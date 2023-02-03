Рецепт фарша от Путина - на карнавале в Кельне

Организационный комитет Кельнского карнавала представил эскизы нескольких повозок, которые провезут по городу во время главного карнавального шествия в так называемый "бешеный понедельник". В этом сезоне он приходится на 20 февраля.

Всего для шествия традиционно готовят более двух десятков таких композиций на международные, внутриполитические, местные и другие темы. Несколько проектов обычно показывают во время специальной пресс-конференции за две недели до проведения шутовской процессии.

Шествие, в котором участвует более десяти тысяч человек, обычно собирает на улицах города до полутора миллионов зрителей. Карнавальная процессия в Кельне также транслируется по первому каналу немецкого телевидения ARD и земельной медиакомпанией WDR. В 2023 году в городе отмечают юбилей - 200 лет Кельнского карнавала.

Вампир Путин

Организатор-распорядитель карнавального шествия в Кельне Хольгер Кирш (Holger Kirsch) во время пресс-конференции Фото: Oliver Berg/dpa/picture alliance

Одной из тем шествия в Кельне стала российская военная агрессия в Украине. На карнавальной повозке будет изображен президент России Владимир Путин в образе вампира Носферату, прокручивающего Землю через мясорубку.

Правые популисты

Джорджа Мелони и Алис Вайдель - какими их видят в Кельне Фото: Festkommitee Kölner Karneval/picture alliance

Одна из представленных композиций под названием "Дела как в Древнем Риме" будет посвящена новому ультраправому правительству в Италии. Авторы этой сатирической повозки, на которой изображены итальянский премьер-министр Джорджа Мелони и немецкий политик из партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель (Alice Weidel), указывают на особые отношения между правыми популистами в Европе.

Защита климата

Лето на Северном полюсе - круглый год? Фото: Festkommitee Kölner Karneval/picture alliance

На повозке "Времена года" белый медведь во время финальной зимней распродажи предлагает покупателям остатки клея - своего рода последнего оружия активистов-экологов для акций в музеях, на улицах, взлетно-посадочных полосах и в других местах.

Альтернатива "Северному потоку"

"Биометан. Сделано в Кельне" Фото: Festkommitee Kölner Karneval/picture alliance

Местный кельнский колорит и диалект - неотъемлемая часть карнавала. Так будет выглядеть проект по производству биогаза в Кельне из гороха, бобов и чечевицы и поставке этого альтернативного источника энергии по трубопроводу "Кельнский поток - 11". "Одиннадцать" в данном случае - традиционное шутовское число.

Другие повозки, эскизы которых остались нераскрытыми, будут посвящены, в частности, намерениям Дональда Трампа вновь побороться за Белый дом и скандалам из-за педофилии и сексуального насилия в католической церкви. Канцлер ФРГ Олаф Шольц предстанет в объятиях китайского спрута. В Кельне также покажут Элона Маска и подведут неспортивные итоги ЧМ по футболу в Катаре.