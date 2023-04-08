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Пасхальный марш за мир в Берлине
Пасхальный марш за мир в БерлинеФото: Fabian Sommer/dpa/picture alliance
КонфликтыГермания

В Германии прошли акции против поставок оружия Украине

Даниил Сотников
1 ч. назад

Участники традиционных пасхальных маршей в Германии призвали прекратить поставки оружия Украине и начать переговоры с Россией.

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В Германии в рамках традиционных пасхальных маршей за мир несколько тысяч человек в разных городах вышли на акции с призывами прекратить поставки оружия Украине и начать "мирные переговоры без предварительных условий", сообщает агентство dpa в субботу, 8 апреля.

По данным организаторов из национального объединения антивоенных организаций и групп Германии - Netzwerk Friedenskooperative (NF), акции прошли примерно в 70 городах, в том числе Берлине, Бонне и Мюнхене. Организаторы утверждают, что в марше в Берлине приняли участие 2000 человек. Полиция заявила о 1500 участниках.

В столице организация Vitsche, объединяющая в основном украинцев в ФРГ, провела у Бранденбургских ворот контрдемонстрацию против требований пасхальных маршей. "Мир - это не просто отсутствие открытых военных действий; оккупация - это не мир, а война против свободы и самоопределения оккупированных; только свобода от угнетения является настоящим прочным миром", - подчеркнули организаторы акции. По оценке корреспондента AFP, на демонстрации собрались несколько сотен человек с украинскими флагами под лозунгом "Без свободы нет мира".

По всей Германии запланировано 120 акций

В других городах Германии организаторы пасхальных маршей выступали с лозунгами и плакатами "Мир, отопление, хлеб вместо оружия, войны и смерти", "НАТО - агрессор. Мир с Россией". "Для нас немедленное прекращение огня и начало переговоров являются лучшей альтернативой дальнейшему экспорту вооружений и эскалации вплоть до обмена ядерными ударами", - заявил соорганизатор акции в Лейпциге Торстен Шляйп (Torsten Schleip).

"Даже если Украина имеет право на самооборону, больше тяжелых вооружений не является решением, а подпитывает эту войну", - говорится в обращении участников акции в Бонне. "Каждый новый день войны означает больше погибших и раненых. Правительство Германии должно, наконец, действовать активно и сделать все возможное, чтобы добиться прекращения огня и начала переговоров для прекращения войны в Украине", - заявил Кристиан Голла (Kristian Golla) из NF.

В Ганновере, по оценке организаторов, в марше приняли участие около 1200 человек, несколько сотен вышли на улицы в Бремене, Мюнхене, Кельне, Майнце и Лейпциге, пишет dpa. Всего с 6 по 10 апреля запланированы свыше 120 акций.

Вице-канцлер ФРГ призывал отойти от пацифистской повестки

В 2022 году вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек (Robert Habeck) призвал организаторов шествий отойти от пацифистской повестки. "Мир может наступить и будет иметь место, только когда Путин прекратит свою агрессивную войну", - подчеркнул политик.

"Ясно, кто нападает в этой войне, а кто защищается, находясь в острой нужде, и кого мы должны поддержать, в том числе и оружием", - говорил Хабек. По его мнению, о пацифизме можно мечтать лишь в отдаленной перспективе, а пока президент России Владимир Путин угрожает свободе Европы.

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