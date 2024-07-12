Украина: Киев не готовит провокации на своей ГЭС

МИД РФ заявил, что Украина якобы планирует провокацию на собственной ГЭС, чтобы обвинить Россию. Киев опроверг это утверждение, подчеркнув, что у Украины нет мотивов разрушать свою инфраструктуру.

Украина в пятницу, 12 июля, отвергла утверждение России, что Киев якобы готовит атаки на объекты собственной энергосистемы, чтобы затем обвинить в этом Москву. В МИД Украины назвали такие заявления официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, абсурдными.

"Не может быть никаких реалистичных целей или мотивов для Украины разрушать собственную инфраструктуру или создавать угрозы для своих же сограждан", - подчеркивается в комментарии на сайте МИД Украины . В Киеве также выразили мнение, что настоящая цель подобных заявлений Москвы - запугать украинцев и ввести в заблуждение мировое сообщество.

Ранее в тот же день Захарова заявила на брифинге, что украинские власти якобы планируют разрушение дамб Киевской ГЭС и Каневского водохранилища в рамках очередной провокации против России.

ЦПД: Заявление Захаровой имеет вид попытки обеспечить России алиби перед терактом

В Центре противодействия дезинформации (ЦПД), который работает при Совете национальной безопасности и обороны Украины, заявление Захаровой сравнили с "попыткой обеспечить России алиби перед терактом", но отметили, что у России "нет средств и возможностей для уничтожения дамб возле Киева и Канева". "Уничтожить эти объекты ракетными ударами невозможно, а вариант подрыва из-за диверсии исключен, поскольку дамбы находятся под усиленной охраной", - пояснили в ЦПД.

Утверждения Марии Захаровой

По словам Захаровой, российские дипломаты обратили внимание на исследование Киевского политехнического института имени Сикорского, в котором описаны возможные сценарии затоплений в результате разрушения дамб водохранилищ каскада Днепра. "Дело в том, что в сентябре и октябре 2022 года этот центр уже моделировал последствия прорыва плотины Каховской ГЭС. А в июне 2023 года она разрушилась вследствие не прекращавшихся обстрелов ВСУ", - пояснила представитель российского МИД.

Издание "Медуза" в этой связи пишет, что Мировой центр данных по геоинформатике и устойчивому развитию при Киевском политехническом институте действительно моделировал сценарии затоплений в результате прорыва Каховской ГЭС, но подчеркивает, что это исследование было опубликовано 9 июня 2023 года, то есть через три дня после разрушения дамбы Каховской ГЭС.

Разрушение Каховской ГЭС

В июне сообщалось, что компания "Укргидроэнерго" инициировала международный арбитражный процесс с целью добиться от России возмещения ущерба за уничтожение Каховской ГЭС. По оценкам "Укргидроэнерго", предварительная сумма убытков составляет 2,5 млрд долларов.

Территория Каховской ГЭС была захвачена российскими военными в самом начале вооруженного вторжения в Украину в феврале 2022 года. Киев обвиняет российскую сторону в подрыве плотины станции в ночь на 6 июня 2023 года, в результате которого были затоплены населенные пункты по обоим берегам Днепра, участки пахотных земель, а крупнейшая в Европе атомная электростанция - Запорожская АЭС - осталась без необходимых запасов воды для охлаждения реакторов.

По утверждению Украины, плотину взорвали российские военные. В то же время власти России заявляли, что плотина была уничтожена "в результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины".