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Могилы наемников из ЧВК "Вагнер" в Краснодарском крае, январь 2023 годаФото: REUTERS
КонфликтыУкраина

Разведка США: В Украине погибли более 30 тысяч "вагнеровцев"

Жан Рофе
37 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 18 февраля.

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На 360-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 18 февраля (время московское).

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Польша рассмотрит вопрос о передаче Украине истребителей МиГ-29, находящихся на вооружении польской армии, а в случае формирования широкой авиационной коалиции, безусловно, присоединится к ней. Об этом заявил корреспонденту агентства "Укринформ" президент Польши Анджей Дуда. Он особо подчеркнул, что на самолетах МиГ-29 или Су украинские пилоты готовы летать "практически сразу", тогда как подготовка украинских пилотов американских F-16 потребует долгих месяцев обучения. Кроме того, в вопросе о предоставлении Варшавой Украине истребителей F-16 есть проблема, так как их у Польши "просто мало, учитывая масштабы и общий потенциал страны", сказал Дуда.

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Общая сумма российских активов, замороженных в Германии с начала войны в Украине, составила примерно 5,32 млрд евро, сообщил немецкий еженедельник Welt am Sonntag со ссылкой на министерство финансов ФРГ. Последнее уточнило, что штрафные меры коснулись средств не только физических лиц и компаний, внесенных в санкционные списки Евросоюза, но и Центробанка РФ. Вопрос еженедельника о сумме замороженных денег, принадлежащих российским олигархам, министерство оставило без ответа.

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В Украине, по оценкам американской разведки, погибли уже более 30 тысяч боевиков ЧВК "Вагнер", причем 90 процентов наемников, убитых с начала декабря прошлого года, - это бывшие заключенные, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, которого цитирует телеканал Sky News. По словам Кирбы, "вагнеровцы" активно участвовали в наступлении России в районе Бахмута и Соледара Донецкой области, а сама ЧВК в основном состоит из "уголовных преступников, выпущенных из тюрем, чтобы воевать в Украине". Несколькими часами ранее министерство обороны Великобритании заявило, что ЧВК "Вагнер" отправила в Украину большое количество осужденных, и среди них "уровень потерь, вероятно, достигает 50 процентов".

На Берлинале показали фильм Шона Пенна "Суперсила" о войне в Украине

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На кинофестивале Берлинале состоялась мировая премьера документального фильма "Суперсила" ("Superpower") знаменитого голливудского актера и режиссера Шона Пенна. Пенн приехал в Украину в ноябре 2021 года, чтобы снять фильм о том, как Владимир Зеленский из комика превратился в президента страны. Однако в первоначальный замысел американца вмешалось нападение России на Украину. 24 февраля 2022 года Шон Пенн и его продюсер Аарон Кауфман были по-прежнему в Киеве, куда уже пытались прорваться российские войска. Съемки продолжились, но теперь это был уже совсем другой проект. "Будет правильным показать этот фильм именно здесь, спустя год после начала войны, потому что мы находимся близко к месту, где происходят эти события, потому что много украинцев живет сейчас в Берлине, и из-за его политического значения. Этот фильм - дверь, через которую можно будет войти в сложное пространство того, что произошло и все еще происходит в Украине", - заявил ранее итальянец Карло Шатриан, один из руководителей Берлинале.

Американский актер и режиссер Шон Пенн
Шон Пенн на Берлинале-2023Фото: Fabrizio Bensch/REUTERS

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Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) призвала союзников последовать примеру Германии и поставить Украине основные боевые танки Leopard. Необходимо позаботиться о том, чтобы Украина могла защитить себя и спасти человеческие жизни, "именно поэтому мы так настойчиво призываем другие страны-партнеры, имеющие модель, аналогичную той, которую мы поставляем, тоже предоставить такие танки", сказала Бербок в интервью немецкой общественно-правовой медиакомпании Bayerischer Rundfunk.

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Первая группа военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) завершила обучение на американской военной базе вблизи города Графенвёр в Германии. Около 635 украинских военных прошли почти пятинедельный курс подготовки, сообщил официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер. По его словам, курс включал в себя занятия в составе отделения, взвода и роты, а также полевые учения в составе батальона. Кроме того, в него входили огневая и медицинская подготовка.

Обучение украинских военных на полигоне Графенвёр в Германии
Обучение украинских военных на полигоне Графенвёр в ГерманииФото: U.S. Army/ZUMA Press/picture alliance

Учения начались в середине января и являются частью расширенной программы США по подготовке украинских военнослужащих к ведению боевых действий. В частности, их учат работе с американскими боевыми машинами пехоты (БМП) M2 Bradley и самоходными артиллерийскими установками (САУ) M109 Paladin, об отправке которых в Украину недавно объявили США. На днях к обучению приступили еще два батальона общей численностью 710 человек, а на следующей неделе 890 украинцев начнут тренировки на боевых бронированных машинах Stryker, сказал Райдер.

Хроника событий 17 февраля 14.00 - 23.59 >>>

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