В России встретили нового посла Германии обвинениями

Новый посол Германии в России Александер Ламбсдорфф официально вступил в свою должность. В среду, 16 августа, 56-летний экс-депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) вручил верительные грамоты российскому министерству иностранных дел.

Резкие обвинения в адрес Германии

Встречая нового посла, МИД РФ выпустил заявление, в котором высказал резкие обвинения в адрес властей Германии. "С российской стороны акцентирован конфронтационный и недружественный характер действий германской стороны в различных сферах двусторонних отношений", - отмечается в документе. По мнению российского ведомства, политика Берлина имеет целью "полный слом формировавшегося десятилетиями взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических связей, прямых контактов между гражданами, создание препятствий для нормальной работы российских дипломатических и консульских представительств в Германии".

При этом в Москве напомнили о случаях ареста автомобилей с российскими номерами на границе ФРГ и обвинили Германию в поддержке Украины, обороняющейся от российского вторжения. "В дальнейшем выстраивать отношения с ФРГ российская сторона будет с опорой исключительно на свои национальные интересы и в зависимости от готовности Германии учитывать их", - заявил МИД РФ.

Новый посол Германии в РФ

Александер Ламбсдорфф сменил на посту посла ФРГ в России Гезу Андреаса фон Гайра (Géza Andreas von Geyr), который возглавлял дипмиссию с 2019 года. Ламбсдорфф считается одним из самых опытных дипломатов Германии. Свою карьеру во внешнеполитическом ведомстве он начал в 1995 году, пройдя при МИД ФРГ подготовку для занятия поста атташе. Он работал при министерстве на различных постах с 1997 по 2004 годы и был, в частности, страновым референтом по России. Кроме того, Ламбсдорфф был членом Европарламента с 2004 по 2017 годы, а также - с 2014 года - его вице-председателем по вопросам демократии и прав человека. В качестве депутата бундестага он отвечал за внешнюю политику, политику безопасности, вопросы европейского взаимодействия и развития.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины Германия резко ограничила экономические связи с Россией, остановила импорт газа и поддерживает международные санкции в отношении Москвы. Значительная часть сотрудников немецкого посольства была вынуждена покинуть РФ на фоне войны и роста напряженности в отношениях с российскими властями.

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