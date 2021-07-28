Придорожные храмы в Германии - церкви на немецких автобанах

У придорожных храмов, обычно - небольших часовен, в Германии давние традиции. Часто их строили, например, на деньги самих путников - в благодарность за небесное покровительство на месте, где удалось спастись от нападения разбойников, пережить грозу или снежную бурю, а посвящали тем святым, которым молились в страшные минуты.
Также часовенки или просто кресты около дорог возводили и устанавливали местные жители, чтобы и у путников, и у них самих на подходе к дому была возможность возблагодарить Господа или попросить о заступничестве. Старая придорожная фахверковая часовенка на фотографии ниже находится в Музее под открытым небом в Детмольде.
Современный вариант придорожных храмов в Германии - церкви и часовни на немецких автобанах. Здесь можно сделать остановку для молитвы или просто короткой паузы наедине с собой, в стороне от несущихся совсем рядом по скоростной трассе машин, зажечь свечу и оставить запись в книге просьб (Anliegenbuch).
Придорожные храмы около немецких автобанов. Фотогалерея
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Церкви на немецких автобанах
Автобаны - главные транспортные артерии Германии. Протяженность этих дорог составляет почти 13 тысяч километров. Вдоль магистралей работают сотни заправочных станций, кафе и ресторанов, обустроены парковки. На некоторых можно не только сделать остановку, но и помолиться - например, в придорожном храме около автобана A45, освященном в 2013 году.
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Церкви на немецких автобанах
Так эта церковь в регионе Зигерланд (Autobahnkirche Siegerland) выглядит снаружи. Предназначена для представителей всех христианских конфессий и открыта круглосуточно. Проект архитектурного бюро Schneider + Schumacher, по которому она возведена, был отмечен многими наградами.
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Церкви на немецких автобанах
Съезды к таким храмам и часовням обозначены специальными указателями: "Autobahnkirche" или "Autobahnkapelle". Первую церковь на автобане в Западной Германии открыли в 1958 году. Сейчас по всей стране - уже почти полсотни.
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Церкви на немецких автобанах
Некоторые придорожные храмы расположены не на парковках, а находятся в населенных пунктах по соседству с автомагистралями, где под них отданы старые или даже очень старые церкви. На этой фотографии - первая такая церковь в восточногерманской земле Бранденбург, открытая в 1997 году около автобана A13 недалеко от съезда на Фрайвальде.
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Церкви на немецких автобанах
Одна из первых таких немецких церквей находится недалеко от небольшого города Флото в земле Северный Рейн - Вестфалия рядом с автобаном A2. В качестве "Autobahnkirche" этот храм, построенный в середине XVII века, начали использовать в 1959 году.
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Церкви на немецких автобанах
Одновременно он продолжает оставаться приходским храмом здешней евангелической общины, основанной в 1666 году. Помимо двух тысяч местных протестантов, которые регулярно приходят на службы, ежегодно в этой церкви бывает около 30 тысяч водителей и пассажиров с автобана.
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Церкви на немецких автобанах
Богослужения евангелической общины Экстера - района города Флото - проходят здесь по воскресеньям в церковные праздники. Начинаются они в десять часов утра. В отличие от этой церкви, многие другие придорожные храмы являются часовнями, то есть регулярных служб в них не бывает.
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Церкви на немецких автобанах
Для путников рядом с церковью обустроен уголок для отдыха, установлены деревянный стол и скамейки. Уютное и тихое место в стороне от шума скоростной магистрали.
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Церкви на немецких автобанах
Прежде, чем венуться к примерам современной архитектуры, заглянем в еще один древний храм, открытый для путников с автобана, еще более старый, чем церковь во Флото. Романская архитектура, XII век...
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Церкви на немецких автобанах
Этот храм расположен около автобана A4 недалеко от города Вильсдруф (Wilsdruff) между Эрфуртом и Дрезденом. Статус "Autobahnkirche" ему присвоили в 2005 году.
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Церкви на немецких автобанах
Храм этот посвящен Св. Якову и находится на паломническом по пути Jakobsweg в испанский город Сантьяго-де-Компостела.
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Церкви на немецких автобанах
Одна из самых посещаемых придорожных церквей Германии - храм Святого Христофора под Баден-Баденом (Autobahnkirche Baden-Baden). Многих привлекает необычное архитектурное решение проекта.
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Церкви на немецких автобанах
Ежегодно храм Святого Христофора под Баден-Баденом, построенный в 1978 году, посещает около 300 тысяч водителей и пассажиров.
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Церкви на немецких автобанах
Современные придорожные храмы часто выделяются своим необычным видом. Экуменическая Никополская часовня (Emmauskapelle), расположенная между Штутгартом и Зигеном на трассе А81, заметна издалека. Внимание привлекает ее почти 13-метровый бетонный крест.
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Церкви на немецких автобанах
Придорожный храм в Меденбахе (Autobahnkirche Medenbach) находится под Франкфуртом-на-Майне всего в 30 метрах от проезжей части автобана A3 - одной из самых оживленных скоростных дорог Германии. Ежегодно в нем бывает около 40 тысяч человек, а построен он полностью на средства одного частного предпринимателя.
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Церкви на немецких автобанах
Католическая придорожная церковь Святого Христофора (Autobahnkirche Himmelkron) расположена на автобане А9 (Берлин-Мюнхен) в районе Химмелькрон примерно в 20 километрах от Байройта.
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Церкви на немецких автобанах
Церковь Святого Христофора была освящена в 1998 году. Так выглядит одно из помещений этого храма - комната для медитации.
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Церкви на немецких автобанах
Небольшая часовня на автобане А4 между Айзенахом и Дрезденом. Возведена в 2003 году на средства фирмы, управляющей здешним заправочно-сервисным центром.
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Церкви на немецких автобанах
Еще две такие же небольшие часовни эта фирма установила на других своих станциях около автобанов. Посетители могут здесь не только помолиться, но и оставить запись в специальной книге просьб.
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Церкви на немецких автобанах
Завершим наш обзор в одной из последних таких церквей, до сих пор появившихся в Германии. Этот небольшой придорожный храм был открыт летом 2015 года около Грабфельда на автобане А71 недалеко от треугольника, где сходятся границы Гессена, Тюрингии и Баварии. Строительство обошлось примерно в 325 тысяч евро.
Автор: Максим Нелюбин
Некоторые из этих церквей являются католическими, некоторые - протестантскими, многие - экуменическими. В любом случае, открыты они для всех, вне зависимости от христианской конфессии и степени религиозности. Мало ли, кого какие душевные заботы и тревоги в пути одолели… Находятся они около стоянок на автобанах, автомобильных дворов или в населенных пунктах рядом со съездами или развязками.
Первую такую церковь в Германии освятили в 1958 году на автобане A8 около городка Адельсрид - по инициативе католиков. Уже на следующий год их примеру последовали протестанты. Сейчас по всей стране насчитывается почти полсотни таких храмов, построенных, оборудованных и содержащихся на частные средства. Некоторые расположены в старых зданиях, существовавших задолго до строительства автобанов, некоторые возведены специально уже на наше время. Съезды к ним обозначены дорожными знаками с надписями "Autobahnkirche" или "Autobahnkapelle". Карту можно посмотреть на специальном сайте - www.autobahnkirche.de
Одна из таких церквей, освященная в 2013 году и изображенная на первой фотографии, находится около скоростной трассы A45 между Зигеном и Франкфуртом на автомобильном дворе Autohof Wilnsdorf. Футуристическое белоснежное здание с двумя башнями похоже на кристалл причудливой формы. Возвели его на возвышенности, и отсюда открывается живописный вид. Строительство храма обошлось в 1,5 миллиона евро и финансировалось целиком за счет пожертвований.
Точной статистики посещаемости придорожных церквей в Германии не существует. Как свидетельствуют исследования, среди посетителей лишь каждый третий регулярно ходит в церковь. Еще треть - люди верующие, но не относящиеся к числу постоянных прихожан какой-то общины. Остальные же не являются членами церковных общин или вообще неверующие. Но ясно, что в придорожную церковь они приходят не просто из любопытства.
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Русские православные храмы в Германии
Православная церковь в Дармштадте
Эту православную церковь освятили в Дармштадте в 1899 году. Она была возведена на средства российской императорской семьи. Ведь в Дармштадте родилась супруга царя Николая II - Александра Федоровна, урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская. Изначально храм Святой Марии Магдалины считался домовой церковью царской семьи, члены которой бывали здесь на службах, когда находились в городе.
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Русские православные храмы в Германии
Преображенская церковь в Баден-Бадене
Эта церковь, построенная в северо-русском стиле и увенчанная позолоченным луковичным куполом, находится в немецком городе Баден-Бадене. Большая русская община образовалась на этом знаменитом на весь мир немецком курорте еще в первой половине XIX века. Храм Преображения Господня был возведен здесь в начале 1880-х годов.
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Русские православные храмы в Германии
Церковь Святой Александры в Бад-Эмсе
В XIX веке посетители из России были частыми гостями немецких курортов. Особое место среди них занимал Бад-Эмс, расположенный на реке Лан в нынешней земле Рейнланд-Пфальц. В 1874-1876 годах здесь на левом берегу был сооружен этот православный храм - церковь Святой мученицы царицы Александры. В числе первых посетителей были император Александр II и поэт Петр Вяземский.
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Русские православные храмы в Германии
Храм Сергия Радонежского
Эту церковь освятили в Бад-Киссингене в честь Сергия Радонежского в 1901 году. Идея строительства возникла перед ожидавшимся приездом сюда на лечение Александра II, но не была тогда осуществлена. Император бывал на этом курорте в 1864 и 1868 годах. Часовню тогда устраивали в покоях. К сбору средств на строительство храма приступили после коронации Николая II - в память об этом событии.
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Русские православные храмы в Германии
Храм Александра Невского в Потсдаме
В немецком городе Потсдаме около деревни Александровка находится самый старый действующий русский православный храм не только Германии, но и всей Западной Европы. Первая служба в этой церкви Александра Невского состоялась в 1829 году. В ней участвовали император Николай I и его супруга Александра Федоровна - старшая дочь прусского короля Фридриха Вильгельма III.
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Русские православные храмы в Германии
Церковь Святой Елисаветы в Висбадене
Церковь Святой праведной Елисаветы была возведена на холме Нероберг в Висбадене в середине XIX века. Храм был заложен в память о великой княжне Елизавете Михайловне - супруге герцога Адольфа-Вильгельма Нассауского, скончавшейся во время родов. Храм посвящен праведной Елисавете - матери Иоанна Крестителя. Рядом находится крупнейшее православное кладбище в Европе.
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Русские православные храмы в Германии
Храм Святого Николая в Гифхорне
В свою очередь, этот деревянный храм был возведен относительно недавно - в 1996 году. Он был задуман как символ примирения между народами Германии и России. Находится на территории Международного музея ветряных и водяных мельниц в нижнесаксонском Гифхорне. Храм - действующий. В церемонии освящения церкви Святого Николая участвовал патриарх Алексий II.
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Русские православные храмы в Германии
Храм-памятник в Лейпциге
Свято-Алексиевский храм-памятник Русской Славы - так звучит полное название этой церкви в Лейпциге, возведенной здесь в память о Битве народов - крупнейшем сражении в череде Наполеоновских войн, в котором французский император потерпел поражение от союзных армий России, Австрии, Пруссии и Швеции. Был создан в 1912-1913 годах по случаю 100-летия этого сражения.
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Русские православные храмы в Германии
Церковь Марии Магдалины в Веймаре
Еще одна русская православная церковь Святой Марии Магдалины находится в тюрингском городе Веймаре. Была возведена в начале 1860-х годов рядом с усыпальницей великой княжны Марии Павловны - дочери императора Павла I, после замужества также получившей титул великой герцогини Саксен-Веймар-Эйзенахской. Фундамент часовни заложен на земле, привезенной из России.
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Русские православные храмы в Германии
Церковь Симеона Дивногорца в Дрездене
Православный храм Преподобного Симеона Дивногорца был возведен в саксонской столице Дрездене в 1872-1874 годах в русско-византийском стиле. Ранее здесь существовали разные домовые церкви, несколько раз переезжавшие. В одной из них был крещен Петр Столыпин, родившийся в этом городе. В начале 1870-х один из прихожан пожертвовал участок для строительства постоянного здания.
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Русские православные храмы в Германии
Храм Св. Константина и Елены в Берлине
Завершим обзор - около одного из русских православных храмов немецкой столицы. Эта церковь Святых равноапостольных Константина и Елены была возведена здесь на Русском кладбище Берлин-Тегель в 1894 году. В 2005 году была отреставрирована на частные пожертвования.
Автор: Максим Нелюбин