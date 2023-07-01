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Будущий посол ФРГ в РФ: Германия будет поддерживать Украину

Александра Иванова
1 ч. назад

Германия как часть ЕС и член НАТО "приняла четкое решение оказывать поддержку подвергшейся нападению стране", заявил Александер Ламбсдорфф в интервью WamS.

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Будущий посол ФРГ в РФ Александер Ламбсдорфф (фото из архива)
Александер ЛамбсдорффФото: Dmytro Katkov/DW

 

В настоящий момент как Украина, так и Россия пытаются добиться преимущества на поле боя. Пока это так, дипломатия будет оставаться на заднем плане. Такую оценку текущей ситуации в Украине высказал будущий посол Германии в России Александер Ламбсдорфф (Alexander Graf Lambsdorff) в интервью газете Welt am Sonntag (WamS), опубликованном в субботу, 1 июля.

По мнению политика, занимающего сейчас должность вице-председателя фракции правящей Свободной демократической партии (СвДП) в бундестаге, сегодня "некоторые пользуются словом "дипломатия", подразумевая в действительности капитуляцию Украины". "Однако дипломатия должна начинаться с твердой позиции", - добавил он.

По словам Ламбсдорффа, Германия как часть ЕС и член НАТО "приняла четкое решение оказывать поддержку подвергшейся нападению стране", и именно эту позицию Берлина он будет доносить до российских партнеров на посту посла ФРГ в РФ.

При этом война в Украине будет не единственной важной темой для него в этой должности, указал собеседник WamS. "Москва пытает оказывать влияние везде: в Сирии,  в Африке, например в Мали, в Центральной Азии, а также в Турции - стране-члене НАТО". Все это требует реакции Германии, считает политик.

Ожидается, что Александер Ламбсдорфф вступит в должность посла Германии в России еще до конца лета. В середине июня МИД ФРГ сообщил, что правительство РФ одобрило его кандидатуру.  

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