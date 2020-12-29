От Берлина до Баден-Бадена: православные храмы в Германии

Русские православные храмы есть во многих немецких городах. В этой фотогалерее - самые старые и необычные.
240 лет назад родилась императрица Елизавета Алексеевна, супруга Александра Первого. Всю жизнь она искала любовь. И всю жизнь теряла любимых...
Исполнилось 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева - выдающегося русского писателя, которого особенно почитают в Германии. Его связывала с этой страной любовь.
Исполнилось 190 лет со дня рождения Льва Толстого. Это хороший повод поговорить о его немецких связях, увлечениях и страстях.
Ландграфский замок в Марбурге - уникальный памятник средневековой архитектуры.
Лихтентальская аллея в Баден-Бадене была заложена более 350 лет назад. За время ее существования по улице уже успели пройтись сотни тысяч россиян.