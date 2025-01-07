ОАЭ обсудили с Израилем и США управление в секторе Газа

Политики в Абу-Даби выступали за реформу ПНА для ее контроля над сектором Газа, Западным берегом реки Иордан и Восточным Иерусалимом в рамках независимого палестинского государства, пишет Reuters.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) обсудили с Израилем и США участие во временном управлении в секторе Газа после вывода израильских войск и до тех пор, пока Палестинская национальная администрация (ПНА) не возьмет на себя полный контроль. Об этом во вторник, 7 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на десятки иностранных дипломатов и западных чиновников.

ОАЭ - близкий партнер США в сфере безопасности и поддерживают дипсвязи с Израилем, имея определенное влияние на правительство премьер-министра Биньямина Нетаньяху, констатировало агентство.

По словам его источников, в ходе кулуарных переговоров политики в Абу-Даби выступали за реформирование ПНА для ее дальнейшего контроля над сектором Газа, Западным берегом реки Иордан и Восточным Иерусалимом в рамках независимого палестинского государства, против создания которого открыто выказывается Израиль.

"ОАЭ не будут участвовать ни в одном плане, который не включает в себя значительную реформу Палестинской автономии, расширение ее полномочий и разработку надежной дорожной карты по созданию палестинского государства", - заявил представитель Объединенных Арабских Эмиратов. По его мнению, эти элементы сейчас отсутствуют, но необходимы для успеха любого плана после прекращения боестолкновений в Газе.

Reuters: Идеи пока не оформлены в письменный план

Дипломаты и официальные лица, с которыми побеседовало Reuters, подчеркнули, что идеи, озвученные в ходе переговоров в ОАЭ, не содержат деталей, не были оформлены в официальный письменный план и не были приняты ни одним из правительств.

"Это были совещательные дискуссии, которые продолжаются, поскольку мы ищем наилучший путь вперед", - отметил представитель Госдепартамента США, отказавшись от дальнейших комментариев в связи с деликатным характером "частных дипломатических бесед".

В канцелярии премьера Израиля отказались от комментариев. В ПНА не ответили на запрос журналистов.

Дискуссии об использовании частных военных подрядчиков

Четверо дипломатов и западных чиновников также сообщили, что эмиратские власти предложили использовать частных военных подрядчиков в составе послевоенных миротворческих сил в секторе Газа.

Однако развертывание таких подрядчиков может вызвать озабоченность западных стран. В Ираке и Афганистане такие подрядчики ранее обвинялись в пытках и нарушении прав человека.

На фоне войны сектор Газа сталкивается с масштабным продовольственным кризисом. Международное сообщество с трудом пытается сформулировать жизнеспособный план для Газы, констатировало Reuters.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 45 тысяч палестинцев. Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение "Хезболлах", признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. "Хезболлах" регулярно обстреливало Израиль со стороны Ливана. ЦАХАЛ проводил против него на юге Ливана военную операцию.