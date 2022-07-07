По Германии: статьи и репортажи

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Публикации DW о достопримечательностях Германии - архитектурных, исторических, культурных и природных. Полезная информация, советы и рекомендации.
Постоянными гостями этого немецкого острова были три президента Германии. Один из них даже женился в здешней церкви. | 16 фотографий
300-километровая Дорога классиков проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие города Тюрингии. | 17 фотографий
Рейнланд-Пфальц - хлебосольная и винодельческая немецкая земля, с богатой историей, великолепной природой и памятниками Всемирного наследия. | 11 фотографий
Германский винный путь в Пфальце - популярный маршрут, проложенный по одному из важнейших и старейших винодельческих регионов Германии. | 12 фотографий
Гельголанд любили пираты. Этим островом владели датчане, немцы, британцы. Восхищался Гейне. В 1947 году здесь произвели самый мощный в истории неядерный взрыв. | 20 фотографий
Особой известностью в Тюрингии пользуются места, связанные с именами Лютера, Баха, Гете, Шиллера и Гропиуса. | 11 фотографий
Глиникский мост расположен на границе Берлина и Потсдама - около дворца Глинике. Во времена холодной войны здесь обменивали шпионов. | 21 фотография
Автобаны соединяют города и людей, но создают трудно- или непреодолимые границы для диких животных. Для них в Германии строят специальные мосты. | 11 фотографий
"Флоренция", "Версаль", "Прованс" и даже (во множественном числе) свои "Венеции" и "Швейцарии" - все это есть в Германии. | 24 фотографии
В бывшем Залемском аббатстве работает элитный интернат, в котором учился герцог Эдинбургский - принц Филипп. | 18 фотографий
Туристические достопримечательности Бранденбурга: от дворца Сан-Суси в Потсдаме до приграничного Франкфурта-на-Одере. 11 фотографий
От баварской столицы Мюнхена до Цугшптице по прямой - всего около 90 километров. 22 фотографии
Немецкое слово "See" (в транскрипции - "Зе" или "Зее") означает "озеро", "море": Кимзе, Ванзе, Дюммер-Зе… Эти и другие популярные озера - в нашей подборке. 21 фотография
В Германии есть много разных "Швейцарий". Самый знаменитый такой регион - Саксонская Швейцария на Эльбе. 10 фотографий
"Autobahnkirche", то есть церковь на автобане - так в Германии называют храмы для водителей и пассажиров около скоростных магистралей. 23 фотографии
Возведенный в 1763-1769 годах, Новый дворец в Потсдаме стал последней прусской резиденцией в стиле барокко. 22 фотографии
На этом туристическом маршруте в Германии расположено более семидесяти дворцов, крепостей и замков. 18 фотографий
Гессен - немецкая земля со столицей в Рулетенбурге из "Игрока" Достоевского, вернее - Висбадене. Однако здесь еще много других достопримечательностей, например, фахверковые города.
Двадцать очень красивых и необычных природных достопримечательностей в Германии.
В этом гессенском городе находятся восемь из двадцати старейших фахверковых домов Германии и много еще всего интересного.
20 лет назад, в июне 2002 года, в Германии начали уничтожать деньги бывшей ГДР, которые сначала неудачно попытались похоронить в секретном бункере.
Этот 400-километровый маршрут начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Фюссене около замка Нойшванштайн. Он проходит по Баварии и Баден-Вюртембергу.
Музей под открытым небом в Коммерне находится примерно в часе езды на машине от Кельна. Он посвящен крестьянской жизни в бывшей прусской Рейнской провинции.
Сначала это место привлекло языческих жрецов, затем - христианских монахов, позже - идеологов национал-социализма…
Дрезден, Лейпциг, Мейсен, Эльба и другие саксонские достопримечательности - в нашей серии о немецких федеральных землях.
Люнебургская пустошь, Верхний Дунай, Тюрингский Лес, Вулканический Айфель, Франконская Швейцария - в Германии насчитывается множество природных парков.
Хиддензе - целый континент в миниатюре: столь разнообразны его ландшафты и природа. Здесь жил писатель Герхарт Гауптман, гостями которого были Томас Манн и Альберт Эйнштейн.
Таможенная крепость Пфальцграфенштайн на романтическом Рейне - один из самых живописных и необычных средневековых замков Германии.
Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Немецкий фахверковый путь - туристический маршрут по Германии протяженностью 3500 километров.
Жители Гессена считают Лимбургский собор самой красивой церковью своей федеральной земли. Изображение этого храма даже украшало очень крупную немецкую банкноту.
Кельн, Дюссельдорф, Ахен, Бонн… Все эти города находятся в Северном Рейне - Вестфалии - самой большой по численности населения федеральной земле Германии.
Уникальный культурно-исторический ландшафт Среднего Рейна в Германии внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Шестнадцать национальных парков в Германии - от Баварского леса до Нижнесаксонских ваттов.
Китайский чайный домик в Потсдаме построили для прусского короля Фридриха Великого. Монарх полюбил это место и стиль, а позже приказал возвести по соседству пагоду с драконами.
Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма замок в Вайльбурге сохранился в наиболее полном виде.
Побережье и острова Северного моря - один из самых популярных туристических регионов Германии.
Где делают "Мерседесы" и "Порше"? Чем привлекательны Шварцвальд и Боденское озеро? Где в Германии находится больше всего ресторанов, отмеченных звездами "Мишлена"?
Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.
От пляжных корзин - до сувениров из янтаря. Чем интересны прибрежные балтийские регионы и острова в Германии?
Замок Эльц находится в немецком регионе Айфель. Изображение этой живописной достопримечательности украшало 500-марочные купюры Бундесбанка.
Бавария - самый популярный туристический регион Германии. В чем секреты привлекательности?
В Берлине есть Бранденбургские ворота, в Любеке - Голштинские. По известности и узнаваемости они лишь немного уступают столичной достопримечательности.