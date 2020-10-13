Что видел Леонид Брежнев в доме у Гельмута Шмидта

Гельмут Шмидт (Helmut Schmidt) ценил искусство. Пятый федеральный канцлер ФРГ (1974-1982) показывал свой интерес к прекрасному не только в своей частной жизни, но и как общественный и государственный деятель. Его любовь к прекрасному стала очевидной для всего мира, когда перед ведомством канцлера в Бонне была установлена стальная скульптура Генри Мура "Две большие формы". Паломничество Шмидта к скульптуре Эрнста Барлаха (Ernst Barlach) "Парящий ангел" в кафедральном соборе в Гюстрове во время государственного визита в ГДР в 1981 году также не оставило никаких сомнений о его отношении к искусству. Восхищение скульптором регулярно приводило канцлера и его жену в дом-музей Эрнста Барлаха в Гамбурге. Здесь в октябре открылась выставка "Искусство канцлера", на которой впервые публично демонстрируется частная художественная коллекция супружеской пары Шмидт. Собрание насчитывает около 150 картин и скульптур.

Гельмут Шмидт, курящий рядом со скульптурой Эрнста Барлаха "Мститель"

Гельмут Шмидт (1918-2015) и его супруга Локи (Loki Schmidt) на протяжении десятилетий собирали произведения искусства. Их коллекция представляет собой эклектическое собрание, ведь они не были искусствоведами, подчеркивает директор гамбургского музея Карстен Мюллер (Karsten Müller) в интервью немецкой медиакомпании NDR. "Они были движимы не страстью получить то или иное произведение искусства, а скорее, я думаю, они обсуждали, что им понравилось, например, во время посещения галерей или при пролистывании каталогов аукционов, а затем приобретали эти работы", - отметил Карстен Мюллер. За несколько десятилетий непринужденного собирательства в доме Шмидтов накопилось много самых разных по стилю живописных полотен и скульптур.

Искусство как фон для мировой политики

Приобретаемые произведения искусства размещались в частном доме супружеской пары в районе Гамбурга Лангенхорн. Дом, расположенный в центре жилого массива, построенного профсоюзами, Гельмут и Локи Шмидт купили в 1961 году, когда будущий канцлер был назначен руководить полицией Гамбурга. Дом в качестве своей частной резиденции Гельмут Шмидт сохранил, и став главой государства. В нем он принимал своих гостей. В каком-то смысле гостиная Шмидтов была одним из центров мировой политики того времени. Так, в этом доме побывали государственные деятели из самых разных стран, включая президента Франции Жискара д'Эстена и генсека Брежнева. "Когда сюда приезжал глава советского государства Леонид Ильич Брежнев, он не мог в это поверить: медсестра по соседству, водитель автобуса через дорогу. Он думал, что все они - статисты", - рассказывает Ульферт Кафенгст (Ulfert Kaphengst), пресс-секретарь Фонда имени Гельмута Шмидта, который является одним из устроителей выставки "Искусство канцлера".

Брежнев в гостях у Шмидтов, 1978 год

"Моя квартира была уставлена полками и шкафами с книгами. Вдруг кто-то заметил, что Брежнев уселся в кресло прямо под сорокатомным собранием сочинений Маркса и Энгельса, что вызвало смех и веселое оживление. (…) Гости рассматривали мои книги, среди которых они увидели произведения Горького, Шолохова, Пастернака и Солженицына. Начался разговор о русской литературе", - так описывает сам Гельмут Шмидт в книге "Люди и державы" ("Menschen und Mächte") посещение Брежневым его частного дома в Гамбурге во время визита главы СССР в ФРГ в 1978 году.

Гостей Шмидтов произведения искусства встречали уже в просторной прихожей. Хозяева дома вешали их плотными рядами от пола до потолка. Такой способ выставлять картины называют "петербургская развеска" по способу размещения работ разных размеров по всему пространству стены, как это можно наблюдать в Эрмитаже.

Эмиль Нольде. "Георгины" из коллекции канцлера

Непрофессионализм Шмидтов как коллекционеров проявлялся не только при покупке произведений искусства, но и в уходе за ними. Повесив артефакт на стену своего дома, они особо больше о нем не заботились, даже несмотря на то, что некоторые работы были очень ценными. Поэтому в ходе подготовки к выставке "Искусство канцлера" многие работы из коллекции нужно было реставрировать. На многих оставил свой след сигаретный дым заядлого курильщика Шмидта.

"Искусство канцлера": от "дегенеративного" до прикладного

Фаворитами Шмидтов были скульптор Эрнст Барлах (Ernst Barlach) и художник-экспрессионист Эмиль Нольде (Emil Nolde). Хельмут и Локи поддерживали личные контакты с колонией художников в Ворпсведе , что также нашло отражение в их коллекции. В ней есть работы Отто Модерзона (Otto Modersohn), Паулы Модерзон-Беккер (Paula Modersohn-Becker) и Фрица Овербека (Fritz Overbeck). Из группы экспрессионистов Brücke представлены Карл Шмидт-Ротлуфф (Karl Schmidt-Rotluff), Эрих Хеккель (Erich Heckel) и Макс Пехштейн (Max Pechstein). В коллекции Шмидта много работ художников, которые гитлеровский режим объявил в свое время"дегенеративным искусством" .

Картина Паулы Модерзон-Беккер из коллекции канцлера

Посетителей выставки в Гамбурге встречают два портрета. На одном из них запечатлен сам Гельмут Шмидт. Этот портрет был написан в 1980-е годы одним из ведущих художников ГДР Бернхардом Хайзигом (Bernhard Heisig) - cвоего рода политический стэйтмент, указывающий посредством искусства на культурную общность немецкого народа, несмотря на государственную и идеологическую разобщенность. На втором портрете изображена Локи Шмидт. Он был написан супругой Бернхарда Хайзига Гудрун Брюне-Хайзиг (Gudrun Brüne-Heisig).

Среди экспонатов находятся также два скульптурных портрета пятого федерального канцлера ФРГ. Крупноформатный бронзовый портрет работы Райнера Феттинга (Rainer Fetting) изображает Гельмута Шмидта с обязательной сигаретой в руках.

Другой, миниатюрный и керамический, показывает Шмидта в паре с его соперником на парламентских выборах 1976 года, на которых победила коалиция в составе социал-демократов и либералов и Шмитд был утвержден в должности канцлера. Соперник Шмидта, в ту пору премьер-министр Баварии, Франц-Йозеф Штраус (Franz-Josef Strauß) изображен в кожаных штанишках и держит в руке кружку с пивом. Спустя десятилетия после выборов в бундестаг политики встретились снова - в наборе шейкеров для соли и перца. "Он был серьезным противником", - сказал по этому поводу Шмидт и поставил произведение прикладного искусства в туалет для гостей.

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