Франция, Иордания, Египет - за остановку огня в секторе Газа

Главы государств трех стран подчеркнули, что насилие и террор не принесут мира на Ближний Восток. В Каире окончились провалом переговоры между Израилем и ХАМАС.

Главы государств Франции, Иордании и Египта в совместном заявлении призвали к незамедлительному прекращению огня в секторе Газа. "Война в секторе Газа и вызванные ею катастрофические гуманитарные бедствия должны быть немедленно прекращены. Насилие, террор и война не могут принести мира на Ближний Восток", - говорится в совместной статье президента Франции Эмманюэля Макрона, короля Иордании Абдаллы Второго и президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси, обнародованной во вторник, 9 апреля, в целом ряде изданий, в том числе в газете The Washington Post .

В статье подчеркивается, что решение на основе сосуществования израильского и палестинского государств - "единственный заслуживающий доверия путь, позволяющий обеспечить мир и безопасность для всех и позаботиться о том, чтобы ни палестинцы, ни израильтяне впредь никогда не должны были пережить ужаса, который они переживают с 7 октября".

Нападение ХАМАС на Израиль

В этот день радикальное исламистское движение ХАМАС, которое признано в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Согласно последним данным, боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 33 тысяч человек, почти 78 тысяч получили ранения. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Резолюция Совета Безопасности ООН

25 марта Совет Безопасности ООН впервые принял юридически обязывающую резолюцию с требованием незамедлительно прекратить огонь в секторе Газа. Макрон, Абдалла Второй и ас-Сиси в своем совместном послании призвали без дальнейшего промедления предпринять этот решительный шаг. "Мы подчеркиваем настоятельную необходимость установления прочного прекращения огня в секторе Газа", - написали лидеры трех стран.

Они также призвали освободить всех заложников, вывезенных боевиками ХАМАС в сектор Газа, и поддержали посреднические усилия, предпринимаемые США, Катаром и Египтом в Каире, с целью добиться выполнения этой цели.

Провал переговоров в Каире

Между тем переговоры в Каире между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников, по сообщению агентства Reuters, окончились провалом. ХАМАС отказался принять предложения Израиля о прекращении огня. По условиям перемирия Израиль должен был прекратить огонь в обмен на освобождение боевиками ХАМАС всех заложников, захваченных 7 октября прошлого года во время нападения на территорию Израиля.

После официального отклонения палестинской стороной предложенных Израилем условий, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о назначении срока для начала военной операции в городе Рафах, который за последние месяцы стал последним убежищем для сотен тысяч мирных палестинцев, спасающихся от боевых действий в секторе Газа. Представители мирового сообщества неоднократно призывали Израиль отказаться от операции в Рафахе.

Компромиссный план директора ЦРУ

Израиль и ХАМАС направили в Египет свои делегации 7 апреля. В Каир также прибыли посредники из Катара и Египта, а также директор ЦРУ Уильям Бернс. Как сообщает газета The Wall Street Journal, Бернс выдвинул компромиссное предложение с целью спасти переговоры.

По сведениям издания, директор ЦРУ предложил ХАМАС в течение шестинедельного перемирия освободить 40 из более чем 100 удерживаемых в секторе Газа заложников в обмен на освобождение Израилем 900 палестинских заключенных, сто из которых приговорены к пожизненному тюремному заключению за убийство израильтян.

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