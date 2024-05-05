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Премьер Израиля подтвердил закрытие Al Jazeera в стране

Роман Сулима
5 мая 2024 г.

Израильское правительство считает катарский телеканал рупором радикального исламистского движения ХАМАС и единогласно проголосовало за запрет Al Jazeera в стране.

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Микрофон с логотипом телеканала Al Jazeera
Вещание телеканала Al Jazeera в Израиле прекращеноФото: Franck Fife/AFP/Getty Images

Вещающая на арабском языке телекомпания Al Jazeera из Катара будет закрыта в Израиле. Об этом объявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в воскресенье, 5 мая, в соцсети X.

Израильское правительство единогласно проголосовало за решение о закрытии телеканала, уточнил премьер. Израиль обвиняет Al Jazeera в подстрекательстве арабского населения страны к насилию против государства и его армии, особенно после атаки радикального исламского движения ХАМАС 7 октября.

Министр связи Шломо Каръи, которого отметил в своем сообщении Нетаньяху, подписал приказ об удалении канала из сети кабельных и спутниковых провайдеров и блокировке его веб-сайта. "В Израиле не будет свободы слова для труб ХАМАС", - приводит слова Каръи агентство AFP.

В Израиле принят закон о закрытии "враждебных СМИ"

Парламент Израиля (Кнессет) 1 апреля утвердил закон, позволяющий закрывать "враждебные СМИ" в стране. Документ назван "законом Al Jazeera", поскольку направлен против этого телеканала.

Согласно закону, министр связи Израиля с согласия премьера может распорядиться о прекращении вещания иностранного канала из Израиля и на израильской территории в случае, если это фактически наносит вред безопасности государства. Кроме того, Минсвязи может отдать распоряжение о закрытии офисов такого СМИ и блокировке его сайта.

В Белом доме тогда заявили, что если сообщения о планах закрыть Al Jazeera подтвердятся, это будет "тревожным фактом", поскольку данное действие со стороны израильских властей является прямым нарушением свободы слова.

Предыстория принятия закона

В ноябре 2023 года правительство Нетаньяху приостановило действие предыдущей версии закона, поскольку опасалось, что он может помешать посредническим усилиям Катара в продолжающихся переговорах о заложниках с ХАМАС, указывает агентство KNA.

Израильские власти еще в августе 2017 года объявили о намерениях отозвать аккредитацию у журналистов Al Jazeera. По словам Аюба Кары, который тогда занимал пост министра связи Израиля, кабельных и спутниковых операторов обяжут прекратить трансляцию арабского телеканала на территории Израиля на основании обвинения Нетаньяху в подстрекательстве к насилию при освещении конфликта вокруг Храмовой горы.

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