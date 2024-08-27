Немецкий политик объяснил, зачем РФ наносит удары по Украине

Эксперт СДПГ по внешней политике Михаэль Рот полагает, что Россия стремится вызвать новый массовый исход беженцев в Европу. Он заявил, что РФ путем разрушения инфраструктуры хочет сделать жизнь для украинцев невыносимой.

Россия с помощью новых массированных ударов по инфраструктуре Украины намерена спровоцировать массовый исход беженцев в Европу, полагает эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Рот (Michael Roth). "Авиаудары являются началом новой кампании по уничтожению украинской энергосистемы", - заявил он в интервью изданию Portal Politico, обнародованном во вторник, 27 августа.

По словам Рота, Россия, с одной стороны, желает парализовать украинскую оборонную промышленность, а с другой - сделать жизнь людей в Украине невыносимой, чтобы "привести в движение новые миграционные потоки в Евросоюз".

Масштабные разрушения инфраструктуры

"Причиненный Украине ущерб столь масштабен, что быстрое восстановление практически невозможно", - констатировал социал-демократический политик. Он призвал оказать поддержку Украине в предстоящую "тяжелую зиму", поставив этой стране аварийные генераторы. Рот также призвал США дать разрешение на удары дальнобойными ракетами по аэродромам, откуда совершают вылеты российские бомбардировщики.

По мнению Михаэля Рота, уничтожение самолетов более долгосрочно ограничит возможности России для нанесения авиаударов. "Россия в состоянии производить дроны и ракеты в достаточном объеме, чтобы терроризировать Украину, но производство самолетов сложнее, к тому же оно значительно затруднено западными санкциями", - пояснил он.

Украина в настоящее время подвергается самым массированным авиаударам за многие недели. Приоритетными целями вновь являются объекты энергетической инфраструктуры. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак накануне потребовал дать его стране право наносить удары далеко вглубь российской территории.