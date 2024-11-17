  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Распад коалиции в ФРГВойна в УкраинеСитуация в Беларуси
КонфликтыГермания

Посол ФРГ: Еще не время для мирных переговоров с Россией

Жан Рофе
17 ноября 2024 г.

Александер Ламбсдорфф считает преждевременным обсуждать варианты мирного урегулирования в Украине на фоне продолжающихся российских бомбардировок.

https://p.dw.com/p/4n591
Посол Германии в России Александер Ламбсдорфф
Александер Ламбсдорфф (фото из архива)Фото: Sergei Bobylev/TASS/dpa/picture alliance

Посол Германии в России Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) считает, что еще не пришло время для переговоров с Россией о демилитаризованных зонах или прекращении огня в Украине. "Сейчас Россия каждый день бомбит Украину, поэтому мы, к сожалению, еще не на том этапе, когда можно обсуждать это", - заявил Ламбсдорф в интервью изданиям Funke Mediengruppe, опубликованном в воскресенье, 17 ноября

Он отметил, что даже не хочет говорить о том, должна ли когда-нибудь появиться линия соприкосновения, линия прекращения огня или демилитаризованная зона. "Все это может быть деталями для последующих переговоров", - сказал дипломат.

Однако, по его словам, совершенно ясно, что Европа будет играть определенную роль в поиске мирного решения, поскольку речь также идет о безопасности в Европе и в Германии. "Это война в Европе, и Европа будет участвовать в ее прекращении и продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул Ламбсдорф.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне выразил намерение завершить войну дипломатическим путем не позднее 2025 года. "С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась. Дипломатическими путями. Это очень важно", - заявил он в интервью телеканалу "Суспильне". Однако, по словам Зеленского, президент РФ Владимир Путин не стремится установить мир.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Последствия удара по Львову 3 сентября 2024 года

Трагическая неделя: ракетные удары РФ по украинским городам

Трагическая неделя: ракетные удары РФ по украинским городам

В первые дни сентября Россия нанесла одни из самых смертоносных ракетных ударов по украинским городам за годы войны. DW собрала фотографии, на которых видны последствия атак.
Общество5 сентября 2024 г.11 фото
external

Австрия замерзнет без газа из РФ? Зачем Шольц звонил Путину? Смена власти в Абхазии? DW Новости

Австрия замерзнет без газа из РФ? Зачем Шольц звонил Путину? Смена власти в Абхазии? DW Новости

Утром 16 ноября в Австрию прекратил поступать российский газ. Почему "Газпром" пошел на такую меру в отношении - по крайней мере еще в недавнем прошлом - одного из самых своих верных партнеров? И готовы ли в Вене к такому повороту событий?
16 ноября 2024 г.29:40 мин.
Дональд Трамп и Владимир Путин (фото из архива)

Экс-советник Трампа: договориться с Путиным - это заблуждение

Экс-советник Трампа: договориться с Путиным - это заблуждение

Россия фундаментально слаба, но Украине пока не стоит вести переговоры об окончании войны, заявил в интервью DW экс-советник президента Трампа по национальной безопасности, генерал Герберт Макмастер. Интервью DW.
Политика14 ноября 2024 г.
Показать еще