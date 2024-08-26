В результате удара РФ по Украине повреждена Киевская ГЭС

По данным СМИ, поврежден машинный зал ГЭС и проезжая часть дамбы. В СНБО Украины подчеркнули, что угрозы прорыва плотины нет. Зеленский назвал российский удар одним из крупнейших с начала войны.

В результате российской массированной атаки в отношении энергетической инфраструктуры Украины получила повреждения Киевская ГЭС. Удар пришелся на машинный зал станции, сообщает в понедельник, 26 августа, УНИАН , ссылаясь на видеокадры с разрушениями. Кроме того, повреждена проезжая часть дамбы, движение перекрыто, отмечает агентство.

СНБО: Угрозы прорыва плотины Киевской ГЭС нет

Руководитель Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко заявил о повреждении двух энергетических объектов на территории области, но не уточнил, каких именно. Между тем глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко уверен, что угроза прорыва плотины Киевской ГЭС отсутствует. "Разрушить ее ракетами невозможно", - отметил он и призвал не проводить параллели с разрушением в 2023 году Каховской ГЭС.

Издание Forbes Ukraine со ссылкой на топ-менеджера украинской государственной энергокомпании сообщило, что целью российского удара с применением ракет и беспилотников была Киевская ГЭС. Россияне пытались разрушить ее утром 26 августа, в результате есть попадания и повреждения, но угрозы прорыва плотины, а также критических повреждений станции нет, добавил собеседник издания.

Компания "Укргидроэнерго", являющаяся оператором Киевской ГЭС, пока не предоставила информации о повреждениях.

Зеленский: Один из крупнейших ударов с начала войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский удар 26 августа был комбинированным и одним из крупнейших с начала войны. "Как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру. По большинству наших регионов от Харьковщины и Киева до Одессы и западных областей", - указал он в размещенном в соцсетях обращении. По данным украинского президента, в ходе атаки РФ задействовала более 100 ракет различных типов и около 100 беспилотников Shahed.

Зеленский также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин продолжает наносить удары по Украине, потому что весь мир позволяет ему это делать. "Слабость, недостаточность решений в ответ питает террор. И каждый лидер, каждый наш партнер знает, какие сильные решения нужны, чтобы всю эту войну прекратить, и прекратить справедливо", - сказал он, призвав снять ограничения в отношении использования предоставляемого Украине оружия.

Цель атаки РФ - украинская энергетическая инфраструктура

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко , целью российских ударов были объекты энергетической инфраструктуры. "Ситуация сложная, последствия атак уточняются. Энергетики уже работают над их ликвидацией", - написал он в Facebook.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что в результате атаки ВС РФ пострадали 15 областей соседней страны. "Враг применил разные виды вооружения: БПЛА, крылатые ракеты, "Кинжалы". Есть раненые и погибшие. Искренние соболезнования родным и близким", - указал он в Telegram.

В результате российского удара в разных областях Украины погибли не менее 5 человек, ранены - не менее 17.

МИД РФ утверждал, что Украина готовит атаку на свою ГЭС

Между тем в июле МИД РФ заявил, что Киев якобы готовит атаки на объекты собственной энергосистемы, в частности, Киевской ГЭС, чтобы затем обвинить в этом Москву. Украинский МИД назвал данные заявления официального представителя российского ведомства Марии Захаровой абсурдными. "Не может быть никаких реалистичных целей или мотивов для Украины разрушать собственную инфраструктуру или создавать угрозы для своих же сограждан", - подчеркивается в комментарии на сайте внешнеполитического ведомства Украины.