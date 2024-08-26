236 ракет и БПЛА Shahed по Украине: каковы последствия?

Россия 26 августа в очередной раз атаковала Украину ракетами и дронами. Это было самое массированное нападение РФ с воздуха за последнее время, под ударом оказались объекты энергетики и гражданской инфраструктуры.

Массированный российский удар с воздуха стал самым мощным за последнее время - воздушная тревога по всей Украине длилась почти восемь часов, а после небольшого перерыва атаки повторились. "Это был один из самых больших ударов - комбинированный. Более сотни ракет разных типов и около сотни "шахедов". И как большинство предыдущих российских ударов, этот такой же подлый, нацеленный на критическую гражданскую инфраструктуру", - отреагировал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении. Впоследствии он уточнил: "По меньшей мере 127 ракет и 109 дронов".

В результате воздушного нападения России пострадали 15 областей Украины, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram. "Враг применил разные виды вооружения: БПЛА, крылатые ракеты, "кинжалы". Есть раненые и погибшие. Искренние соболезнования родным и близким. Целью российских террористов снова стала энергетическая инфраструктура. К сожалению, есть повреждения в ряде регионов. "Укрэнерго" вынуждено применить отключения электроэнергии, чтобы стабилизировать систему", - прокомментировал глава украинского правительства.

Гибель людей и разрушение гражданской инфраструктуры

Из-за российской атаки в разных областях Украины погибли семь человек, двое из которых умерли в больнице, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Еще 47 человек получили ранения, среди них - четверо детей. "На Житомирщине в результате вражеской атаки один человек погиб, еще трое травмированы. В Одесской области пострадали семь человек: полицейские документируют военное преступление России. Среди раненых есть три ребенка - мальчики 10 и 7 лет и 10-летняя девочка. Всем оказывается медицинская помощь", - уточнили в МВД Украины.

Правоохранители и областные военные администрации также сообщают о большом количестве разрушений и повреждений гражданской инфраструктуры и имущества. В результате российского комбинированного удара по Украине в городе Луцке Волынской области поврежден многоквартирный дом и объект инфраструктуры, один человек погиб.

Поврежденный в результате атаки РФ многоквартирный дом в Луцке, 26 августа 2024 года Фото: Press Service of the State Emergency Service of Ukraine in Volyn region/Handout/REUTERS

Также российские войска попали по промышленному объекту в Полтавской области, пять человек получили ранения. Известно об одном погибшем в Днепропетровской области и об одном в Запорожской. В результате массированной российской воздушной атаки зафиксировано повреждение инфраструктурных объектов и пострадавший в Киевской области.

По данным ГСЧС, из-за массированной атаки пострадали более 50 населенных пунктов Украины, повреждено более 57 объектов. В частности, в Одесской области повреждены частные дома и большое количество автотранспорта, в Житомирской области - объекты критической инфраструктуры, в Ивано-Франковской области зафиксировали попадание в инфраструктурный объект, в Ровненской, Киевской и других областях целями россиян стали объекты энергетической инфраструктуры. Во многих населенных пунктах, в частности в Киеве, исчезло энергоснабжение, а в некоторых районах столицы из-за отключения света были перебои с водоснабжением.

Из-за сложной ситуации в энергосистеме по всему Киеву развернуты "пункты несокрушимости", сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко. Он также подчеркнул, что энергетики работают, чтобы вернуть свет.

Киевская ГЭС под прицельным ударом

Министр энергетики Украины Герман Галущенко назвал ситуацию сложной и проинформировал о срочном режиме экстренных отключений электроэнергии. Власти Киевской области сообщили о повреждении двух энергетических объектов.

Одним из атакованных РФ энергообъектов стала Киевская гидроэлектростанция (ГЭС), расположенная возле Вышгорода, сообщило издание "Буквы" со ссылкой на собственные источники. В "Укргидроэнерго" по запросу DW отметили, что не комментируют ситуацию. Директор Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram написал, что ситуация на Киевской ГЭС не представляет угрозы, хотя и не уточнил информацию о возможных разрушениях. "По плотине Киевской ГЭС угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно. Сравнивать с Херсонщиной не стоит - там был подрыв изнутри. Россияне информационно используют эту тему для нагнетания паники - не больше", - говорится в его сообщении.

Позже глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что побывал на всех поврежденных местах и ​​подтвердил, что Киевская ГЭС не получила критических повреждений. "Все восстановим, все повреждения ликвидируем", - заявил он в эфире телемарафона. По его словам, все необходимые службы задействованы и выполняют ремонтные работы.

Комментируя ситуацию с энергоснабжением в области, Кравченко сообщил, что энергетики работают над устранением проблем и возобновлением поставок электроэнергии в полном объеме. "Будут проанализированы все последствия... Будем постепенно подключать всех абонентов. Работа продолжается с утра, и она не закончится, пока каждый гражданин не будет с электроэнергией", - пообещал он.

Украина просит международных партнеров действовать

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после массированной атаки россиян 26 августа заявил, что партнеры Украины могут помочь положить конец российскому террору, приняв два решения. "Во-первых, подтвердить право Украины на дальнобойные удары по всем легитимным военным целям на территории России. Во-вторых, дать согласие на использование возможностей ПВО партнеров для сбивания приближающихся к их воздушному пространству ракет и беспилотников", - написал Кулеба в сети X.

Глава МИД подчеркнул, что ни одно из этих решений не является эскалацией. Напротив, это должно уменьшить террор и количество российских атак, а также число связанных с ними жертв. "Действуйте сейчас, а не потом. Помогите нам спасти жизнь", - подытожил Кулеба.