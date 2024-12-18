ЕС оценивает возможность отправки миротворцев в Украину

Европейские страны обсуждают возможность отправки в Украину контингента войск для обеспечения безопасности в случае введения там режима прекращения огня или подписания мирной договоренности между воюющими сторонами, пишет агентство Reuters в среду, 18 декабря.

Журналисты напоминают в этой связи, что избранный президент США Дональд Трамп, который вступит в должность 20 января 2025 года, уже исключил возможность отправки в Украину американских военных для этих целей.

Указывается, что соответствующие переговоры на уровне ЕС продвигает президент Франции Эмманюэль Макрон. По данным Reuters, они пока находятся на ранней стадии, но уже сейчас между участниками происходят разногласия относительно возможных целей и мандата подобной миссии. Кроме того, некоторые наблюдатели задаются вопросом о целесообразности таких переговоров на данном этапе войны в принципе, следует из сообщения.

Встреча Макрона с Трампом в Париже

7 декабря Дональд Трамп встретился с Эмманюэлем Макроном в Париже. По итогам этой встречи мировые СМИ написали, что избранный президент США настаивал на необходимости немедленного прекращения огня в Украине и начала переговоров о завершении войны.

Как сообщило тогда издание The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников США, которые были проинформированы о ходе встречи в Париже, Трамп высказался за то, чтобы европейцы играли главную роль в защите и поддержке Украины. Кроме того, он выступил за отправку в Украину европейских солдат для обеспечения возможного перемирия, допустив американскую поддержку, но исключив привлечение войск США, говорилось в публикации.

Президент Украины Владимир Зеленский, который присоединился ко встрече Трампа и Макрона позже, в свою очередь, говорил о гарантиях безопасности Украины, "мире с позиции силы" и необходимости заставить РФ прекратить войну. Он высказал опасения, что усилия, направленные на скорейшее окончание войны путем дипломатии, приведут к тому, что она завершится в большей степени на условиях Москвы, сообщали СМИ.

Возможность отправки солдат бундесвера в Украину в роли миротворцев

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в начале декабря не исключила возможность отправить военнослужащих бундесвера в Украину в составе миротворческих войск. Отвечая на вопросы журналистов во время встречи министров иностранных дел стран - членов НАТО в Брюсселе, Бербок сказала, что Германия "сделает все, что в ее силах", для обеспечения мира в будущем.

Однако на соответствующие слова министра критично отреагировали немецкий канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) и председатель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) и кандидат в канцлеры от консерваторов Фридрих Мерц (Friedrich Merz). Последний заявил, что этот вопрос сейчас не актуален.