Путин признал факт готовившегося обмена Навального

Президент РФ впервые назвал оппозиционера по имени и заявил, что получал предложение об обмене Навального и был согласен на такой обмен при условии, что Навальный не вернулся бы в Россию.

Президент России Владимир Путин впервые назвал Навального по имени и признал, что готовился его обмен. Он заявил об этом на пресс-конференции по итогам президентских выборов в России поздно вечером в воскресенье, 17 марта. Вопрос был задан корреспондентом американского канала NBC Киром Симмонсом, который, помимо прочего, уточнил у Путина, можно ли называть демократией тот факт, что "Алексей Навальный умер в одной из ваших тюрем во время вашей кампании".

"Что касается господина Навального. Да, он ушел из жизни. Это всегда печальное событие. У нас были и другие случаи, когда люди уходили из жизни в местах лишения свободы. А разве в США этого не бывало?" - так заявил президент РФ в своем штабе после окончания голосования. Это стало его первым комментарием по поводу смерти Навального.

Путин также подтвердил, что он получал предложение об обмене Навального. "Кстати говоря, я вам скажу, это будет неожиданно - за несколько дней до ухода господина Навального из жизни мне некоторые коллеги, не сотрудники администрации, некоторые люди сказали, что есть идея обменять господина Навального на некоторых людей, которые находятся в местах лишения свободы в западных странах. Вы можете мне поверить, можете нет… Человек, который со мной говорил, еще фразу не закончил, а я сказал - я согласен. Но, к сожалению, случилось то, что случилось. Только при одном условии я (согласился - Ред.): что мы его поменяем и чтобы он не возвращался - пускай там сидит. Ну это случается, ничего с этим не поделаешь. Такова жизнь", - привело издание "Медуза" полную расшифровку прямой речи Путина.

Путин обсуждал обмен Навального в день его смерти

По данным источников издания "Агентство", президент России дал словесное согласие на обмен Навального в ходе личной встречи с бизнесменом Романом Абрамовичем примерно за четыре часа до появления официальных сообщений о смерти Алексея Навального.

Журналист-расследователь Христо Грозев убежден, что согласие Владимира Путина было неслучайным. "Думаю, что это было либо прикрытием планов об убийстве, либо стратегическим ходом, чтобы довести переговоры почти до конца. Он думал, раз Германия согласилась принципиально отдать Вадима Красикова, то при отсутствии Навального они согласятся его обменять и на менее важного для Путина заключенного", - заявил журналист.

Переговоры об обмене Алексея Навального

По сведениям источников "Агентства", переговорный процесс об обмене Навального велся с весны 2023 года. Предполагается, что в ходе переговоров российская сторона заявила о готовности передать Западу не только Алексея Навального, но и журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, а также отставного американского морпеха Пола Уилана.

В ответ Запад должен был выдать Москве предполагаемого офицера ФСБ Вадима Красикова, приговоренного к пожизненному заключению за убийство в 2019 году бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Помимо Красикова в процессе переговоров мог упоминаться и основатель компании "М13" Владислав Клюшин, которого в США признали виновным во взломе компьютерных сетей американских компаний и инсайдерской торговле.

ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу объявила о смерти Алексея Навального в колонии в Харпе днем 16 февраля. В заключении о его смерти сказано, что политик умер от естественных причин. Сторонники политика считают, что его убили.

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