Верховная рада уволила четырех чиновников из 7 планируемых

По результатам голосования в отставку отправлены три министра и один вице-премьер. Решение по Дмитрию Кулебе отложено на 5 сентября. Не поддержаны отставки министра по вопросам реинтеграции и главы Фонда госимущества.

Верховная рада Украины в среду, 4 сентября, уволила Александра Камышина с должности министра по вопросам стратегических отраслей, Дениса Малюську с должности главы Минюста, Руслана Стрельца с должности главы министра защиты окружающей среды и природных ресурсов и Ольгу Стефанишину с должности вице-премьера по евроинтеграции.

Однако парламент не поддержал отставку Ирины Верещук с поста министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и Виталия Коваля из Фонда госимущества. Собеседник агентства "РБК-Украина" из фракции "Слуга народа" рассказал, что увольнение Коваля саботировала часть фракционных депутатов, которые имеют возражения против его последующего назначения главой Минагрополитики. "Что касается Верещук, то она не была довольна своим снятием с поста вице-премьера и сообщила об этом депутатам, в итоге, лояльная к ней группа "слуг" не поддержала ее увольнение", - пишет агентство.

Увольнение Кулебы пока также не состоялось

Написавший заявление об отставке министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба все еще ожидает увольнения - 4 сентября Верховная рада отложила голосование по нему несмотря на то, что уже проголосовала за ряд кадровых изменений в правительстве. Собеседник "РБК-Украина" уточнил, что голосование по Кулебе решили отложить на следующий день, поскольку стало очевидно, что "нет потенциала" и в зале присутствует недостаточно депутатов.

В агентстве со ссылкой на источники отмечают, что Кулеба может возглавить "одно из важных посольств". Речь идет о назначении в Брюссель - где кроме представительств Украины при Евросоюзе и НАТО, есть и посольство Украины в Бельгии и Люксембурге. При этом президент Владимир Зеленский не дал однозначного ответа о назначении Кулебы на новую должность, подчеркнув, что "говорить об этом еще рано".

Как рассказали ранее неназванные собеседники издания "Украинская правда", главный кандидат на должность министра иностранных дел Украины в случае отставки Дмитрия Кулебы - действующий первый заместитель главы МИД Андрей Сибига.