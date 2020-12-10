 Коронавирус в Германии: жесткий карантин на Рождество неизбежен? | Анализ событий в политической жизни и обществе Германии | DW | 11.12.2020

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Германия

Коронавирус в Германии: жесткий карантин на Рождество неизбежен?

Мягкий карантин в Германии не сработал. Вторую волну пандемии преодолеть пока не удалось. Что власти ФРГ будут делать дальше и ожидает ли страну жесткий локдаун?

Елка у Бранденбургских ворот в Берлине

Елка у Бранденбургских ворот в Берлине

В ноябре в Германии, чтобы остановить распространение коронавируса SARS-CoV-2, был введен мягкий локдаун, который действует до 10 января. Бары, рестораны, дискотеки, клубы, театры, кинотеатры, бассейны, фитнес-студии и другие развлекательные заведения, где люди проводят свой досуг, были закрыты с одной единственной целью - сократить социальные контакты немцев до минимума. Взрослым оставили возможность ходить на работу; детям - в школы и детские сады, но вечера они должны проводить дома. Это должно было стать эффективной мерой в борьбе с коронавирусом.

Печальная статистика по коронавирусу

Никто в ФРГ не хотел вводить жесткий карантин, чтобы не наносить вновь удар по экономике, пострадавшей в результате первой волны пандемии. Но с помощью мягких ограничений вторую волну остановить пока не удалось. В отличие от весны 2020 года, ограничительные меры не сработали. Об этом заявил и министр экономики и энергетики Германии Петер Альмайер (Peter Altmayer): "Можно и нужно сказать, что введенные нами меры оказались недостаточными, чтобы предотвратить новую волну заражений".

На станции интенсивной терапии в Грайфсвальде

На станции интенсивной терапии в Грайфсвальде

Число инфицированных SARS-CoV-2 в первую неделю декабря выросло по сравнению с весенним периодом в 4 раза. С момента начала пандемии общее их количество в ФРГ превысило 1,2 млн человек. Более 4 тыс зараженных коронавирусом, у которых COVID-19 проходит в тяжелой форме, находятся в палатах интенсивной терапии.

Весной таких больных было 2850 человек. Согласно статистике, каждый второй пациент, который подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), умирает. В данный момент ситуация в Германии такова, что на каждую клинику приходится лишь три свободных места для зараженных коронавирусом.

Мягкий карантин в Германии не сработал. Почему?

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder), объявляя 6 декабря о жестком карантине в этой федеральной земле, привел такие цифры: в ноябре в Германии каждый день от ковида умирало столько людей, сколько во время авиакатастрофы. В декабре количество умерших в сутки достигло 500 человек. Но даже это сравнение многих оставило равнодушным. Психологи называют это эффектом габитуации - люди в какой-то момент привыкают к любой катастрофической ситуации. Это защитная реакция психики человека, который долгое время сталкивается с опасностью.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер

Влияет на общее настроение и время года: глубокой осенью и зимой, когда холодно и световой день самый короткий, многие особенно чувствительны ко всему происходящему. А в этом году из-за пандемии еще и отсутствуют привычные вещи, которые поднимают настроение и помогают не впасть в уныние: рождественские рынки, возможность покататься на лыжах и отправиться в путешествие.

Все это приводит к тому, что растет количество тех, кто отрицает опасность коронавируса и отказывается соблюдать предписанные властями меры безопасности. Согласно социологическим опросам, половина населения Германии выступает против ограничительных мер, связанных с пандемией.

Меркель за жесткий локдаун в период Рождества и Нового года  

9 декабря, опираясь на рекомендации ученых из "Леопольдины" - Национальной академии наук Германии, канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) призвала к введению жесткого карантина во всех федеральных землях с 24 декабря по 10 января.

Ангела Меркель, выступая перед депутатами бундестага, призвала к введению жесткого локадуна

Ангела Меркель, выступая перед депутатами бундестага, призвала к введению жесткого локадуна

Академики считают, что условия для жесткого локдауна на Рождество и Новый год благоприятны в связи со школьными рождественскими каникулами и с тем, что компании и ведомства в это время и так работают не в полном объеме. При этом ученые настаивают на том, чтобы первые меры по ограничению профессиональных и личных контактов "до абсолютного минимума" были введены еще до полного локдауна, а именно с 14 декабря.

Кацлер поддержала рекомендации ученых закрыть на данный период времени магазины и школы. Она также предложила перенести начало рождественских каникул в школах на более ранний срок - 16 декабря. По мнению Меркель, это поможет снизить число заболевших и замедлить темы распространения коронавируса.

Жесткий локдаун у соседей и в ряде федеральных земель Германии

К жесткому карантину уже прибегли соседние с Германией страны: Бельгия и Франция, где число заразившихся коронавирусом пошло на спад. Их примеру последовали и несколько федеральных земель Германии: Бавария, Саксония и Тюрингия. 

Пустая площадь в Нюрнберге, где обычно проходит знаменитый рождественский рынок

Знаменитый рождественский рынок в Нюрнберге в этом году работать не будет

В Баварии с 9 декабря объявлен так называемый "режим катастрофы", который даже строже правил при чрезвычайном положении. Он предусматривает запрет на выход из дома без уважительной причины и комендантский час в тех районах, где самое высокое число заражений; запрет продажи алкоголя в общественных местах, а также особый режим обучения в школах вплоть до перевода на дистанционное обучение. Некоторые послабления будут действовать в этой федеральной земле лишь на период рождественских праздников.

Берлин также объявил о введении жесткого локдауна, но после Рождества. До 10 января в столице будут закрыты магазины непродовольственных товаров и школы, запрещены встречи более чем пяти человек. Все другие федеральные земли пока не приняли окончательного решения. Более того, в некоторых из них объявляются противоречивые меры, которые идут вразрез с позицией политиков, принятой на федеральном уровне.

Основной аргумент против жесткого карантина - вред экономике

В то время, как население призывают ограничивать до минимума социальные контакты, в некоторых федеральных землях магазины открыты и по воскресеньям - чтобы стимулировать предрождественскую торговлю. А владельцы ресторанов и кафе продают глинтвейн и сладости в специально оборудованных точках - вопреки принятым с общепитом договоренностям. У таких торговых точек, нарушая предписания, собираются большие очереди, и тем самым возрастает опасность заражения коронавирусом.

Электронное табло в Дортмунде, напоминающее о необходимости ношения защитной маски

Электронное табло в Дортмунде, напоминающее о необходимости ношения защитной маски

Главным аргументом против введения жесткого локдауна в Германии является ущерб, который будет в таком случае нанесен экономике страны. Для помощи пострадавшим предприятиям государство должно будет одобрить очередной пакет мер.

Первый обширный пакет, предусматривавший, в частности, безвозмездные выплаты владельцам малых предприятий и самозанятым, льготные кредиты более крупным фирмам, компенсации заработков при неполном рабочем времени и различные налоговые послабления, был принят правительством ФРГ в конце марта вскоре после введения жестких карантинных мер во время первой волны пандемии.

Новые меры поддержки бизнеса были приняты после введения мягкого локдауна в ноябре во время второй волны. Главная из них: вынужденным приостановить работу предприятиям c менее чем 50 сотрудниками, а также самозанятым власти окажут чрезвычайную безвозмездную помощь в размере до 75% их месячной выручки. 

В 2020 году из-за пандемии Германия вынуждена была взять в долг 160 млрд евро. Но их будет недостаточно, если жесткий локдаун окажется неизбежным. На 4 января запланирована встреча глав федеральных земель с канцлером, на которой будет решаться вопрос о том, что делать дальше. 

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    Автор: Марина Барановская



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