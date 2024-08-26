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Во время ударов РФ по Украине границу Польши нарушил БПЛА

Лиза Ламбрехт
26 августа 2024 г.

Воздушный объект, как предполагается, упал на территории Польши, сейчас ведутся его поиски, заявили в польской армии. Сбить его не позволили "погодные условия".

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БПЛА Shahed (фото из архива)
Россия применила около 100 боевых дронов Shahed в ходе атаки на Украину 26 августаФото: Middle East Images/picture alliance

Во время массированного обстрела Украины ракетами и беспилотниками со стороны России в польское воздушное пространство вторгся летательный аппарат - вероятно, дрон, который позже упал на польской территории. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщило оперативное командование вооруженных сил страны. "Объект был подтвержден как минимум тремя радиолокационными станциями", - сказал журналистам командующий польской армией генерал-майор Мачей Клиш.

По его словам, по всем признакам речь идет не о ракете, а о беспилотнике, который пересек воздушную границу Польши в 6.43 утра по местному времени неподалеку от украинского города Червоноград, находящегося во Львовской области. Воздушный объект пролетел еще около 25 километров над польской территорией, а затем исчез с экранов радаров, предположительно упав в районе Тышовце недалеко от границы. Сейчас ведутся его поиски.

В польской армии заявили, что были готовы сбить неопознанный воздушный объект и обсуждали этот вопрос с министром обороны Польши, вице-премьером Владиславом Косиняком-Камышем и начальником Генерального штаба Войска Польского генералом Веславом Кукулой, прежде чем аппарат исчез с радаров. Однако приказ о борьбе с ним так и не был отдан "из-за погодных условий", сообщил генерал Клиш.

Польша подняла военную авиацию из-за атаки России

Ранее в оперативном командовании вооруженных сил Польши сообщили, что 26 августа в воздух были подняты польские и союзные боевые самолеты на фоне масштабной атаки РФ на Украину. В результате российских ударов пострадали 15 украинских регионов. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это был один из крупнейших комбинированных ударов России с применением более сотни ракет различных типов и около ста ударных беспилотников Shahed. Зеленский также сообщил о десятках пострадавших в результате атаки РФ.

 

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