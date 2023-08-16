  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаГермания

В России встретили нового посла Германии обвинениями

Ольга Лебедева
15 мин. назад

Посол Германии в РФ Александер Ламбсдорфф вручил верительные грамоты. В российском МИД заявили, что нынешняя политика Берлина направлена на "полный слом" выстраивавшихся десятилетиями отношений.

https://p.dw.com/p/4VExJ
Будущий посол ФРГ в РФ Александер Ламбсдорфф (фото из архива)
Александер ЛамбсдорффФото: Dmytro Katkov/DW

Новый посол Германии в России Александер Ламбсдорфф официально вступил в свою должность. В среду, 16 августа, 56-летний экс-депутат бундестага от Свободной демократической партии (СвДП) вручил верительные грамоты российскому министерству иностранных дел.

Резкие обвинения в адрес Германии

Встречая нового посла, МИД РФ выпустил заявление, в котором высказал резкие обвинения в адрес властей Германии. "С российской стороны акцентирован конфронтационный и недружественный характер действий германской стороны в различных сферах двусторонних отношений", - отмечается в документе. По мнению российского ведомства, политика Берлина имеет целью "полный слом формировавшегося десятилетиями взаимовыгодного сотрудничества, разрыв многоплановых торгово-экономических связей, прямых контактов между гражданами, создание препятствий для нормальной работы российских дипломатических и консульских представительств в Германии".

При этом в Москве напомнили о случаях ареста автомобилей с российскими номерами на границе ФРГ и обвинили Германию в поддержке Украины, обороняющейся от российского вторжения. "В дальнейшем выстраивать отношения с ФРГ российская сторона будет с опорой исключительно на свои национальные интересы и в зависимости от готовности Германии учитывать их", - заявил МИД РФ.

Новый посол Германии в РФ

Александер Ламбсдорфф сменил на посту посла ФРГ в России Гезу Андреаса фон Гайра (Géza Andreas von Geyr), который возглавлял дипмиссию с 2019 года. Ламбсдорфф считается одним из самых опытных дипломатов Германии. Свою карьеру во внешнеполитическом ведомстве он начал в 1995 году, пройдя при МИД ФРГ подготовку для занятия поста атташе. Он работал при министерстве на различных постах с 1997 по 2004 годы и был, в частности, страновым референтом по России. Кроме того, Ламбсдорфф был членом Европарламента с 2004 по 2017 годы, а также - с 2014 года - его вице-председателем по вопросам демократии и прав человека. В качестве депутата бундестага он отвечал за внешнюю политику, политику безопасности, вопросы европейского взаимодействия и развития.

С начала полномасштабной войны РФ против Украины Германия резко ограничила экономические связи с Россией, остановила импорт газа и поддерживает международные санкции в отношении Москвы. Значительная часть сотрудников немецкого посольства была вынуждена покинуть РФ на фоне войны и роста напряженности в отношениях с российскими властями.

Смотрите также:

Разорвет ли Германия дипотношения с РФ

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Александер Ламбсдорфф в программе "Немцова.Интервью": Я не против того, что Путин преследует свои интересы в Сирии (17.05.2016)

Александер Ламбсдорфф в программе "Немцова.Интервью": Я не против того, что Путин преследует свои интересы в Сирии (17.05.2016)

В эксклюзивном интервью Жанне Немцовой зампредседателя Европарламента Александер Ламбсдорфф рассказал, как видят Владимира Путина в Европе и когда будут отменены санкции против Москвы.
Политика17 мая 2016 г.12:03 мин.
external

Замглавы Европарламента об аннексии Крыма и санкциях (12.07.2017)

Замглавы Европарламента об аннексии Крыма и санкциях (12.07.2017)

Замглавы Европарламента Александер Ламбсдорфф в интервью DW заявил, что никто не готов пойти на силовой конфликт с Россией, чтобы вернуть Крым. Но его аннексия признана не будет и Кремлю не стоит ждать отмены санкций.
Политика12 июля 2017 г.15:30 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Истребитель F-16 (фото из архива)
Трансляция

Румыния подтвердила, что будет обучать украинцев на F-16

Конфликты3 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Полицейские в Париже во время беспорядков

Может ли культура снять социальную напряженность?

Может ли культура снять социальную напряженность?

Культура6 ч. назад
Карикатура - два кенгуру стоят на взлетно-посадочной полосе, один кенгуру держит табличку с надписью "Бербок" и "спрашивает": "Да где же она?", второй "разговаривает" по телефону: "Самолет сломался?".

У Бербок сломался самолет, или Почему загрустили кенгуру

У Бербок сломался самолет, или Почему загрустили кенгуру

Политика24 ч. назад
Человек бросает бюллетень в избирательную урну

"Голос" о едином дне голосования в России: Выборы без выбора

"Голос" о едином дне голосования в России: Выборы без выбора

Политика7 ч. назад
Стоящий человек на фоне флагов Евросоюза и Германии

Как в ЕС намерены ограничить поток мигрантов?

Как в ЕС намерены ограничить поток мигрантов?

Миграция12 ч. назад
Таджикский гастарбайтер на стройке в Москве (фото из архива)

Как страны Центральной Азии защищают права их гастарбайтеров

Как страны Центральной Азии защищают права их гастарбайтеров

Равноправие12 ч. назад
Военный парад в Варшаве 15 августа 2023 года

Самый крупный за 30 лет парад. Польша предостерегает Россию?

Самый крупный за 30 лет парад. Польша предостерегает Россию?

Политика21 ч. назад
На главную страницу