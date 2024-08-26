Зеленский: Украина готовится использовать против России F-16

Украина готовится использовать против России поставленные Западом истребители F-16. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, говоря об ответе на массированный воздушный удар ВС РФ по инфраструктуре Украины.

Украина готовится использовать против России поставленные Западом истребители F-16. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении в понедельник, 26 августа.

"Сегодня начал день с отдельного длительного разговора с главкомом [ВСУ Александром] Сырским: и по отражению этого ракетного удара - подробно, и по нашему ответу России - мы готовим, и по применению F-16, и по операции в Курской области - продолжаем наши действия в определенных районах именно так, как Украине нужно. За эти сутки мы расширили зону нашего контроля, есть очередное пополнение обменного фонда".

По словам Зеленского, обсуждалась ситуация также на других фронтах, включая Покровское направление, где армия РФ медленно наступает и идут тяжелые бои. Кроме того, украинский лидер сообщил о "нескольких важных решениях" по защите энергообъектов Украины от российских ударов, однако не привел подробностей.

Массированный удар по Украине

Ночью и утром 26 августа ВС РФ выпустили по Украине 236 ракет и ударных дронов, из которых 102 ракеты и 99 ударных БПЛА были сбиты - такие цифры привел в своем Telegram-канале командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. основной целью атаки была энергетическая инфраструктура страны. В результате, по словам Зеленского, есть погибшие и десятки раненых. Повреждения получила, в том числе, Киевская ГЭС.

Слова украинского президента о "пополнении обменного фонда", по-видимому, означают, что ВСУ взяли новых пленных из числа российских военнослужащих. Последний по времени обмен военнопленными Москва и Киев провели 24 августа, в День Независимости Украины. Тогда домой вернулись 115 украинских срочников. России также было выдано 115 ее военнослужащих. Сообщается, что среди них были срочники ВС РФ, попавшие в плен в ходе украинского наступления в Курской области.