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Столтенберг созвал экстренную встречу Совета НАТО-Украина

Ольга Лебедева
27 августа 2024 г.

На заседании 28 августа министр обороны Украины Умеров проинформирует НАТО о ситуации на поле боя и потребностях его страны на данный момент, заявили в альянсе.

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Флаги Украины и НАТО
Заседание Совета НАТО-Украина пройдет 28 августаФото: Petras Malukas/AFP/Getty Images

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг созвал экстренное заседание Совета НАТО-Украина по просьбе Киева. Встреча состоится 28 августа и будет посвящена положению на фронте и важнейшим военным потребностям Украины, сообщила представительница альянса Фарах Дахлалла во вторник, 27 августа.

Министр обороны Украины проинформирует о ситуации

"Ожидается, что министр обороны Украины Рустем Умеров по видеосвязи проинформирует союзников о ситуации на поле боя и приоритетных потребностях в вооружении", - указала она. Консультации пройдут на уровне послов. Поводом для созыва встречи в НАТО назвали усилившиеся в последнее время массированные атаки российской армии на гражданскую инфраструктуру Украины и ее мирное население.

Совет НАТО-Украина соберется на фоне активно развивающейся в последние дни дискуссии о снятии запрета на нанесение ударов по территории РФ западным вооружением, поставляемым Киеву. Дахлалла подчеркнула, что союзники по НАТО уже оказали Киеву обширную поддержку в сфере противовоздушной обороны и привержены дальнейшему укреплению обороны Украины.

Совет НАТО-Украина был впервые созван в 2023 году

Первое заседание Совета НАТО-Украина состоялось на уровне глав государств и правительств в 2023 году в рамках саммита НАТО в Литве. Орган создан для консультаций в кризисных ситуациях, а также для углубления сотрудничества НАТО и Украины до тех пор, пока не будут выполнены условия для вступления этой страны в оборонный альянс.

В последние дни Украина подвергается самым массированным авиаударам за многие недели. Приоритетными целями вновь являются объекты энергетической инфраструктуры. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак накануне потребовал дать его стране право наносить удары далеко вглубь российской территории.

 

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