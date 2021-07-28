Придорожные храмы в Германии - церкви на немецких автобанах

У придорожных храмов, обычно - небольших часовен, в Германии давние традиции. Часто их строили, например, на деньги самих путников - в благодарность за небесное покровительство на месте, где удалось спастись от нападения разбойников, пережить грозу или снежную бурю, а посвящали тем святым, которым молились в страшные минуты.

Также часовенки или просто кресты около дорог возводили и устанавливали местные жители, чтобы и у путников, и у них самих на подходе к дому была возможность возблагодарить Господа или попросить о заступничестве. Старая придорожная фахверковая часовенка на фотографии ниже находится в Музее под открытым небом в Детмольде.

Современный вариант придорожных храмов в Германии - церкви и часовни на немецких автобанах. Здесь можно сделать остановку для молитвы или просто короткой паузы наедине с собой, в стороне от несущихся совсем рядом по скоростной трассе машин, зажечь свечу и оставить запись в книге просьб (Anliegenbuch).

Придорожные храмы около немецких автобанов. Фотогалерея

Церкви на немецких автобанах Автобаны - главные транспортные артерии Германии. Протяженность этих дорог составляет почти 13 тысяч километров. Вдоль магистралей работают сотни заправочных станций, кафе и ресторанов, обустроены парковки. На некоторых можно не только сделать остановку, но и помолиться - например, в придорожном храме около автобана A45, освященном в 2013 году.

Церкви на немецких автобанах Так эта церковь в регионе Зигерланд (Autobahnkirche Siegerland) выглядит снаружи. Предназначена для представителей всех христианских конфессий и открыта круглосуточно. Проект архитектурного бюро Schneider + Schumacher, по которому она возведена, был отмечен многими наградами.

Церкви на немецких автобанах Съезды к таким храмам и часовням обозначены специальными указателями: "Autobahnkirche" или "Autobahnkapelle". Первую церковь на автобане в Западной Германии открыли в 1958 году. Сейчас по всей стране - уже почти полсотни.

Церкви на немецких автобанах Некоторые придорожные храмы расположены не на парковках, а находятся в населенных пунктах по соседству с автомагистралями, где под них отданы старые или даже очень старые церкви. На этой фотографии - первая такая церковь в восточногерманской земле Бранденбург, открытая в 1997 году около автобана A13 недалеко от съезда на Фрайвальде.

Церкви на немецких автобанах Одна из первых таких немецких церквей находится недалеко от небольшого города Флото в земле Северный Рейн - Вестфалия рядом с автобаном A2. В качестве "Autobahnkirche" этот храм, построенный в середине XVII века, начали использовать в 1959 году.

Церкви на немецких автобанах Одновременно он продолжает оставаться приходским храмом здешней евангелической общины, основанной в 1666 году. Помимо двух тысяч местных протестантов, которые регулярно приходят на службы, ежегодно в этой церкви бывает около 30 тысяч водителей и пассажиров с автобана.

Церкви на немецких автобанах Богослужения евангелической общины Экстера - района города Флото - проходят здесь по воскресеньям в церковные праздники. Начинаются они в десять часов утра. В отличие от этой церкви, многие другие придорожные храмы являются часовнями, то есть регулярных служб в них не бывает.

Церкви на немецких автобанах Для путников рядом с церковью обустроен уголок для отдыха, установлены деревянный стол и скамейки. Уютное и тихое место в стороне от шума скоростной магистрали.

Церкви на немецких автобанах Прежде, чем венуться к примерам современной архитектуры, заглянем в еще один древний храм, открытый для путников с автобана, еще более старый, чем церковь во Флото. Романская архитектура, XII век...

Церкви на немецких автобанах Этот храм расположен около автобана A4 недалеко от города Вильсдруф (Wilsdruff) между Эрфуртом и Дрезденом. Статус "Autobahnkirche" ему присвоили в 2005 году.

Церкви на немецких автобанах Храм этот посвящен Св. Якову и находится на паломническом по пути Jakobsweg в испанский город Сантьяго-де-Компостела.

Церкви на немецких автобанах Одна из самых посещаемых придорожных церквей Германии - храм Святого Христофора под Баден-Баденом (Autobahnkirche Baden-Baden). Многих привлекает необычное архитектурное решение проекта.

Церкви на немецких автобанах Ежегодно храм Святого Христофора под Баден-Баденом, построенный в 1978 году, посещает около 300 тысяч водителей и пассажиров.

Церкви на немецких автобанах Современные придорожные храмы часто выделяются своим необычным видом. Экуменическая Никополская часовня (Emmauskapelle), расположенная между Штутгартом и Зигеном на трассе А81, заметна издалека. Внимание привлекает ее почти 13-метровый бетонный крест.

Церкви на немецких автобанах Придорожный храм в Меденбахе (Autobahnkirche Medenbach) находится под Франкфуртом-на-Майне всего в 30 метрах от проезжей части автобана A3 - одной из самых оживленных скоростных дорог Германии. Ежегодно в нем бывает около 40 тысяч человек, а построен он полностью на средства одного частного предпринимателя.

Церкви на немецких автобанах Католическая придорожная церковь Святого Христофора (Autobahnkirche Himmelkron) расположена на автобане А9 (Берлин-Мюнхен) в районе Химмелькрон примерно в 20 километрах от Байройта.

Церкви на немецких автобанах Церковь Святого Христофора была освящена в 1998 году. Так выглядит одно из помещений этого храма - комната для медитации.

Церкви на немецких автобанах Небольшая часовня на автобане А4 между Айзенахом и Дрезденом. Возведена в 2003 году на средства фирмы, управляющей здешним заправочно-сервисным центром.

Церкви на немецких автобанах Еще две такие же небольшие часовни эта фирма установила на других своих станциях около автобанов. Посетители могут здесь не только помолиться, но и оставить запись в специальной книге просьб.

Церкви на немецких автобанах Завершим наш обзор в одной из последних таких церквей, до сих пор появившихся в Германии. Этот небольшой придорожный храм был открыт летом 2015 года около Грабфельда на автобане А71 недалеко от треугольника, где сходятся границы Гессена, Тюрингии и Баварии. Строительство обошлось примерно в 325 тысяч евро. Автор: Максим Нелюбин



Некоторые из этих церквей являются католическими, некоторые - протестантскими, многие - экуменическими. В любом случае, открыты они для всех, вне зависимости от христианской конфессии и степени религиозности. Мало ли, кого какие душевные заботы и тревоги в пути одолели… Находятся они около стоянок на автобанах, автомобильных дворов или в населенных пунктах рядом со съездами или развязками.

Первую такую церковь в Германии освятили в 1958 году на автобане A8 около городка Адельсрид - по инициативе католиков. Уже на следующий год их примеру последовали протестанты. Сейчас по всей стране насчитывается почти полсотни таких храмов, построенных, оборудованных и содержащихся на частные средства. Некоторые расположены в старых зданиях, существовавших задолго до строительства автобанов, некоторые возведены специально уже на наше время. Съезды к ним обозначены дорожными знаками с надписями "Autobahnkirche" или "Autobahnkapelle". Карту можно посмотреть на специальном сайте - www.autobahnkirche.de

Одна из таких церквей, освященная в 2013 году и изображенная на первой фотографии, находится около скоростной трассы A45 между Зигеном и Франкфуртом на автомобильном дворе Autohof Wilnsdorf. Футуристическое белоснежное здание с двумя башнями похоже на кристалл причудливой формы. Возвели его на возвышенности, и отсюда открывается живописный вид. Строительство храма обошлось в 1,5 миллиона евро и финансировалось целиком за счет пожертвований.

Точной статистики посещаемости придорожных церквей в Германии не существует. Как свидетельствуют исследования, среди посетителей лишь каждый третий регулярно ходит в церковь. Еще треть - люди верующие, но не относящиеся к числу постоянных прихожан какой-то общины. Остальные же не являются членами церковных общин или вообще неверующие. Но ясно, что в придорожную церковь они приходят не просто из любопытства.

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