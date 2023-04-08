  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (фото из архива)Фото: Virginia Mayo/AP/picture alliance
КонфликтыСША

Блинкен пока не видит оснований для переговоров по Украине

Екатерина Венкина
2 ч. назад

Прекращение огня не должно стать ратификацией захвата Россией ряда территорий в Украине, уверен госсекретарь США.

https://p.dw.com/p/4PpfD

Госсекретарь США Энтони Блинкен на данном этапе не видит оснований для переговоров о прекращении огня в войне России против Украины. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства заявил в интервью изданиям медиагруппы Funke и французской газете Ouest-France, которое они опубликовали в пятницу, 7 апреля.

"Если прекращение огня приведет к замораживанию конфликта, ратификации захвата Россией определенных территорий в Украине, и если оно будет истолковано как разрешение России реорганизоваться, отдохнуть, а затем снова напасть, когда ей будет удобно, это не будет справедливым и прочным миром", - подчеркнул глава американской дипломатии.

По словам Блинкена, 141 страна в ООН высказалась за справедливый мир и уважение основополагающих принципов, лежащих в основе устава организации, "которые были нарушены Россией, включая территориальную целостность".

Блинкен обозначил две основные цели

Энтони Блинкен подчеркнул, что перед Западом стоят две цели. Первая, по его словам, заключается в том, чтобы сделать все возможное и помочь Украине вернуть захваченные Россией территории, в частности, посредством контрнаступления, которое ожидается в ближайшие несколько недель.

Вторая - помочь Киеву создать среднесрочный и долгосрочный потенциал для сдерживания агрессии и для самозащиты, добавил госсекретарь США. По его словам, потребуются значительные усилия, чтобы помочь Украине восстановиться от разрушений. Кроме того, пока Россия не изменит курс, "мы должны сохранять беспрецедентное давление" на Москву посредством санкций и экспортного контроля, подчеркнул собеседник изданий.

О планах Кремля разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси

Блинкен также прокомментировал планы Кремля разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси. "Прежде всего, эта риторика в очередной раз абсолютно безответственна", - подчеркнул американский дипломат. "Единственная страна, которая говорила о ядерном оружии или угрожала, скрыто или явно, его применить - и это в разгар агрессии против Украины, - это сама Россия", - констатировал он.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 7 апреля в Турции высказал мнение, что диалог для достижения мира в Украине может вестись только с учетом необходимости обсуждения того, "на каких принципах будет основываться новый миропорядок".

"Переговоры эти могут быть только на основе российских законных озабоченностей", - заявил Лавров.

Отвечая на вопрос, планируется ли его встреча с госсекретарем США во время визита в Нью-Йорк в конце апреля, Лавров заявил, что Россия никогда не отказывается от "серьезных предложений" о диалоге.

Ранее, 2 апреля, Блинкен в телефонной беседе с Лавровым призвал освободить журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича и "несправедливо задержанного гражданина США Пола Уилана".

Смотрите также:

Украина под прицелом Путина - Запад требует отвести войска

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

С какой ноги встанет Путин, или Как Байден грозит России катастрофой за атаку на Украину. DW Новости

С какой ноги встанет Путин, или Как Байден грозит России катастрофой за атаку на Украину. DW Новости

США снова предупредили Путина, что возможное вторжение России на территорию Украины не останется без последствий. Джо Байден пригрозил Кремлю катастрофическими санкциями. Президент США считает позицию Путина непредсказуемой. Госсекретарь Энтони Блинкен, обсуждавший угрозу со стороны России в ходе визитов в Украину и ФРГ, пообещал дополнительную помощь Украине в случае агрессии со стороны России.
Политика20 января 2022 г.20:55 мин.
external

Лавров и Блинкен обсудили российские войска на границе с Украиной

Лавров и Блинкен обсудили российские войска на границе с Украиной

С уровнем напряженности времен холодной войны, не сговариваясь, сравнили текущую ситуацию из-за концентрации российских войск у границ Украины генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и глава МИД РФ Сергей Лавров. Обсуждение темы началось накануне в Риге и продолжилось в Стокгольме.
Политика2 декабря 2021 г.02:49 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Lettland Riga | DW Interview mit Anatoliy Belyi

Анатолий Белый: Для меня война - это личная катастрофа

Политика6 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

АЭС "Темелин", расположенная в 60 километрах от границы с Германией

Смогут ли АЭС Чехии обойтись без ядерного топлива из России?

Смогут ли АЭС Чехии обойтись без ядерного топлива из России?

Политика6 ч. назад
Лариса Гениюш. Фото из семейного архива

Внук Ларисы Гениюш: Если ей сносят памятники, то она важна

Внук Ларисы Гениюш: Если ей сносят памятники, то она важна

Общество23 ч. назад
Пасхальные яйца

Что запрещают немцам в пасхальные выходные

Что запрещают немцам в пасхальные выходные

Культура23 ч. назад
Президент Латвии Эгилс Левитс

Президент Латвии: Надо поддерживать Украину ради ее победы

Президент Латвии: Надо поддерживать Украину ради ее победы

Конфликты7 апреля 2023 г.
Украинский солдат в Бахмуте Донецкой области

День 407-й войны: Россия атакует Бахмут и Авдеевку

День 407-й войны: Россия атакует Бахмут и Авдеевку

Конфликты6 апреля 2023 г.
Александр Плющев и Татьяна Фельгенгауэр

Киев оставит Россию без лекарств? DW Новости Шоу

Киев оставит Россию без лекарств? DW Новости Шоу

Конфликты6 апреля 2023 г.59:57 мин.
На главную страницу