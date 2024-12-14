Посол Германии в Москве призвал к миру в Украине

Александер Ламбсдорфф призвал к миру в войне в Украине на большом рождественском концерте в Москве, передало dpa.

Посол Германии в РФ Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) призвал к миру на большом рождественском концерте в одной из церквей Москвы. Об этом в субботу, 14 декабря, сообщило агентство dpa.

"В войне в Украине люди с обеих сторон страдают от насилия", - привело агентство его слова.

Особенно в военные времена рождественское послание важно как знак мира и надежды, отметил Ламбсдорфф. Дипломат также напомнил о конфликтах и политических разногласиях на Ближнем Востоке, в Судане, на Гаити и в Мьянме.

В 2023 году речь Ламбсдорффа вызвала бурную реакцию в МИД РФ

После начала войны РФ в Украине традиционный рождественский концерт - одно из немногих мероприятий, на которых немцы и русские собираются вместе в Москве, отметило dpa.

В прошлом году речь Ламбсдорффа на концерте, в которой он упомянул жертв российской агрессии, вызвало бурную реакцию в российском МИД.

Генсек НАТО: число убитых и раненых на войне в Украине превысило 1 млн

Более 1 млн человек погибли или ранены на войне в Украине. Такие данные озвучил генсек НАТО Марк Рютте в Брюсселе 12 декабря. "Каждую неделю с каждой из сторон погибают и получают ранения более 10 тыс. человек", - привело слова Рютте агентство dpa. Он назвал события в Украине самым кровавым конфликтом в Европе после Второй мировой войны.

Рютте также призвал готовиться к войне с Россией в среднесрочной перспективе. "Мы не готовы к тому, что нас ждет впереди через четыре-пять лет", - сказал политик. "То, что происходит в Украине, может произойти и с нами", - заявил он.

Ламбсдорфф занимает пост посла в РФ с августа 2023 года

Александер Ламбсдорфф официально вступил в должность посла 16 августа 2023 года. Встречая нового посла, МИД РФ выпустил заявление, в котором высказал резкие обвинения в адрес властей Германии.

По версии российского ведомства, политика Берлина имеет целью "полный слом формировавшегося десятилетиями взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических связей, прямых контактов между гражданами, создание препятствий для нормальной работы российских дипломатических и консульских представительств в Германии".

Ламбсдорфф считается одним из самых опытных дипломатов Германии. Свою карьеру во внешнеполитическом ведомстве он начал в 1995 году, пройдя при МИД ФРГ подготовку для занятия поста атташе. Он работал при министерстве на различных постах с 1997 по 2004 годы и был, в частности, страновым референтом по России. Кроме того, Ламбсдорфф был членом Европарламента с 2004 по 2017 годы, а также - с 2014 года - его вице-председателем по вопросам демократии и прав человека. В качестве депутата бундестага он отвечал за внешнюю политику, политику безопасности, вопросы европейского взаимодействия и развития.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины Германия резко ограничила экономические связи с Россией, остановила импорт газа и поддерживает международные санкции в отношении Москвы.