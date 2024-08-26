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Украинские дроны атаковали российский аэродром в Энгельсе

Сергей Ромашенко
26 августа 2024 г.

Ударам БПЛА подвергся аэродром, где базируются стратегические бомбардировщики Ту-95, и жилой дом в Саратове. Губернатор Саратовской области сообщил, что есть пострадавшие.

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Бомбардировщики Ту-95 на аэродроме Энгельса
Бомбардировщики Ту-95 на аэродроме ЭнгельсаФото: Maxar Technologies/REUTERS

Российские города Саратов и Энгельс утром в понедельник, 26 августа, подверглись атаке украинских беспилотников, сообщили российские Telegram-каналы. В Энгельсе расположен аэродром, где базируются стратегические бомбардировщики ТУ-95, 11 из них в момент удара находились в воздухе.

В результате налета в соседнем с Энгельсом Саратове был поврежден 38-этажный жилой дом. Telegram-канал Baza опубликовал видео удара беспилотника по многоэтажке в жилом комплексе Volga Sky. На сайте ЖК указано, что это не только самый высокий дом города, но и "самое высокое здание Поволжья (высота 128,6 м)".

Расстояние от пострадавшего дома до воинской части и военного аэродрома в Энгельсе - 12 км. Саратов и Энгельс расположены друг напротив друга на правом и левом берегах Волги. До границы с Украиной - около 700 км по прямой.

Пострадавшие в результате ударов

Факт налета дронов подтвердил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

По словам Бусаргина, "частично поврежден жилой комплекс на Предмостовой площади", есть пострадавшие. "В тяжелом состоянии госпитализирована женщина. Врачи борются за ее жизнь. Остальным оказана помощь на месте. Экстренные и оперативные службы продолжают работать в усиленном режиме", - написал чиновник.

Со своей стороны министерство обороны РФ сообщило, что ночью силы ПВО сбили 20 украинских БПЛА самолетного типа, при этом девять из них было сбито над территорией Саратовской области, три - над Курской областью, по два – над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей, а также по одному - над Орловской и Рязанской областями.

 

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