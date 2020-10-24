Ресторан на границе во время пандемии: заказать - в Нидерландах, съесть - в Германии (фото)

Гронау • От перестановки мест слагаемых сумма не меняется, но от перестановки стульев… Рыбный ресторан Rick's Vis, где сделаны эти фотографии информационного агентства dpa, находится прямо на границе между Германией и Нидерландами в вестфальском городе Гронау. Вход - на немецкой стороне, внутри через пару шагов начинается территория соседнего государства, но терраса и парковка при этом расположены в немецкой земле Северный Рейн - Вестфалия.

Рыбный ресторан Rick's Vis

Государственная граница посреди ресторана

В обычные времена в объединенной Европе - ничего удивительного. В нынешние необычные времена такое географическое расположение позволяет креативно обходить более строгие правила, действующие из-за напряженной пандемической обстановки в Нидерландах, где еду сейчас можно продавать только на вынос. В Германии предприятия общественного питания работают в данный момент в обычном режиме - конечно, при соблюдении действующих профилактических правил.

Очередной заказ готов. Осталось доставить тарелки на немецкую сторону

До наступления холодов

Несколько дней назад владелец ресторана Рик де-Врис переставил часть стульев на свою немецкую террасу, а на немецкой парковке установил для посетителей навес. Заказы они делают в Нидерландах, а присесть за столики могут на территории сопредельного государства.

По словам ресторатора, свою идею он заранее обсудил с местными властями и получил от них добро. И все же число клиентов сейчас сократилось примерно вдвое. Рик де-Врис очень надеется, что до наступления холодной зимней погоды он сможет вновь обслуживать своих гостей внутри.

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