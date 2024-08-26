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Польша подняла военную авиацию из-за атаки РФ на Украину

Лиза Ламбрехт
26 августа 2024 г.

Военные самолеты Польши и союзников по НАТО были подняты в небо, чтобы обеспечить безопасность страны на фоне ракетных ударов РФ по Украине. В результате российской атаки пострадали 15 украинских регионов.

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Истребители F-16 Вооруженных сил Польши
Истребители F-16 Вооруженных сил ПольшиФото: Lukasz Glowala/File Photo/REUTERS

Польша и ее союзники по НАТО в понедельник, 25 августа, подняли в небо боевые самолеты из-за массированных ракетных ударов РФ по Украине. Оперативное командование Вооруженных сил Польши предупредило, что из-за работы польской и союзной авиации может быть повышен уровень шума на юго-востоке страны.

"С раннего утра наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с нанесением ударов по объектам, расположенным в том числе на западной территории Украины", - отметили польские военные, добавив, что в последний раз подобная активность российских обстрелов западной части Украины была зафиксирована 8 июля.

"Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши активированы, оперативное командование Вооруженных сил постоянно следит за ситуацией", - говорится в сообщении.

РФ подвергла Украину массированной атаке

Российская армия 26 августа нанесла удары ракетами и беспилотниками по 15 областям Украины. Взрывы звучали в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре, Луцке, Запорожье, Кременчуге, Кропивницком, Виннице, Хмельницком, в Ивано-Франковской области, а также во Львове и ряде других городов. Местные власти сообщают о пострадавших в Одесской, Полтавской, Днепропетровской, Николаевской и Сумской областях. Известно как минимум о трех погибших в Луцке, Запорожской и Днепропетровской областях. По предварительным данным, РФ задействовала в атаке несколько десятков крылатых ракет и более 100 ударных дронов. 

 

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