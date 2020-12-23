Навальный наносит удар Путину в Дюссельдорфе (фото)

Дюссельдорф / Кельн • Если бы не пандемия, то в этот понедельник, 15 февраля, в Кельне, Дюссельдорфе, Майнце и многих других немецких городах состоялись бы главные шествия карнавального сезона, но весь сезон еще раньше отменили из-за коронавирусной пандемии. Однако в Дюссельдорфе решили не отказываться от важной традиционной составляющей городского карнавального шествия в так называемый "бешеный понедельник" - знаменитых сатирических повозок на разные немецкие и мировые политические и общественные темы.

В частности, одна из таких повозок была посвящена Алексею Навальному и Владимиру Путину. При этом оппозиционный российский политик (он же - берлинский пациент, пассажир, фигурант и т.д.) на немецком карнавале, так сказать, был замечен впервые. Путин же не раз бывал его "героем".

Повозки в Дюссельдорфе изготовили и провезли по городу, в котором вместо бурного народного праздника был на сей раз обычный рабочий день - насколько обычным он может быть во время локдауна.

Сатирические повозки в Дюссельдорфе. Фотографии

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Карнавальный вирус и коронавирус

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Ангела Меркель (Аngela Merkel) предстала на карнавале в образе нового председателя партии ХДС и одного из вероятных кандидатов в канцлеры - Армина Лашета (Armin Laschet). Или наоборот. Лашет в образе Меркель. На переднем плане - легендарный автор сатирических повозок в Дюссельдорфе Жак Тилли (Jacques Tilly)

Отметим, что президенты, канцлеры и премьер-министры - традиционные персонажи рейнского карнавала. Наши фотогалереи предыдущих лет можно посмотреть по ссылкам в конце страницы, но сначала - еще несколько актуальных снимков. Проигравший выборы в США Дональд Трамп в этом году, вероятно, попал в поле зрения карнавальной сатиры в Германии в последний раз, как и Ангела Меркель, которая после предстоящих осенних выборов в бундестаг намерена покинуть свой пост главы немецкого правительства.

Кукольное шествие в Кельне. Фотографии

В Кельне провели кукольное шествие - тоже с сатирическими мини-повозками. В телевизионной трансляции было задействовано около 180 кукол, изображавших участников процессии из главных карнавальных гвардий и обществ, зрителей, комментаторов, лошадей и даже козла - талисмана футбольного клуба бундеслиги "Кельн".

Обычно настоящая праздничная процессия в Кельне - самая большая в Германии. Она растягивается на семь километров, но сейчас оказалось достаточно 32-х… просто метров. В следующем году все надеются вернуться в нормальный формат.

Девиз кельнского карнавала в этом году "Только вместе мы - карнавал". Надпись на плакате: "Одиночество - это дерьмово"

Разрубленная надвое статуя "Свободы" - итог президентства Дональда Трампа. Фотография сделана во время подготовки трансляции

Хомячить - так хомячить!. Скупка туалетной бумаги в начале первого локдауна весной без внимания в Кельне тоже не осталась

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