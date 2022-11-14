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Экипаж зенитно-ракетного комплекса С-300 во время учений на полигоне Телемба в Бурятии, 29 июля 2015 года. Двое мужчин стоят на полигоне перед комплексом из транспортера и двух ракет, направленных вверх под углом около 45 градусов.
ЗРК С-300 (фото из архива)Фото: Donat Sorokin/ITAR-TASS/imago
КонфликтыУкраина

Россия вывезла из Беларуси еще 20 ракет для ЗРК

Жан Рофе
5 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 14 ноября.

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На 264-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 14 ноября (время московское).

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Вооруженные силы Украины второй раз за сутки обстреляли Курскую область, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале. По его словам, под обстрел попал поселок Теткино, на территории которого "предварительно" зафиксировано более десяти прилетов в район нескольких аграрных предприятий. Ранее Старовойт сообщал об обстреле села Попово-Лежачи, примыкающего к Теткино. Информации о пострадавших нет.

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Россия вывезла из Беларуси еще 20 ракет для зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300/400, чтобы использовать в войне против Украины, сообщила мониторинговая группа "Беларускі Гаюн" в Telegram-канале. Группа зафиксировала прилет в Беларусь очередного Ил-76 ВКС РФ - борт с регистрационным номером RF-76605 приземлился на аэродром "Мачулищи" 13 ноября. Пробыв на аэродроме чуть более двух часов, самолет улетел на аэродром "Миллерово" в Ростовской области, говорится в сообщении.

По данным группы, за последние дни в Мачулищи из РФ прилетало 8 Ил-76, которые, вероятнее всего, вывозят ракеты для ЗРК С-300/400 из Беларуси. К тому же 13 ноября в 13:00 в направлении аэродрома "Мачулищи" было замечено пять тралов, которые везли по четыре ракетных контейнера для ЗРК С-300/400 - 20 ракет. "Таким образом, мы имеем дополнительное подтверждение, что из Беларуси в последние дни идет вывоз ракет в РФ для дальнейшего снабжения ракетами группировки на Луганском и Донецком направлении", - пишет "Беларускі Гаюн".

Хроника событий 14 ноября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 13 ноября 14.00 - 23.59 >>>

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