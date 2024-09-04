Глава МИД ФРГ Бербок сожалеет об уходе Дмитрия Кулебы

Анналена Бербок тесно сотрудничала с министром иностранным дел Украины. Кулебу отправляют в отставку в рамках анонсированной Зеленским реорганизации украинского правительства.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) с сожалением отреагировала на сообщение о грядущей отставке украинского коллеги Дмитрия Кулебы. "Долгие разговоры в ночных поездах, на саммите G7, на фронтах, в Брюсселе, перед разбомбленной электростанцией. Есть очень мало людей, с которыми я сотрудничала так же тесно, как с вами, Дмитрий Кулеба", - написала она в своем микроблоге на платформе X в среду, 4 сентября.

В последующем посте она выразила Кулебе наилучшие пожелания. "Я желаю вам от всего сердца всего доброго - мы снова увидимся, когда во всей Украине, наконец, вновь воцарятся мир и свобода", - написала она.

Ранее на странице председателя Верховной рады Украины Руслана Стефанчука было обнародовано прошение Кулебы об отставке. 43-летний Дмитрий Кулеба возглавил украинское внешнеполитическое ведомство в 2020 году - еще до российского вооруженного вторжения в Украину.

Президент Украины Владимир Зеленский в июле анонсировал реорганизацию правительства в целях повышения его эффективности в условиях войны.