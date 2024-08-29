Кулеба в Брюсселе обсудит ускорение военной помощи Киеву

Киев на неформальной встрече министров иностранных дел государств Евросоюза в Брюсселе поднимет вопрос о легитимности нанесения ударов глубоко на территории России, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. "В первую очередь, безусловно, один из нерешенных вопросов нашей повестки дня - это разрешение Украине наносить удары по легитимным - подчеркиваю: легитимным - военным объектам в глубине России. И здесь мы в основном говорим об аэродромах", - цитирует Кулебу в четверг, 29 августа, агентство "Укринформ".

"Если мы получим достаточное количество ракет, если нам позволят наносить удары, мы значительно уменьшим способность России наносить ущерб нашей критической инфраструктуре, и мы улучшим ситуацию для наших подразделений", - добавил он.

Ускорение доставки вооружений Киеву

Украинский министр также обратил внимание на временной зазор между объявлением Западом о военной помощи и ее фактической доставкой. "Иногда эти промежутки чрезмерно длинные... Такие вещи после двух с половиной лет войны должны работать как швейцарские часы, без задержек, максимально эффективно", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД также призвал инвестировать в наращивание Украиной собственного производства вооружений и техники, поскольку данный шаг, по его словам, упростит логистику.

"Некоторые системы Patriot были обещаны и еще не поставлены", - указал министр, обратив внимание на скорое начало учебного года и необходимость защиты школьников. "Буду призывать всех партнеров, которые взяли на себя обязательства, наконец, сделать это (поставить вооружения. - Ред.)", - подчеркнул Кулеба.

"Формулы мира" Зеленского и вступление Украины в ЕС

Как указало "Укринформ", на министерской встрече в Брюсселе будут обсуждаться, в частности, усиление военной поддержки Украины Евросоюзом, укрепление украинской противовоздушной обороны, продвижение переговоров о вступлении Киева в ЕС, а также поддержка "формулы мира" Владимира Зеленского на пути ко второму саммиту.

Агентство Bloomberg 10 июля со ссылкой на источники писало, что Украина стремится организовать еще одну конференцию для достижения справедливого мирного урегулирования в войне с РФ до ноябрьских президентских выборов в США.

Кулеба встретится с Бербок

По данным агентства dpa, в Брюсселе состоится встреча Кулебы с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок (Annalena Baerbock). Как отметило агентство, встреча пройдет на фоне появившихся в СМИ сообщений, что Германия хочет сократить военную помощь Украине. О мерах экономии говорилось в письме министра финансов ФРГ Кристиана Линднера (Christian Lindner) от 5 августа главе Минобороны Борису Писториусу (Boris Pistorius), о котором писала газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

Уже прозвучали заверения в том, что обещания Киеву, данные в этом году, будут выполнены, сообщило dpa. В нынешних условиях поддержка Украины не может быть предметом финансовых дискуссий, предупредил Кулеба. Речь идет о будущем Европы, указал он.

Ранее, 28 августа, после заседания Совета НАТО - Украина генсек Йенс Столтенберг заявил, что после массированных атак России по украинской территории Североатлантический альянс готов усилить помощь Киеву.