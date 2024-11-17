Посол ФРГ: Еще не время для мирных переговоров с Россией

Посол Германии в России Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) считает, что еще не пришло время для переговоров с Россией о демилитаризованных зонах или прекращении огня в Украине. "Сейчас Россия каждый день бомбит Украину, поэтому мы, к сожалению, еще не на том этапе, когда можно обсуждать это", - заявил Ламбсдорф в интервью изданиям Funke Mediengruppe, опубликованном в воскресенье, 17 ноября

Он отметил, что даже не хочет говорить о том, должна ли когда-нибудь появиться линия соприкосновения, линия прекращения огня или демилитаризованная зона. "Все это может быть деталями для последующих переговоров", - сказал дипломат.

Однако, по его словам, совершенно ясно, что Европа будет играть определенную роль в поиске мирного решения, поскольку речь также идет о безопасности в Европе и в Германии. "Это война в Европе, и Европа будет участвовать в ее прекращении и продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул Ламбсдорф.

Президент Украины Владимир Зеленский накануне выразил намерение завершить войну дипломатическим путем не позднее 2025 года. "С нашей стороны мы должны сделать все, чтобы в следующем году война закончилась. Дипломатическими путями. Это очень важно", - заявил он в интервью телеканалу "Суспильне". Однако, по словам Зеленского, президент РФ Владимир Путин не стремится установить мир.