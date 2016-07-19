Город, в котором пересекаются Репербан и Унтер-ден-Линден

В этом городе, расположенном на острове посреди озера, пересекаются улицы Репербан и Унтер-ден-Линден, но главная достопримечательность - романский собор XII века.

Наверное, всем известно, что знаменитая улица Репербан находится в Гамбурге, а роскошный бульвар Унтер-ден-Линден - в Берлине. Однако есть один немецкий город, в котором улицы с такими названиями пересекаются - на живописном острове посреди озера в лесах между Любеком, Гамбургом и Шверином.

"Осторожно, утки!"

Ратцебург на гравюре 1588 года Фото: picture alliance/akg-images

Добраться в город на острове можно по дамбе, на которой установлены знаки, предупреждающие водителей о разгуливающих здесь утках. Когда-то вода служила естественной оборонительной преградой, а сейчас в Ратцебурге находится один из важнейших немецких центров гребного спорта.

Новое лицо

Ратцебург - древний город в земле Шлезвиг-Гольштейн Фото: S.E. Arndt/picture alliance/juniors/wildlife

Средневековый Ратцебург был почти полностью разрушен датчанами в 1693 году - за исключением романского собора и монастыря. В Европе, как раз успевшей оправиться от невзгод Тридцатилетней войны, в самом разгаре была эпоха барокко. Именно в этом стиле Ратцебург отстроили заново, взяв в качестве образца планы барочного Мангейма.

"Под липами"

Табличка с названием улицы Унтер-ден-Линден в Ратцебурге Фото: DW/Maksim Nelioubin

После Наполеоновских войн Ратцебург отошел Дании. В 1819 году на месте укреплений, снесенных датчанами, посадили липы, о чем напоминает название улицы - Unter den Linden. Во второй половине этого же века город вместе с герцогством Лауэнбург стал частью Пруссии. По тенистым аллеям от озера отправимся на холм со старой монашеской обителью - туда, где начиналась история города.

Славянские корни

Фахверковый дом около собора Фото: DW/Maksim Nelioubin

Одно из первых упоминаний Ратцебурга датировано 1062 годом - в грамоте Генриха IV. В документе используется название Racesburg. Историки предполагают, что произошло оно от имени западнославянского князя Ратибора (Ratibor, Ratse) - главы полабского племени. Во времена его правления в этом месте над Ратцебургским озером находилось укрепление - кольцеобразное, из земли и бревен.

Миссионеры

Ратцебургский собор Фото: DW/Maksim Nelioubin

Ратцебургское епископство было создано в 1060 году, а первые священники-миссионеры появились здесь намного раньше. Их бенедиктинский монастырь и церковь Святого Георга располагались не на острове, а на горе у берега озера. На острове же находилось поселение славянского языческого племени и статуя богини Живы.

Христианизация

Колокольня Ратцебургского собора Фото: DW/Maksim Nelioubin

В 1066 году язычники восстали против миссионеров, пытавшихся разрушить их капище. Они сожгли обитель, а всех монахов вместе с аббатом Ансвером забили камнями. Сопротивление славян христианизации было сломлено только в 1093 году. На месте их поселения на острове затем возвели собор - главную церковь епископства.

Собор

Кирпичная кладка соборного фасада Фото: DW/Maksim Nelioubin

В 1142 году Ансвера причислили к лику святых, а позже перезахоронили в новом соборе, где его жизни и мученической смерти посвящен цикл из двенадцати изображений. Церковь в Ратцебурге является одним из старейших полностью сохранившихся позднероманских храмов Европы (1154-1220). Во время Реформации мощи святого бесследно пропали. Предполагается, что их уничтожили.

Споры

Памятник Генриху Льву Фото: DW/Maksim Nelioubin

После славянских восстаний первое епископство прекратило существование, а до создания нового пройдет еще много лет. Второе основали в Ратцебурге только в 1154 году. Важнейшую роль в этом сыграл герцог Генрих Лев (Heinrich der Löwe), которого император Фридрих Барбаросса наделил полномочиями создавать епископства в северной части империи.

Лев

Витраж в храме Фото: DW/Maksim Nelioubin

О Генрихе Льве напоминает не только скульптура перед храмом, но и витраж внутри церкви. На нем этот герцог Саксонии и Баварии из династии Вельфов изображен рядом с женой. В руках он держит модель собора. Памятники Генриху Льву часто встречаются в Северной Германии в ганзейских городах, им основанных, например, в Любеке.

Реформация

Барочный алтарь Фото: DW/Maksim Nelioubin

История католического епископства в Ратцебурге закончилась во времена Реформации. В 1554 году принявший протестантскую веру тогдашний епископ Кристоф фон дер Шуленбург продал земли и имущество этого церковного княжества герцогу Мекленбурга за 10 тысяч талеров. Первый протестантский пастор был назначен в собор в 1566 году.

Наследие

Фотография Ратцебурга 1895 года

В 1876-81 годах прусские власти реставрировали собор - удалили более поздние готические элементы, чтобы восстановить первоначальный романский облик фасадов. Этот стиль определяет и внутреннее убранство, но здесь также сохранились произведения более поздних эпох. Последняя реставрация состоялась в середине прошлого века - к 1000-летию со дня смерти Святого Ансвера.

Вход разрешен

Табличка на входе в монастырь и окно обходной галереи Фото: DW/Maksim Nelioubin

После знакомства с собором путь лежит в монастырь. Посетители могут осмотреть обходную галерею - клуатр (Kreuzgang), а также внутренний двор. Резная табличка на входе предупреждает, что монастырь является памятником, находится под охраной государства и просит не забывать, что ты - в гостях: "Nimm auch Du sie in acht"…

Ратцебург и Ганза

Монастырская стена Фото: DW / Nelioubin

Обитель похожа на монастыри ганзейских городов, что не удивительно, ведь Ратцебург находился на Старом соляном пути из Люнебурга в Любек.

"Канатчикова улица"

Улица Репербан Фото: DW/Maksim Nelioubin

О средневековых городских ремеслах в Ратцебурге напоминает улица Репербан. Reepschläger - так в древние времена называли тех, кто плел канаты для оснащения кораблей, то есть канатчиков.

Премонстранты

Монастырский сад Фото: DW/Maksim Nelioubin

Аббатство ордена премонстрантов возвели около Ратцебургского собора в XIII веке. Этот католический орден, основанный в 1120 году, играл важную роль в христианизации славянских земель между Эльбой и Одером. В середине XIV века в Европе насчитывалось более 1300 его монастырей. Орден был запрещен в Германии во времена Реформации. Сейчас в мире действует около 80 его аббатств.

Святой Ансвер

Фрагмент фрески в обходной галерее Фото: DW/Maksim Nelioubin

Премонстранты продолжили в Ратцебурге дело, начатое бенедиктинцами и Святым Ансвером. Ревностный апостол христианства, он ушел в монастырь вопреки воле отца - представителя богатого саксонского рода, занимавшего высокий военный пост. В монастырь бенедиктинцев в Ратцебурге он поступил в 15 лет.

Путь монаха

Обходная галерея Фото: Stefan Ziese/picture alliance/imageBROKER

Ансвер родился в Шлезвиге. Его отец был рыцарем, а мать - глубоко верующей христианкой. Однажды ему приснился сон, в котором он был аббатом. Юноша отправился в Ратцебург якобы навестить дядю, но не вернулся, принял постриг и стал священником. Его усердие и ревностное соблюдение правил бенедиктинского ордена не всегда находили поддержку и понимание у других братьев.

Аскет

Святой Ансвер Фото: cc-by-sa-Niteshift

Ансвер вел аскетический образ жизни, много времени проводил в уединении и молитвах, постился, осуществлял акты самобичевания. Иногда другим монахам даже казалось, что он лишился рассудка, а настоятель несколько раз отстранял его от исполнения обязанностей священника. Однако после смерти старого аббата именно Ансвера избрали его преемником.

Аббат

Окно во внутренний двор Фото: DW/Maksim Nelioubin

Как-то один из монахов нарушил правила ордена. Аббат Ансвер обратился к Богу с вопросом, как поступить, и увидел на небе розгу. Он исполнил наказание. Когда провинившийся испустил дух, розга якобы превратилась в свечу... Язычники терпели присутствие монахов. Один из вождей уже принял христианство, но как только Ансвер решил разрушить капище, мир закончился.

Мученик за веру

Фрески в обходной галерее Фото: DW/Maksim Nelioubin

Ранее в городе Ленцен был убит славянский князь Готшалк, принявший новую веру основатель Вендской державы. Монахов в Ратцебурге казнили, забрасывая камнями. Аббат Ансвер попросил быть последним, чтобы до конца оставаться вместе с братьями, помочь им не отступиться от веры. Умирая, он просил Всевышнего не наказывать грешников.

P.S.

Ратцебургский собор ночью Фото: Fotolia/Ole Ohrt

Среди других достопримечательностей Ратцебурга, которые можно посетить в этом городе, следует упомянуть музей выдающегося немецкого художника Эрнста Барлаха (Ernst Barlach), находящийся в доме, в котором он провел часть своего детства, а также Музей Пауля Вебера (Paul Weber) - известного литографа и карикатуриста.