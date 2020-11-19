Парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 года

Кабинет министров Германии назначил днем проведения очередных выборов в парламент страны - бундестаг 26 сентября 2021 года. Об этом в среду, 25 ноября, сообщила заместитель официального представителя правительства ФРГ Мартина Фиц (Martina Fietz).

Официально дату проведения парламентских выборов должен подтвердить президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Гражданам ФРГ предстоит избрать депутатов бундестага 20-го созыва.

Из-за школьных каникул в разных землях возможны лишь две даты

Ранее дату 26 сентября 2021 года предложил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) после согласования с властями федеральных земель. Поскольку парламентские выборы не могут проводиться в школьные каникулы, рассматривались лишь два дня - 19 либо 26 сентября 2021 года. Все остальные дни в промежутке с 25 августа по 24 октября, предусмотренном для проведения выборов, приходятся либо на летние, либо на осенние каникулы в тех или иных федеральных землях.

Выборы в бундестаг ФРГ проводятся раз в четыре года. Они могут быть проведены не ранее 46 месяцев и не позднее 48 месяцев после начала работы парламента нынешнего созыва. Кроме того, голосование должно проходить либо в воскресенье, либо в день государственного праздника.

Нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), возглавляющая правительство страны уже 15 лет, отказалась вновь выдвигать свою кандидатуру. В октябре 2018 года она заявила, что не будет участвовать в избирательной кампании на следующих выборах в бундестаг. В настоящее время в ее партии - Христианско-демократическом союзе (ХДС) - продолжается процесс избрания председателя, затянувшийся из-за пандемии коронавируса.

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