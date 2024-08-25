WP: ВСУ в Курской области взяли в плен не менее 247 солдат

ВСУ в ходе наступления в Курской области взяли в плен как минимум 247 российских солдат, пишет газета The Washington Post в воскресенье, 25 августа, ссылаясь на результаты анализа более 130 фотографий и видеозаписей. Журналисты сверяли и верифицировали видеозаписи из соцсетей, которые публиковали украинские военные, начиная с 6 августа, а также кадры фотографа The Washington Post, которые он сделал в тюрьме, где содержат пленных российских солдат.

Издание рассказывает, в частности, о двух случаях массового пленения российских военнослужащих: как минимум 29 солдат были взяты в плен в селе Свердликово в Суджанском районе Курской области, и около 40 - в районе пограничного перехода "Суджа". При этом издание отмечает, что изученные материалы - это не все фото и видео с пленными россиянами, которые публикуются в сети. В связи с этим журналисты предполагают, что реальное число попавших в плен может быть значительно выше.

The Washington Post цитирует также начальника тюрьмы на северо-востоке Украины, куда доставляли пленных. Он рассказал, что за последние 10 дней через тюрьму прошли 320 россиян, около 80 процентов из них - солдаты срочной службы. В семи видеозаписях, которые исследовало издание, пленные называют себя призывниками. Официально власти Украины и России не сообщали о том, сколько российских солдат оказались в плену в ходе наступления ВСУ в Курской области.

Обмен срочниками в формате "115 на 115"

Накануне Украина и Россия провели обмен военнопленными в формате "115 на 115" - первый с начала наступления ВСУ в Курской области. С обеих сторон все освобожденные срочники, подтвердили и в Киеве, и в Москве. Координационный штаб Украины уточнил, что среди освобожденных есть военные моряки, пограничники, а также 82 защитника Мариуполя, 50 из которых защищали "Азовсталь".

Издание "Важные истории" на основе списка движения "Наш выход" и открытых данных подсчитало, что в плену в Украине после обмена остаются не менее 19 российских срочников. Еще 66 числятся пропавшими без вести.

За два месяца до украинского наступления в Курской области президент РФ Владимир Путин называл цифры военнопленных: в ходе общения с международными СМИ он заявил, что в Украине в плену находятся 1348 россиян, в России — 6465 украинцев.

Наступление ВСУ в Курской области

С 6 августа украинские войска ведут операцию на территории России в Курской области. Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что это был "превентивный удар" ВСУ, который помог предотвратить оккупацию украинского города Сумы. По его словам, операция "сложная", это часть большой военно-политической и военно-дипломатической операции, результат будет виден позже, но она, отметил президент Украины, "идет по нашему плану".

Еще одна цель украинского наступления, заявил Зеленский, - "показать" российскому обществу, что Владимир Путин думает не о том, "как правильно защитить своих людей", а о том, как удержать захваченные украинские территории.

C 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях введен режим контртеррористической операции. По данным российских властей, регион уже покинули 133 тысяч человек, около 20 тысяч все еще находятся в приграничной зоне. По данным Bloomberg, Минобороны РФ приняло решение не перебрасывать войска с линии фронта в Донбассе в Курскую область, а намерено задействовать в этой операции солдат срочной службы.