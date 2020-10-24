 Ресторан на границе во время пандемии: заказать - в Нидерландах, съесть - в Германии (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 26.10.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

По Германии

Ресторан на границе во время пандемии: заказать - в Нидерландах, съесть - в Германии (фото)

В Нидерландах еду сейчас можно продавать только на вынос. Владелец ресторана на границе переставил столы и стулья на немецкую сторону.

Рик де-Врис в своем ресторане на германо-нидерландской границе

Рик де-Врис в своем ресторане на германо-нидерландской границе

Гронау  От перестановки мест слагаемых сумма не меняется, но от перестановки стульев… Рыбный ресторан Rick's Vis, где сделаны эти фотографии информационного агентства dpa, находится прямо на границе между Германией и Нидерландами в вестфальском городе Гронау. Вход - на немецкой стороне, внутри через пару шагов начинается территория соседнего государства, но терраса и парковка при этом расположены в немецкой земле Северный Рейн - Вестфалия.

Рыбный ресторан Rick's Vis

Рыбный ресторан Rick's Vis

Государственная граница посреди ресторана

В обычные времена в объединенной Европе - ничего удивительного. В нынешние необычные времена такое географическое расположение позволяет креативно обходить более строгие правила, действующие из-за напряженной пандемической обстановки в Нидерландах, где еду сейчас можно продавать только на вынос. В Германии предприятия общественного питания работают в данный момент в обычном режиме - конечно, при соблюдении действующих профилактических правил.

Очередной заказ готов. Осталось доставить тарелки на немецкую сторону

Очередной заказ готов. Осталось доставить тарелки на немецкую сторону

До наступления холодов

Несколько дней назад владелец ресторана Рик де-Врис переставил часть стульев на свою немецкую террасу, а на немецкой парковке установил для посетителей навес. Заказы они делают в Нидерландах, а присесть за столики могут на территории сопредельного государства.

По словам ресторатора, свою идею он заранее обсудил с местными властями и получил от них добро. И все же число клиентов сейчас сократилось примерно вдвое. Рик де-Врис очень надеется, что до наступления холодной зимней погоды он сможет вновь обслуживать своих гостей внутри.

Смотрите также: 

  • Три человека, изображающие разные стратегии поведения в отношении коронавируса - серьезное отношение и игнорирование опасности.

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как вести себя при коронавирусе: три стратегии

    Люди по-разному реагируют на пандемию коронавируса: одни серьезно относятся к рекомендациям вирусологов, другие - игнорируют их. Карикатурист Сергей Елкин о типах отношения к COVID-19.

  • Люди в кафе сидят без масок, а официант кричит, что идет проверка Роспотребнадзора

    Юмор сражается с коронавирусом

    Поможет ли масочный режим избежать коронавирусного карантина в Москве?

    Жесткий карантин в Москве пока вводиться не будет, но будет проверяться соблюдение масочного режима. Насколько это действенно? Версия карикатуриста Сергея Елкина.

  • Путин бросает Медведева за существо, символизирующее коронавирус

    Юмор сражается с коронавирусом

    Где сейчас Медведев? Ответ Путина

    Президент РФ Владимир Путин назначил бывшего премьера Дмитрия Медведева председателем комиссии по борьбе с новыми инфекциями. Карикатурист Сергей Елкин о медвежьей услуге коронавирусу.

  • Милиционер кричит в рулор

    Юмор сражается с коронавирусом

    За что будут штрафовать москвичей после снятия карантина

    Режим самоизоляции в Москве отменен, как и пропуска, и график прогулок. Но это не значит, что москвичам теперь можно все, предупреждает карикатурист Сергей Елкин.

  • Святой Георгий на коне рубит сук, на котором стоит

    Юмор сражается с коронавирусом

    Борьба с пандемией: власти Москвы рубят сук, на котором сидят?

    Прогулки по графику, штрафы по "Социальному мониторингу" и другие меры властей Москвы по борьбе с коронавирусом вызывают недовольство москвичей. Сергей Елкин о том, чем это может грозить.

  • Собянин по телевизору выступает, а семья, обедая, смотрит его выступление

    Юмор сражается с коронавирусом

    В Москве разрешили гулять по графику - чего ждать дальше?

    Мэр Москвы Собянин разрешил москвичам гулять только в определенное время - контролировать их будут специальные патрули. Сергей Елкин о том, что еще придется делать под присмотром властей.

  • Люди вокруг падающей башни, на которой написано 5G, а сверху находится транспарант Вавилон

    Юмор сражается с коронавирусом

    Вышки 5G - жертвы теорий заговора во времена коронавируса

    Сторонники теорий заговора в ряде стран жгут вышки мобильной связи 5G, веря в то, что они влияют на распространение COVID-19. Сергей Елкин вспомнил в связи с этим библейский сюжет.

  • Мужчина и женщина в масках пьют на брудершафт, соблюдая дистанцию 1,5 метра

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус и этикет: социальная дистанция превыше всего

    Пандемия, коронавирус, социальная дистанция, COVID-19, средства защиты - эти слова не только прочно вошли в лексикон, но и изменили нашу жизнь. Сергей Елкин о новых формах этикета.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Защита от коронавируса: на иммунитет надейся, а про маску не забывай!

    Пока нет вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, люди вынуждены полагаться на свой иммунитет. Но и про предосторожности вроде медицинских масок не надо забывать, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как перчатки могут защитить от коронавируса?

    За появление в общественных местах без защитных масок и перчаток в Москве и Петербурге с 12 мая грозят штрафы. Но польза от перчаток спорна, не без сарказма напоминает Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    После карантина: что будет, когда мир победит коронавирус?

    Во большинстве стран мира из-за коронавируса закрыты бары и рестораны, люди остаются дома, соблюдая режим самоизоляции. Но карантин однажды закончится, напоминает карикатурист Сергей Елкин.

  • Карикатура Сергея Елкина

    Юмор сражается с коронавирусом

    Когда COVID-19 не страшен: надежная защита на время пандемии

    Как помешать распространению коронавируса? Методы известны - карантин, самоизоляция, социальная дистанция, мытье рук, ношение масок для лица. Все они - в одном рисунке от Сергея Елкина.

  • Мужчина в костюме Супермена лежит на диване, а над ним висит плакат Когда оставаясь дома, спасаешь мир

    Юмор сражается с коронавирусом

    Лайфхак: как остановить распространение коронавируса

    Из-за SARS-CoV-2 в ряде стран ограничивают социальные контакты. Карикатурист Сергей Елкин тоже советует по возможности оставаться дома, чтобы противостоять распространению вируса.

  • Два цифровых штрих-кода обмениваются приветствиями

    Юмор сражается с коронавирусом

    Электронные пропуска и коронавирус: мир после COVID-19

    Цифровые пропуска для передвижения по городу начнут проверять в Москве с 15 апреля. Меры призваны предотвратить распространение коронавируса SARS-CoV-2. Прогноз на QR-будущее от Сергея Елкина.

  • Два коронавируса растягивают земной шар

    Юмор сражается с коронавирусом

    Как мир проходит через жернова вирусной угрозы

    Пандемия коронавируса SARS-CoV-2 стала угрозой для всего человечества. Карикатурист Сергей Елкин о том, как мир с ней справляется.

  • Улитка и черепаха обсуждают самоизоляцию в период пандемии коронавируса

    Юмор сражается с коронавирусом

    Самоизоляция и коронавирус: когда сидеть дома не в радость

    Из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 в самоизоляции, изоляции или на вынужденном карантине находятся миллионы людей. Карикатурист Сергей Елкин о жизни во времена COVID-19.

  • Люди с рулонами туалетной бумаги на головах

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус в головах, или Туалетная бумага оптом

    В связи с пандемией коронавируса люди запасаются едой и предметами личной гигиены. Ироничный взгляд карикатуриста Сергея Елкина на жизнь во времена коронавируса.

  • Черный лебедь в виде короновируса

    Юмор сражается с коронавирусом

    Коронавирус: как ни готовься, а все равно - "черный лебедь"

    Коронавирус SARS-CoV-2 регистрируют у своих граждан все больше стран. Карикатурист Сергей Елкина о том, как сложно противостоять распространению COVID-19.

  • Инфодемия коронавируса - изображения SARS-CoV-2

    Юмор сражается с коронавирусом

    "Инфодемия" коронавируса: в чем главная угроза SARS-CoV-2?

    ВОЗ предостерегает от "инфодемии" в связи с коронавирусом. То есть от распространения в интернете мифов и теорий заговора о SARS-CoV-2. Карикатурист Сергей Елкин тоже против паники.

  • Дракон в противогазе

    Юмор сражается с коронавирусом

    Эпидемия коронавируса: когда болезнь не знает границ

    Коронавирус, родиной которой стал Китай, распространяется по планете. Заражение им обнаруживают во все новых странах. Карикатурист Сергей Елкин о нынешнем облике китайского дракона.

    Автор: Сергей Елкин, Владимир Дорохов


Контекст

Пандемия: почему на улицы немецких городов вернут обогреватели

Коронавирус подогрел дискуссию об использовании уличных обогревателей, вредных для экологии. Пандемия заставила политиков пойти на компромисс. Кафе и рестораны снова смогут отапливать улицу. Парадокс?  

Вторая волна коронавируса: как не заболеть и оставаться спокойным

Вторая волна коронавируса - не повод для паники. Психологи из Германии и вирусолог из Швейцарии советуют, как не заболеть COVID-19 и избежать стресса и страха. DW - с рекомендациями экспертов.  

В Германии отменили чемпионат по метанию рождественских елок (фото)

Много всяких спортивных и других мероприятий не состоялись в этом году и не состоятся в ближайшее время из-за пандемии. Среди них - необычный чемпионат в немецком Вайдентале.  

Коронависус: несколько стран Европы ввели комендантский час

Число летальных исходов от последствий COVID-19 превысило в Европе 250 тыс. Бельгия, Швейцария и Франция установили новые ограничения.  

Рождественские корпоративы в Германии отменяются?

Из-за пандемии многие немецкие компании отказались от рождественских вечеринок. Но неужели не будет альтернатив? Porsche, Bayer, Hipp и другие крупные фирмы рассказали DW о своих планах.  

Канцлер ФРГ призвала сограждан оставаться по возможности дома

По словам Ангелы Меркель, Германия переживает очень серьезную фазу пандемии. От максимального ограничения контактов зависит судьба экономики, рабочих мест, школ и детских садов, заявила она.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Коронавирус в Германии: отделы здравоохранения не справляются с ростом инфекций  

Вакцинация от гриппа в Германии: прививок может на всех не хватить?  

В Берлине запретили ночную жизнь из-за пандемии коронавируса  

Также по теме

Deutschland CDU-Parteitag in Hamburg Vitali Klitschko

Хроника пандемии: мэр Киева Кличко заразился коронавирусом 24.10.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 42 млн человек в мире, более 1,1 млн скончались. Излечились более 31 млн пациентов. DW следит за событиями 24 октября.

Moskau | Coronakrise Menschen mit Maske

Хроника пандемии: в России новый максимум суточного прироста 26.10.2020

Коронавирусом SARS-CoV-2 с начала пандемии заразились более 43 млн человек в мире, более 1,1 млн скончались. Излечились более 31 млн пациентов. DW следит за событиями 26 октября.

Deutschland Frankfurt | Corona-Pandemie | Frankfurter Apfelweinlokal

Пандемия: почему на улицы немецких городов вернут обогреватели 23.10.2020

Коронавирус подогрел дискуссию об использовании уличных обогревателей, вредных для экологии. Пандемия заставила политиков пойти на компромисс. Кафе и рестораны снова смогут отапливать улицу. Парадокс?

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW