 Противники и сторонники локдауна провели акции во Франкфурте-на-Майне | Коронавирус нового типа SARS-CoV-2 и пандемия COVID-19 | DW | 12.12.2020

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Коронавирус

Противники и сторонники локдауна провели акции во Франкфурте-на-Майне

Несмотря на запрет демонстраций, организованных движением Querdenken, во Франкфурте-на-Майне состоялись массовые акции как противников ограничительных мер, так и сторонников.

Одна из прошлых акций протеста инициативы Querdenken

Одна из прошлых акций протеста инициативы Querdenken

Несмотря на запрет демонстраций против ограничительных мер, введенных в Германии с целью борьбы против стремительного распространения коронавируса, во Франкфурте-на-Майне прошли акции противников и сторонников действий властей по обузданию пандемии. В субботу, 12 декабря, полиция сообщила о разгоне двух небольших собраний сторонников инициативы Querdenken 69, которая борется за отмену карантинных ограничений. "Они были прямо связаны с запрещенным мероприятием", - указывается в заявлении.

Кроме того, через центр Франкфурта-на-Майне прошла колонна из примерно 450 активистов, выступающих против ковид-диссидентов. Группы из нескольких сотен сторонников и противников ограничительных мер встретились перед зданием главного отделения полиции. После этого полицейские потребовали у собравшихся разойтись. После угрозы применения водометов активисты подчинились требованию полиции.

Кроме того, поддерживающие правительственные меры и выступающие против них активисты встретились на одной из площадей города, полиции пришлось разделить их, использовав слезоточивый газ и дубинки.

Проведение демонстраций было запрещено

Ранее власти Франкфурта-на-Майне запретили проведение демонстраций, решение подтвердил также гессенский административный суд в Касселе. Экстренная заявка инициативы Querdenken также была отклонена Федеральным конституционным судом. Власти сослались при этом на высокий риск распространения инфекции среди участников массовой акции.

Как отметил суд в Касселе, неясно, как организаторы собираются соблюдать необходимую дистанцию между участниками при заявленной численности акции в 40 тысяч человек. Кроме того, в третью предрождественскую субботу ожидается, что в центр Франкфурта-на-Майне  приедет большое число людей, намеревающихся сделать покупки, говорилось далее в ответе суда.

Демонстрация противников ограничительных мер была также запрещена в Дрездене.

Движение против ограничительных мер

Члены движения Querdenken ("Мыслить нестандартно") в последние недели выступили организаторами целого ряда прошедших по всей Германии демонстраций против карантинных мер. Из-за явной радикализации отдельных участников этого движения некоторые политики подняли вопрос о необходимости изучить его деятельность ведомством по охране конституции.

В частности, более строгого отношения к движению Querdenken потребовала министр ФРГ по делам семьи Франциска Гиффай (Franziska Giffey). "Ведомство по охране конституции должно проявлять активность там, где определенные группы словесно атакуют конституцию и планируют нападки на демократию", - заявила Гиффай в интервью издания медиагруппы Funke.

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