Парламент Израиля принял закон о закрытии "враждебных СМИ"

Парламент Израиля (Кнессет) в понедельник, 1 апреля, утвердил во втором и третьем, окончательном чтении закон, позволяющий закрывать "враждебные СМИ" в стране, названный "законом Al Jazeera", поскольку направлен против этого телеканала.

За проголосовал 71 депутат, 10 парламентариев высказались против. Согласно закону, министр связи Израиля с согласия премьер-министра может распорядиться о прекращении вещания иностранного канала из Израиля и на израильской территории в случае, если это фактически наносит вред безопасности государства. Кроме того, Минсвязи может распоряжаться о закрытии офисов такого СМИ и блокировать его сайт.

Нетаньяху пообещал закрыть Al Jazeera

Министр связи Шломо Каръи, активно продвигавший законопроект, после голосования пообещал, что финансируемый Катаром новостной канал Al Jazeera будет закрыт "в ближайшие дни", подчеркнув, что "свободы выражения мнений не будет для рупоров ХАМАС в Израиле", пишет издание The Times of Israel.

"Мы создали эффективный и быстрый инструмент против тех, кто использует свободу прессы, чтобы нанести ущерб безопасности Израиля и солдатам ЦАХАЛ, и кто подстрекает к терроризму во время войны", - прокомментировал принятие закона премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он пообещал "принять немедленные меры по закрытию Al Jazeera", сотрудники которого, по его словам, "активно участвовали в резне 7 октября". Премьер также назвал телеканал "рупором ХАМАС".

В Белом доме заявили, что если сообщения о планах закрыть Al Jazeera подтвердятся, это будет "тревожным фактом".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек.

Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 32 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

Смотрите также: