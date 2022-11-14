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Министерство финансов СШАФото: Jürgen Schwenkenbecher/picture-alliance
ПолитикаСША

США ввели санкции против родственников Сулеймана Керимова

Ольга Лебедева
2 ч. назад

В черный список США внесены еще 14 человек и 28 организаций, причастных к транснациональной сети закупок технологий для российского ВПК и к глобальной сети посредников, помощников и других лиц, близких к Кремлю.

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Соединенные Штаты объявили о введении санкций в отношении лиц и компаний по всему миру, которые, как предполагается, причастны к поддержке российских вооруженных сил, ведущих войну против Украины. В понедельник, 14 ноября, Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США совместно с Госдепартаментом наложило новые штрафные меры на "транснациональную сеть закупок технологий для поддержки российского военно-промышленного комплекса".

Кроме того, OFAC определила глобальную сеть финансовых посредников, помощников и других лиц, имеющих отношение к двум близким Кремлю элитам, представители которых "связали свою судьбу с Западом", указывается в заявлении Министерства финансов США .

В черный список внесены 14 человек и 28 организаций

В результате в новый санкционный список, опубликованный на сайте Минфина США, попали 14 человек, 28 организаций и восемь воздушных судов. В их числе - родственники российского олигарха и члена Совета Федерации РФ Сулеймана Керимова, российский бизнесмен и инвестор Мурат Алиев, а также связанные с ним компании.

"Соединенные Штаты продолжат разоблачать и разрушать цепочки военных поставок Кремля и лишать Россию оборудования и технологий, необходимых ей для ведения противозаконной войны против Украины", - заявила министр финансов Джанет Йеллен. По ее словам, очередное расширение санкций США демонстрирует непоколебимую приверженность Вашингтона преследованию людей во всем мире, помогающих развязавшему войну российскому президенту Владимиру Путину, а также коррумпированных элит, которые финансируют его режим.

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