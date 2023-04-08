РФ пытается взять Бахмут и другие события 409-го дня войны

Энергосистема Украины справилась с российскими обстрелами зимой, Минобороны РФ вербует заключенных уже на полтора года, новый "слив" секретных документов США по Украине.

На 409-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Российские обстрелы Украины

Российские военные продолжают наступление на Бахмутском направлении и все еще пытаются взять под полный контроль город Бахмут - бои продолжаются, сообщил Генштаб ВСУ в вечерней сводке. В общей сложности, за сутки ВСУ отразили более 35 российских атак на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, уточнили в Генштабе. Кроме того, армия РФ за сутки нанесла два ракетных и 34 авиационных удара, а также совершила более 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Российские войска утром обстреляли гражданский сектор в Орехове и Гуляйполе Запорожской области, сообщил глава военной администрации региона Юрий Малашко. По его словам, ранения получил 57-летний мужчина, его госпитализировали.

В результате российского обстрела Харьковской области погибли двое мужчин 65 и 34 лет, сообщил глава региона Олег Синегубов. Кроме того, ранения получила 65-летняя женщина, написал он.

The Times рассказала о попытке Украины отбить ЗАЭС

Украинские военные осенью 2022 года предприняли попытку освободить захваченную российскими войсками Запорожскую АЭС, но потерпели неудачу, рассказали британской газете The Times представители спецназа, военной разведки и военно-морских сил Украины.

В ночь на 19 октября 2022 года около 600 украинских военнослужащих на 30 катерах, вооруженных крупнокалиберными пулеметами, гранатометами MK-19 и противотанковыми средствами, попытались высадиться на левый берег Днепра, где находится станция. Их прикрывали, в том числе с помощью ракетных систем HIMARS. К тому моменту российские войска удерживали электростанцию уже более шести месяцев и успели выстроить "очень плотную оборону" в районе АЭС.

"Когда мы стали приближаться, они даже подтянули танки и артиллерию и начали обстреливать нас прямо на воде", - рассказал украинский военный. "В итоге только небольшой группе атакующих удалось добраться до берега. Они вступили в трехчасовую перестрелку с российской армией на окраине Энергодара, но затем вынуждены были отступить", - пишет The Times.

"Русь сидящая": Минобороны РФ вербует на войну заключенных на 18 месяцев

Минобороны РФ стало предлагать заключенным российских колоний контракты на 18 месяцев для участия в войне в Украине, сообщила в своем Telegram-канале глава фонда "Русь сидящая" Ольга Романова. По ее словам, о подобной практике ей рассказали в Свердловской и Ярославской областей.

Как уточнила Романова, до этого с заключенными подписывали контракты на полгода. В феврале 2023 года основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, который занимался вербовкой заключенных, заявил, что прекратил это делать, не уточнив причин. По данным Романовой, теперь этим занимается Минобороны России.

В Украине приговорили корректировщика обстрелов РФ к 8 годам

Суд в Украине приговорил жителя Николаева, корректировавшего российские ракетные удары, к 8 годам лишения свободы, сообщила Служба безопасности Украины (СБУ). По данным ведомства, бывший начальник службы охраны одного из объектов, имя которого не называется, корректировал российские обстрелы объектов гражданской инфраструктуры на территории Николаевской области.

"Именно по его наводке российские оккупанты нанесли ракетный удар по двум местным школам. В результате вражеской воздушной атаки оба здания были полностью разрушены" - говорится в заявлении СБУ. Мужчина был задержан в августе 2022 года благодаря "активности в прокремлевских Telegram-каналах, где неоднократно публиковал свои комментарии в поддержку вооруженной агрессии РФ".

РФ за полгода выпустила по энергообъектам Украины 1200 ракет

Российские военные с начала октября 2022 года выпустили по ключевым объектам энергетической инфраструктуры Украины более 1200 ракет и дронов, сообщила компания "УкрЭнерго", подводя итоги "самого тяжелого в истории украинской энергосистемы" отопительного сезона.

Как украинские больницы выживают без света и тепла To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Более 250 ракет и дронов, по данным "Укрэнерго", попали в цели, повредив около 43 процентов объектов магистральных сетей. Все тепловые и гидроэлектростанции страны получили повреждения той или иной степени. На данный момент примерно 80 процентов поврежденной магистральной сети, как сообщается, уже возвращено в работу.

Минобороны Великобритании в своем ежедневном отчете подчеркнула, что зимняя кампания России по выведению из строя энергетической системы Украины, с высокой вероятностью, провалилась.

В интернете появились новые документы США по Украине

В интернете начали публиковать новый массив утекших секретных документов США, в которых подробно описаны результаты работы американских служб безопасности и военных ведомств, пишет газета The New York Times. В документах содержится секретная информация разного рода, в том числе и предназначенные для служебного пользования отчеты о брифингах, в том числе по Украине. Например, на анонимном форуме 4chan была размещена карта, на которой виден ход боевых действий в Бахмуте. Один из источников NYT рассказал, что, скорее всего, утечка произошла не со стороны украинских чиновников, поскольку у Киева не было доступа к некоторым документам, которые попали в сеть.

Слив секретных документов о контрнаступлении To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

В Киеве опубликованные документы назвали "фотошопом" и "виртуальными псевдосливами", с помощью которых российская разведка пытается "отмыться" от провалов. "Москве слишком хочется сорвать украинское контрнаступление. Но настоящие планы россияне увидят на поле. Скоро", - написал в Twitter советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

В Германии прошли акции против поставок оружия Украине

В Германии в рамках традиционных пасхальных маршей за мир несколько тысяч человек в разных городах вышли на акции с призывами прекратить поставки оружия Украине и начать "мирные переговоры без предварительных условий".

По данным организаторов из национального объединения антивоенных организаций и групп Германии - Netzwerk Friedenskooperative (NF), акции прошли примерно в 70 городах, в том числе Берлине, Бонне и Мюнхене. Организаторы утверждают, что в марше в Берлине приняли участие 2000 человек. Полиция заявила о 1500 участниках. В Ганновере, по оценке организаторов, в марше приняли участие около 1200 человек, несколько сотен вышли на улицы в Бремене, Мюнхене, Кельне, Майнце и Лейпциге. Организаторы пасхальных маршей выступали с лозунгами и плакатами "Мир, отопление, хлеб вместо оружия, войны и смерти", "НАТО - агрессор. Мир с Россией".

США не видят оснований для мирных переговоров

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что на данном этапе не видит оснований для переговоров о прекращении огня между Украиной и Россией. "Для некоторых идея прекращения огня может быть заманчивой - и я это понимаю. Но если это равносильно практически ратификации захвата Россией значительной украинской территории, то это точно не будет справедливым и прочным миром", - сказал Блинкен в интервью газетам медиагруппы Funke и французскому изданию Ouest-France.

Россия может перегруппировать войска и снова атаковать через некоторое время, предупредил Энтони Блинкен. "Россия должна дойти до того момента, когда она будет готова к конструктивным переговорам. Целью должен быть справедливый и прочный мир", - подчеркнул он.

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