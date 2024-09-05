Верховная рада утвердила отставку главы МИД Украины

После отставки Дмитрия Кулебы украинский МИД может возглавить его первый заместитель Андрей Сибига.

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 5 сентября, утвердила заявление об отставке министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, за это решение проголосовали 240 членов украинского парламента при необходимых 226.

По словам депутата Ирины Геращенко , сам министр на заседание не явился. Она назвала это "неуважением к парламенту и откровенно неевропейской позицией", отметив, что о причинах, по которым Кулеба уходит с поста, до сих пор ничего неизвестно.

О том, что Кулеба, который возглавлял украинский МИД с марта 2020 года, написал заявление об отставке, стало известно накануне. В среду Верховная рада одобрила прошения об отставке нескольких министров, а рассмотрение заявления Кулебы отложили на следующий день.

В четверг президент Украины Владимир Зеленский внес на утверждение Верховной рады кандидатуру первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги на должность главы МИД страны.