  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

Глава МИД ФРГ Бербок сожалеет об уходе Дмитрия Кулебы

Сергей Ромашенко
4 сентября 2024 г.

Анналена Бербок тесно сотрудничала с министром иностранным дел Украины. Кулебу отправляют в отставку в рамках анонсированной Зеленским реорганизации украинского правительства.

https://p.dw.com/p/4kHiZ
Главы МИД Германии и Украины Анналена Бербок и Дмитрий Кулеба на Совете НАТО-Украина в Брюсселе
Главы МИД ФРГ и Украины Бербок и КулебаФото: Johanna Geron/AP Photo/picture alliance

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) с сожалением отреагировала на сообщение о грядущей отставке украинского коллеги Дмитрия Кулебы. "Долгие разговоры в ночных поездах, на саммите G7, на фронтах, в Брюсселе, перед разбомбленной электростанцией. Есть очень мало людей, с которыми я сотрудничала так же тесно, как с вами, Дмитрий Кулеба", - написала она в своем микроблоге на платформе X в среду, 4 сентября. 

В последующем посте она выразила Кулебе наилучшие пожелания. "Я желаю вам от всего сердца всего доброго - мы снова увидимся, когда во всей Украине, наконец, вновь воцарятся мир и свобода", - написала она.

Ранее на странице председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука было обнародовано прошение Кулебы об отставке. 43-летний Дмитрий Кулеба возглавил украинское внешнеполитическое ведомство в 2020 году - еще до российского вооруженного вторжения в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский в июле анонсировал реорганизацию правительства в целях повышения его эффективности в условиях войны.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Президент Германии Штайнмайер и новое правительство во главе с канцлером Шольцем, 8 декабря 2021 года

Правительство Германии: кто есть кто. Фотогалерея

Правительство Германии: кто есть кто. Фотогалерея

Правительство Германии, впервые в истории сформированное социал-демократами, "зелеными" и либералами, было приведено к присяге 8 декабря 2021 года. Кто в его составе - в галерее DW.
Политика11 декабря 2023 г.18 фото
external

Почему Украину не торопятся принимать в ЕС и что мешает Брюсселю передать Киеву всю обещанную помощь

Почему Украину не торопятся принимать в ЕС и что мешает Брюсселю передать Киеву всю обещанную помощь

Катарина Барлей, зампредседателя Европарламента, не поддерживает идею приема Украину в ЕС в ускоренном режиме на особых условиях. Это было несправедливо по отношению к другим странам-кандидатам, заявила она в программе Conflict Zone. При этом Барлей заверяет, что Брюссель будет поддерживать Украину до тех пор, пока она готова воевать. И лишь Киев должен принимать решение о переговорах.
Конфликты16 марта 2023 г.26:01 мин.
Жозеп Боррель и Дмитрий Кулеба

Война в Украине: две просьбы Киева, которые не выполнил ЕС

Война в Украине: две просьбы Киева, которые не выполнил ЕС

Киев просит страны ЕС передать ему то оружие, которое они обещали, а также разрешить бить по военным объектам в глубине России, чтобы предотвратить новые атаки. В Брюсселе по этим вопросам консенсуса нет.
Конфликты29 августа 2024 г.
Показать еще