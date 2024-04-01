В Израиле прошли новые протесты против правительства

Десятки тысяч израильтян вновь вышли на улицы в воскресенье, 31 марта, протестуя против политики правительства под руководством правоконсервативного премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Как сообщают местные СМИ, многотысячная демонстрация прошла, в частности, у здания парламента - Кнессета - в Иерусалиме.

Демонстранты требовали отставки правительства и проведения досрочных выборов, а также скорейшего заключения сделки для освобождения заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС. Акция протеста в Иерусалиме, как отмечается, стала самой массовой с начала войны в секторе Газа. Организаторы утверждают, что у Кнессета собрались более 100 тысяч человек, в то время как СМИ пишут о "десятках тысяч" участников.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид, выступая на демонстрации, резко раскритиковал Нетаньяху. Он обвинил премьер-министра в том, что тот разрушает отношения Израиля с США и бросает заложников ХАМАС на произвол судьбы. Нетаньяху делает "все для политики и ничего для страны", заявил Лапид.

Нетаньяху: Досрочные выборы сыграют на руку ХАМАС

Израильский премьер решительно отверг критику в свой адрес. "Призывы к проведению выборов сейчас, в разгар войны, за мгновение до победы, парализуют Израиль как минимум на шесть месяцев, а по моим оценкам, даже на восемь месяцев", - заявил Нетаньяху.

По его словам, досрочные выборы также парализовали бы переговоры об освобождении заложников в обмен на прекращение огня в Газе и освобождение палестинских заключенных. Это "приведет к прекращению войны до достижения поставленных целей" и, таким образом, сыграет на руку, в частности, ХАМАС, подчеркнул премьер. При этом Нетаньяху пообещал вернуть всех заложников домой.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали более 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По утверждению подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа погибли более 32 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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