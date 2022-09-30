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Выступление Владимира ПутинаФото: Gavriil Grigorov/Kremlin/Sputnik/REUTERS
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Путин: Россия не будет обсуждать результаты "референдумов"

Евгений Жуков
23 мин. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 сентября.

https://www.dw.com/ru/putin-rossia-ne-budet-obsuzdat-rezultaty-referendumov/a-63291418

На 219-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий пятницы, 30 сентября (время московское).

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Депутаты Госсобрания Башкирии внесли в Госдуму законопроект об отправке осужденных на войну в Украине. Об этом "Интерфаксу" сообщила пресс-служба регионального парламента. По словам главы Госсобрания республики Константина Толкачева, участие в боевых действиях "поможет осужденному искупить вину перед обществом". Он также считает, что такая мера усилит численный состав российской армии.

++16.10++

В Кремле подписали "договоры о вхождении" в состав России самопровозглашенных "ДНР", "ЛНР" и оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей. Документы подписали представители сторон: Владимир Путин, Денис Пушилин, Леонид Пасечник, Евгений Балицкий и Владимир Сальдо. 

++16.00++

50 стран-участниц Генеральной конференции МАГАТЭ подписали совместное заявление, в котором призвали Россию вывести войска с территории ЗАЭС и прекратить ядерный шантаж, сообщает пресс-служба оператора украинских АЭС "Энергоатом", принявшего участие в мероприятии.

Запорожская АЭС
Запорожская АЭСФото: Maxar Technologies/AP/picture alliance

Таким образом, полсотни государств решительно осудили действия России против ядерных объектов в Украине и призвали РФ немедленно прекратить какие-либо вмешательства на украинских атомных площадках, указывается в сообщении.

В принятом документе подчеркивается, что именно захват Запорожской АЭС российскими войсками является коренной причиной угроз для ядерной безопасности и физической защиты Украины.

"Станция должна и дальше оставаться присоединенной к украинской электросети как неотъемлемая часть украинской энергетической системы", – говорится в заявлении.

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что украинская столица предоставит Днепру 30 пассажирских автобусов. "Говорил со своим коллегой Борисом Филатовым. После обстрела минувшей ночью в Днепре уничтожены или повреждены около 100 единиц общественного транспорта - городских автобусов. Столица поддерживает днепрян и предоставит помощь, которую может", - написал он в Telegram.

Путин не намерен обсуждать результаты "референдумов"

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Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления в Кремле вновь заявил о готовности вести переговоры с Украиной. Однако результаты "референдумов" на оккупированных территориях Украины российская сторона обсуждать не будет, подчеркнул глава российского государства. В то же время РФ "будет работать над повышением безопасности" на оккупированных землях, добавил Путин.

Большая часть речи главы Кремля посвящена различным обвинениям в адрес Запада.

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС самым решительным образом осуждает удар по автоколонне в Запорожской области, назвав его "ужасающим нападением". "Очередное чудовищное нападение России на гражданских лиц: на этот раз на гуманитарную колонну, доставляющую жизненно важную помощь людям, живущим на неподконтрольных правительству территориях Запорожья", - написал он в Twitter. Боррель подчеркнул, что виновные в атаке будут привлечены к ответственности.

++15.05++

Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и Государственное бюро расследований (ГБР) рассказали об успешном проведении спецоперации по возвращению двух военнослужащих с оккупированных территорий на востоке страны на подконтрольные Киеву.

Как указывается в сообщениях ведомств, бойцы получили ранения во время боевых действий в марте. Для них было найдено безопасное место пребывания, организовано обеспечение всем необходимым для лечения и жизнеобеспечения, пока они не поправились. Затем для эвакуации был приобретен автотранспорт, разработаны основной и запасные маршруты движения. Украинские защитники благополучно вернулись на подконтрольную Украине территорию 25 сентября, теперь проходят реабилитацию, после которой намерены вернуться в свои части.

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Росавиация продлила до 10 октября запрет на полеты в аэропорты центральной части и юга РФ, а также в аннексированный Крым. Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Элисты и Симферополя в аннексированном Крыму.

++14.30++

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Его участники рассмотрели дальнейший план освобождения украинских территорий, проанализировали возможные действия противника, проработали вопросы обеспечения оружием и боеприпасами войск Украины на наиболее горячих направлениях, сообщил глава государства в Telegram.

В заседании приняли участие, в частности, министр обороны Алексей Резников, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник ГУР Кирилл Буданов, главы МВД Денис Монастырский и МИД - Дмитрий Кулеба, руководители силовых ведомств, правоохранительных органов и сил логистики, а также руководитель ОП Андрей Ермак и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Норвегия предупредила, что может закрыть границу с Россией

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Здание мэрии Осло в цветах украинского флага
Здание мэрии Осло в цветах украинского флагаФото: Javad Parsa/REUTERS

Норвегия может закрыть границу для российских туристов, сообщила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций страны Эмили Энгер Мель, уточнив, однако, что решение об этом пока не принято. "При необходимости мы быстро закроем границу, изменения могут произойти в кратчайшие сроки. По сравнению с Финляндией в Норвегию прибывает меньше людей, и здесь ситуация иная", - приводятся ее слова в заявлении правительства в Осло.

В мае Норвегия ужесточила выдачу виз гражданам России, с тех пор туристические визы им практически не выдавались. Между тем объявленная в России частичная мобилизация, по мнению Эмили Мель, повышает риски незаконного пересечения границы россиянами.

Хроника событий 30 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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