракции "Голос" Ярослав Железняк. Решение было принято 258-ю голосами при 28-ми воздержавшихся. Против не высказался никто.

Сибига сменяет на посту главы МИД Украины Дмитрия Кулебу, который возглавлял ведомство с марта 2020 года. Накануне тот подал заявление об отставке. Инициативу Кулебы одобрили на том же заседании Верховной рады - в ее поддержку проголосовали 240 парламентариев, против был один, еще 45 воздержались.

Жизненный путь Андрея Сибиги

Новый глава украинского МИДа родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. Окончил Львовский государственный университет им. Ивана Франко, получил специальности в сфере международных отношений, юриста и переводчика английского языка.

С 1997 года Сибига работал в отделе государственно-правовых вопросов договорно-правового управления украинского МИДа, в 2008 - 2012-м - советником-посланником посольства Украины в Польше, в 2016 - годах - послом в Турции. Позднее он стал заместителем руководителя офиса президента Украины, а в нынешнем году - первым заместителем министра иностранных дел.

О намерении президента Украины Владимира Зеленского уволить Кулебу стало известно в марте. Издание "Страна", ссылаясь на источники, писало о недовольстве Зеленского дипломатической службой, в том числе кандидатурами назначенных в других странах послов. 3 сентября депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что Кулебе "уже дали ручку и бумагу". Теперь тот планирует заняться укреплением отношений Украины с НАТО, рассказал источник Bloomberg.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Марш солидарности с Украиной в Лондоне

Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом

Вторая годовщина вторжения РФ в Украину: мир солидарен с Киевом

Тысячи людей по всему миру вышли на улицы 24 февраля 2024 года, чтобы выразить солидарность с защищающейся два года от российской агрессии страной. Фотогалерея DW.
Конфликты25 февраля 2024 г.14 фото
external

Продвижение армии РФ: что с обороной Покровска? Громкие отставки: что задумал Зеленский

Продвижение армии РФ: что с обороной Покровска? Громкие отставки: что задумал Зеленский

Россия продолжает наносить ракетные удары по Украине: ранним утром 4 сентября был атакован Львов, а несколько часов спустя - Кривой Рог. На этом фоне Вашингтон пообещал поставить Киеву дополнительные системы ПВО. Также ведутся разговоры о возможных поставках из США крылатых ракет JASSM для самолетов F-16, переданных Украине.
Политика4 сентября 2024 г.29:02 мин.
За столом переговоров – Дмитрий Кулеба и Ван И во время встречи в Гуанчжоу

Как в Украине оценили результаты визита Кулебы в Китай

Как в Украине оценили результаты визита Кулебы в Китай

Хотя эксперты не ждут кардинальных сдвигов в позиции Пекина после визита главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в Китай, однако сам факт такой встречи считают положительным.
Конфликты26 июля 2024 г.