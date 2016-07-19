  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Нагорный Карабах
Ситуация в Беларуси
ТуризмГермания

Город, в котором пересекаются Репербан и Унтер-ден-Линден

Максим Нелюбин

В этом городе, расположенном на острове посреди озера, пересекаются улицы Репербан и Унтер-ден-Линден, но главная достопримечательность - романский собор XII века.

https://p.dw.com/p/1CBlv
Ратцебург
Ратцебургский соборФото: Thorsten Schier/picture alliance/Zoonar

Наверное, всем известно, что знаменитая улица Репербан находится в Гамбурге, а роскошный бульвар Унтер-ден-Линден - в Берлине. Однако есть один немецкий город, в котором улицы с такими названиями пересекаются - на живописном острове посреди озера в лесах между Любеком, Гамбургом и Шверином.

"Осторожно, утки!"

Ратцебург
Ратцебург на гравюре 1588 годаФото: picture alliance/akg-images

Добраться в город на острове можно по дамбе, на которой установлены знаки, предупреждающие водителей о разгуливающих здесь утках. Когда-то вода служила естественной оборонительной преградой, а сейчас в Ратцебурге находится один из важнейших немецких центров гребного спорта.

Новое лицо

Ратцебург
Ратцебург - древний город в земле Шлезвиг-ГольштейнФото: S.E. Arndt/picture alliance/juniors/wildlife

Средневековый Ратцебург был почти полностью разрушен датчанами в 1693 году - за исключением романского собора и монастыря. В Европе, как раз успевшей оправиться от невзгод Тридцатилетней войны, в самом разгаре была эпоха барокко. Именно в этом стиле Ратцебург отстроили заново, взяв в качестве образца планы барочного Мангейма.

"Под липами"

Унтер-ден-Линден в Ратцебурге
Табличка с названием улицы Унтер-ден-Линден в РатцебургеФото: DW/Maksim Nelioubin

После Наполеоновских войн Ратцебург отошел Дании. В 1819 году на месте укреплений, снесенных датчанами, посадили липы, о чем напоминает название улицы - Unter den Linden. Во второй половине этого же века город вместе с герцогством Лауэнбург стал частью Пруссии. По тенистым аллеям от озера отправимся на холм со старой монашеской обителью - туда, где начиналась история города.

Славянские корни

Фахверковый дом около собора в Ратцебурге
Фахверковый дом около собораФото: DW/Maksim Nelioubin

Одно из первых упоминаний Ратцебурга датировано 1062 годом - в грамоте Генриха IV. В документе используется название Racesburg. Историки предполагают, что произошло оно от имени западнославянского князя Ратибора (Ratibor, Ratse) - главы полабского племени. Во времена его правления в этом месте над Ратцебургским озером находилось укрепление - кольцеобразное, из земли и бревен.

Миссионеры

Ратцебург
Ратцебургский соборФото: DW/Maksim Nelioubin

Ратцебургское епископство было создано в 1060 году, а первые священники-миссионеры появились здесь намного раньше. Их бенедиктинский монастырь и церковь Святого Георга располагались не на острове, а на горе у берега озера. На острове же находилось поселение славянского языческого племени и статуя богини Живы.

Христианизация

Ратцебург
Колокольня Ратцебургского собораФото: DW/Maksim Nelioubin

В 1066 году язычники восстали против миссионеров, пытавшихся разрушить их капище. Они сожгли обитель, а всех монахов вместе с аббатом Ансвером забили камнями. Сопротивление славян христианизации было сломлено только в 1093 году. На месте их поселения на острове затем возвели собор - главную церковь епископства.

Собор

Ратцебург
Кирпичная кладка соборного фасадаФото: DW/Maksim Nelioubin

В 1142 году Ансвера причислили к лику святых, а позже перезахоронили в новом соборе, где его жизни и мученической смерти посвящен цикл из двенадцати изображений. Церковь в Ратцебурге является одним из старейших полностью сохранившихся позднероманских храмов Европы (1154-1220). Во время Реформации мощи святого бесследно пропали. Предполагается, что их уничтожили.

Споры

Ратцебург
Памятник Генриху ЛьвуФото: DW/Maksim Nelioubin

После славянских восстаний первое епископство прекратило существование, а до создания нового пройдет еще много лет. Второе основали в Ратцебурге только в 1154 году. Важнейшую роль в этом сыграл герцог Генрих Лев (Heinrich der Löwe), которого император Фридрих Барбаросса наделил полномочиями создавать епископства в северной части империи.

Лев

Ратцебург
Витраж в храмеФото: DW/Maksim Nelioubin

О Генрихе Льве напоминает не только скульптура перед храмом, но и витраж внутри церкви. На нем этот герцог Саксонии и Баварии из династии Вельфов изображен рядом с женой. В руках он держит модель собора. Памятники Генриху Льву часто встречаются в Северной Германии в ганзейских городах, им основанных, например, в Любеке.

Реформация

Ратцебург
Барочный алтарьФото: DW/Maksim Nelioubin

История католического епископства в Ратцебурге закончилась во времена Реформации. В 1554 году принявший протестантскую веру тогдашний епископ Кристоф фон дер Шуленбург продал земли и имущество этого церковного княжества герцогу Мекленбурга за 10 тысяч талеров. Первый протестантский пастор был назначен в собор в 1566 году.

Наследие

Старая фотография Ратцебурга
Фотография Ратцебурга 1895 года

В 1876-81 годах прусские власти реставрировали собор - удалили более поздние готические элементы, чтобы восстановить первоначальный романский облик фасадов. Этот стиль определяет и внутреннее убранство, но здесь также сохранились произведения более поздних эпох. Последняя реставрация состоялась в середине прошлого века - к 1000-летию со дня смерти Святого Ансвера.

Вход разрешен

Ратцебург
Табличка на входе в монастырь и окно обходной галереиФото: DW/Maksim Nelioubin

После знакомства с собором путь лежит в монастырь. Посетители могут осмотреть обходную галерею - клуатр (Kreuzgang), а также внутренний двор. Резная табличка на входе предупреждает, что монастырь является памятником, находится под охраной государства и просит не забывать, что ты - в гостях: "Nimm auch Du sie in acht"…

Ратцебург и Ганза

Ратцебург
Монастырская стенаФото: DW / Nelioubin

Обитель похожа на монастыри ганзейских городов, что не удивительно, ведь Ратцебург находился на Старом соляном пути из Люнебурга в Любек.

"Канатчикова улица"

Ратцебург
Улица РепербанФото: DW/Maksim Nelioubin

О средневековых городских ремеслах в Ратцебурге напоминает улица Репербан. Reepschläger - так в древние времена называли тех, кто плел канаты для оснащения кораблей, то есть канатчиков.

Премонстранты

Ратцебург
Монастырский садФото: DW/Maksim Nelioubin

Аббатство ордена премонстрантов возвели около Ратцебургского собора в XIII веке. Этот католический орден, основанный в 1120 году, играл важную роль в христианизации славянских земель между Эльбой и Одером. В середине XIV века в Европе насчитывалось более 1300 его монастырей. Орден был запрещен в Германии во времена Реформации. Сейчас в мире действует около 80 его аббатств.

Святой Ансвер

Ратцебург
Фрагмент фрески в обходной галерееФото: DW/Maksim Nelioubin

Премонстранты продолжили в Ратцебурге дело, начатое бенедиктинцами и Святым Ансвером. Ревностный апостол христианства, он ушел в монастырь вопреки воле отца - представителя богатого саксонского рода, занимавшего высокий военный пост. В монастырь бенедиктинцев в Ратцебурге он поступил в 15 лет.

Путь монаха

Ратцебург
Обходная галереяФото: Stefan Ziese/picture alliance/imageBROKER

Ансвер родился в Шлезвиге. Его отец был рыцарем, а мать - глубоко верующей христианкой. Однажды ему приснился сон, в котором он был аббатом. Юноша отправился в Ратцебург якобы навестить дядю, но не вернулся, принял постриг и стал священником. Его усердие и ревностное соблюдение правил бенедиктинского ордена не всегда находили поддержку и понимание у других братьев.

Аскет

Ратцебург
Святой АнсверФото: cc-by-sa-Niteshift

Ансвер вел аскетический образ жизни, много времени проводил в уединении и молитвах, постился, осуществлял акты самобичевания. Иногда другим монахам даже казалось, что он лишился рассудка, а настоятель несколько раз отстранял его от исполнения обязанностей священника. Однако после смерти старого аббата именно Ансвера избрали его преемником.

Аббат

Ратцебург
Окно во внутренний дворФото: DW/Maksim Nelioubin

Как-то один из монахов нарушил правила ордена. Аббат Ансвер обратился к Богу с вопросом, как поступить, и увидел на небе розгу. Он исполнил наказание. Когда провинившийся испустил дух, розга якобы превратилась в свечу... Язычники терпели присутствие монахов. Один из вождей уже принял христианство, но как только Ансвер решил разрушить капище, мир закончился.

Мученик за веру

Ратцебург
Фрески в обходной галерееФото: DW/Maksim Nelioubin

Ранее в городе Ленцен был убит славянский князь Готшалк, принявший новую веру основатель Вендской державы. Монахов в Ратцебурге казнили, забрасывая камнями. Аббат Ансвер попросил быть последним, чтобы до конца оставаться вместе с братьями, помочь им не отступиться от веры. Умирая, он просил Всевышнего не наказывать грешников.

P.S.

Ратцебург
Ратцебургский собор ночьюФото: Fotolia/Ole Ohrt

Среди других достопримечательностей Ратцебурга, которые можно посетить в этом городе, следует упомянуть музей выдающегося немецкого художника Эрнста Барлаха (Ernst Barlach), находящийся в доме, в котором он провел часть своего детства, а также Музей Пауля Вебера (Paul Weber) - известного литографа и карикатуриста.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Ротенбург-об-дер-Таубер

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Рейтинг 2023 года

100 мест, которые нужно увидеть в Германии. Рейтинг 2023 года

Национальный комитет Германии по туризму опубликовал рейтинг популярности немецких достопримечательностей среди иностранцев.
Туризм5 сентября 2023 г.
Алльгойские Альпы

Достопримечательности Германии

Достопримечательности Германии

Все публикации рубрики DW "По Германии" - статьи, репортажи, фотографии, интересные факты, полезная информация.
Туризм3 июля 2023 г.
Зюльт

10 причин любить Шлезвиг-Гольштейн

10 причин любить Шлезвиг-Гольштейн

Здесь можно почувствовать себя викингом, повстречать индейца Виннету, увидеть памятники ганзейской истории и отдохнуть в пляжной корзине. | 11 фотографий
Туризм25 августа 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Вид на Стамбул

Турция проведет третий саммит по достижению мира в Украине

Конфликты5 октября 2023 г.
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Почему риск заболеть раком в Турции сейчас вырос

Почему риск заболеть раком в Турции сейчас вырос

Природа и окружающая среда4 октября 2023 г.03:14 мин.
Здание Белого дома в Бишкеке

"Нас ждет кризис". Экономист из Бишкека - о рубле и санкциях

"Нас ждет кризис". Экономист из Бишкека - о рубле и санкциях

Экономика и бизнес4 октября 2023 г.
Карикатура DW: карикатурный пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков разводит руками и говорит: "Какая такая президентская кампания?" За ним стоит карикатурный Путин с недоуменным выражением лица.

Старт президентской кампании Путина, или Сюрприз для Пескова

Старт президентской кампании Путина, или Сюрприз для Пескова

Политика4 октября 2023 г.
Участники демонстрации в Берлине в День независимости Украины

Нужен единый механизм репатриации украинских детей из РФ

Нужен единый механизм репатриации украинских детей из РФ

Конфликты4 октября 2023 г.
Заседание парламента в Ереване, на котором обсуждают ратификацию Римского статута

Ратификация Римского статута МУС. Чего опасается Армения?

Ратификация Римского статута МУС. Чего опасается Армения?

Конфликты4 октября 2023 г.
Рабочий устанавливает солнечные батареи на крыше жилого дома

ВИЭ уже стабильно производят более 50% электроэнергии в ФРГ

ВИЭ уже стабильно производят более 50% электроэнергии в ФРГ

Экономика и бизнес4 октября 2023 г.
На главную страницу