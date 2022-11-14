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Си Цзиньпин и Джо Байден в ИндонезииФото: Kevin Lamarque/REUTERS
КонфликтыСША

Байден: Освобождение Херсона - значимая победа Украины

Ольга Лебедева
2 ч. назад

Джо Байден на Бали впервые встретился с Си Цзиньпинем. Лидеры США и КНР осудили угрозы РФ о применении ядерного оружия в Украине. Американский президент заявил, что не ищет конфликта с Пекином.

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Освобождение Херсона Вооруженными силами Украины (ВСУ) президент США Джо Байден назвал "значительной победой" украинцев. "Я могу только аплодировать", - заявил он в понедельник, 14 ноября, на пресс-конференции в рамках саммита G20 на курорте Нуса-Дуа индонезийского острова Бали.

Выступая после своей первой встречи с руководителем КНР Си Цзиньпином, Байден заверил, что США будут и далее оказывать помощь Украине, которой необходимо продолжить борьбу против российского вторжения. При этом Вашингтон не будет вступать ни в какие переговоры без Киева, подчеркнул он. "Без Украины не произойдет ничего, что касается Украины. Это решение, которое должна принять сама Украина", - заявил Байден, комментируя неоднократные предложения Москвы о начале мирных переговоров.

Лидеры США и КНР осудили ядерные угрозы РФ

Одновременно американский президент указал, что ожидает замедления темпов военных действий из-за зимы. Вместе с тем он убежден, что Россия уже не сможет занять столько украинских территорий, как она планировала в начале войны, которую она развязала в конце февраля.

Кроме того, Джо Байден и Си Цзиньпин в ходе встречи совместно осудили российские угрозы, касающиеся возможного применения в Украине ядерного оружия. Обе стороны согласились с тем, что "ядерная война никогда не должна вестись" и что такую войну невозможно выиграть, указывается в заявлении Белого дома.

Байден: США не ищут конфликта с Китаем

Кроме того, Байден по итогам продолжавшихся около трех часов переговоров подчеркнул, что США не стремятся к конфронтации с Китаем. "Мы будем активно конкурировать, но я не ищу конфликта", - отметил он. В то же время Байден отметил, что хотел бы гарантий соблюдения каждой страной международных правил.

США будут противостоять любому одностороннему изменению статуса-кво на Тайване, заверил он. В то же время американский президент осудил агрессивные действия Пекина в отношении этого острова, которые, по его словам, подрывают мир и стабильность в регионе и угрожают глобальному процветанию.

Отношения США и Китая в последнее время обострились на фоне целого ряда спорных тем, в частности, проблемы косвенной поддержки Пекином президента РФ Владимира Путина в его войне против Украины. Кроме того, отношения осложняют торговая война и санкции США, серьезные нарушения китайским руководством прав человека, в том числе в отношении национальных меньшинств, а также угрозы Пекина в отношении Тайваня, который он считает своей территорией.

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