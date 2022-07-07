 По Германии: статьи и репортажи | Информация о Германии и советы туристам | DW | 24.06.2022

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По Германии

По Германии: статьи и репортажи

Публикации DW о достопримечательностях Германии - архитектурных, исторических, культурных и природных. Полезная информация, советы и рекомендации.

Альгойские Альпы в Баварии

  

Контекст

Шпикерог - любимый остров немецких президентов

Постоянными гостями этого немецкого острова были три президента Германии. Один из них даже женился в здешней церкви. | 16 фотографий  

Дорога классиков в Тюрингии - по местам Гёте, Шиллера и Баха

300-километровая Дорога классиков проходит через Айзенах, Готу, Эрфурт, Веймар, Йену и другие города Тюрингии. | 17 фотографий  

10 причин любить Рейнланд-Пфальц

Рейнланд-Пфальц - хлебосольная и винодельческая немецкая земля, с богатой историей, великолепной природой и памятниками Всемирного наследия. | 11 фотографий  

Германский винный путь - хмельной маршрут по "Немецкой Тоскане"

Германский винный путь в Пфальце - популярный маршрут, проложенный по одному из важнейших и старейших винодельческих регионов Германии. | 12 фотографий  

Гельголанд - единственный немецкий остров в открытом море

Гельголанд любили пираты. Этим островом владели датчане, немцы, британцы. Восхищался Гейне. В 1947 году здесь произвели самый мощный в истории неядерный взрыв. | 20 фотографий  

10 причин любить Тюрингию

Особой известностью в Тюрингии пользуются места, связанные с именами Лютера, Баха, Гете, Шиллера и Гропиуса. | 11 фотографий  

Глиникский мост - тот самый, на котором обменивали шпионов

Глиникский мост расположен на границе Берлина и Потсдама - около дворца Глинике. Во времена холодной войны здесь обменивали шпионов. | 21 фотография  

Экодук по-немецки, или Зачем нужны зеленые мосты для диких животных

Автобаны соединяют города и людей, но создают трудно- или непреодолимые границы для диких животных. Для них в Германии строят специальные мосты. | 11 фотографий  

Кругосветное путешествие по Германии

"Флоренция", "Версаль", "Прованс" и даже (во множественном числе) свои "Венеции" и "Швейцарии" - все это есть в Германии. | 24 фотографии  

Залемское аббатство - имперский монастырь и маркграфский замок

В бывшем Залемском аббатстве работает элитный интернат, в котором учился герцог Эдинбургский - принц Филипп. | 18 фотографий  

10 причин любить Бранденбург

Туристические достопримечательности Бранденбурга: от дворца Сан-Суси в Потсдаме до приграничного Франкфурта-на-Одере. 11 фотографий  

Цугшпитце - самая высокая гора Германии

От баварской столицы Мюнхена до Цугшптице по прямой - всего около 90 километров. 22 фотографии  

Очень много разных Зе! Самые лазурные, красивые и популярные озера в Германии

Немецкое слово "See" (в транскрипции - "Зе" или "Зее") означает "озеро", "море": Кимзе, Ванзе, Дюммер-Зе… Эти и другие популярные озера - в нашей подборке. 21 фотография  

Саксонская Швейцария - cамая красивая в Германии

В Германии есть много разных "Швейцарий". Самый знаменитый такой регион - Саксонская Швейцария на Эльбе. 10 фотографий  

Церкви на автобанах - придорожные храмы в Германии

"Autobahnkirche", то есть церковь на автобане - так в Германии называют храмы для водителей и пассажиров около скоростных магистралей. 23 фотографии  

Изобилие, радость и красота для Старого Фрица, или Новый дворец в Потсдаме

Возведенный в 1763-1769 годах, Новый дворец в Потсдаме стал последней прусской резиденцией в стиле барокко. 22 фотографии  

Немецкая дорога замков: от Мангейма до Байройта

На этом туристическом маршруте в Германии расположено более семидесяти дворцов, крепостей и замков. 18 фотографий  

10 причин любить Гессен

Гессен - немецкая земля со столицей в Рулетенбурге из "Игрока" Достоевского, вернее - Висбадене. Однако здесь еще много других достопримечательностей, например, фахверковые города.  

Чудеса природы в Германии - от Чёртова стола до Меловых скал

Двадцать очень красивых и необычных природных достопримечательностей в Германии.  

Как выглядят гнев и чревоугодие, или Лимбург - город старого фахверка

В этом гессенском городе находятся восемь из двадцати старейших фахверковых домов Германии и много еще всего интересного.  

Сколько стоит сжечь 100 миллиардов? История наличных марок ГДР

20 лет назад, в июне 2002 года, в Германии начали уничтожать деньги бывшей ГДР, которые сначала неудачно попытались похоронить в секретном бункере.  

Романтическая дорога в Германии: от Вюрцбурга до Нойшванштайна

Этот 400-километровый маршрут начинается в Вюрцбурге и заканчивается в Фюссене около замка Нойшванштайн. Он проходит по Баварии и Баден-Вюртембергу.  

Музей в Коммерне - деревенский фахверк под открытым небом

Музей под открытым небом в Коммерне находится примерно в часе езды на машине от Кельна. Он посвящен крестьянской жизни в бывшей прусской Рейнской провинции.  

Эксерские камни - загадочные скалы в Тевтобургском Лесу

Сначала это место привлекло языческих жрецов, затем - христианских монахов, позже - идеологов национал-социализма…  

10 причин любить Саксонию

Дрезден, Лейпциг, Мейсен, Эльба и другие саксонские достопримечательности - в нашей серии о немецких федеральных землях.  

Природные парки в Германии - от Гарца до Верхнего Дуная

Люнебургская пустошь, Верхний Дунай, Тюрингский Лес, Вулканический Айфель, Франконская Швейцария - в Германии насчитывается множество природных парков.  

"Балтийский Капри" - немецкий остров Хиддензе

Хиддензе - целый континент в миниатюре: столь разнообразны его ландшафты и природа. Здесь жил писатель Герхарт Гауптман, гостями которого были Томас Манн и Альберт Эйнштейн.  

Замок Пфальцграфенштайн - таможенная крепость на Рейне

Таможенная крепость Пфальцграфенштайн на романтическом Рейне - один из самых живописных и необычных средневековых замков Германии.  

Павлиний остров - райское место между Берлином и Потсдамом

Павлиний остров (Пфауэнинзель) - уникальный парк на озере Ванзе и памятник Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Типичная немецкая архитектура - фахверк в Германии

Немецкий фахверковый путь - туристический маршрут по Германии протяженностью 3500 километров.  

Лимбургский собор - самый красивый храм Гессена

Жители Гессена считают Лимбургский собор самой красивой церковью своей федеральной земли. Изображение этого храма даже украшало очень крупную немецкую банкноту.  

10 причин любить Северный Рейн - Вестфалию

Кельн, Дюссельдорф, Ахен, Бонн… Все эти города находятся в Северном Рейне - Вестфалии - самой большой по численности населения федеральной земле Германии.  

Романтический Рейн - башни, замки, руины и целая крепость

Уникальный культурно-исторический ландшафт Среднего Рейна в Германии внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Под особой охраной - национальные парки в Германии

Шестнадцать национальных парков в Германии - от Баварского леса до Нижнесаксонских ваттов.  

Чайный домик в Потсдаме - памятник фридерицианского рококо

Китайский чайный домик в Потсдаме построили для прусского короля Фридриха Великого. Монарх полюбил это место и стиль, а позже приказал возвести по соседству пагоду с драконами.  

Вайльбургский замок - резиденция эпохи барокко в Гессене

Из всех небольших немецких резиденций времен абсолютизма замок в Вайльбурге сохранился в наиболее полном виде.  

Северное море в Германии: острова, халлиги и пляжные корзины

Побережье и острова Северного моря - один из самых популярных туристических регионов Германии.  

10 причин любить Баден-Вюртемберг

Где делают "Мерседесы" и "Порше"? Чем привлекательны Шварцвальд и Боденское озеро? Где в Германии находится больше всего ресторанов, отмеченных звездами "Мишлена"?  

Сан-Суси в Потсдаме - любимый дворец Фридриха Великого

Сан-Суси - любимая резиденция прусского короля Фридриха Великого, памятник фридерицианского рококо и главная достопримечательность Потсдама.  

10 причин любить Балтийское море

От пляжных корзин - до сувениров из янтаря. Чем интересны прибрежные балтийские регионы и острова в Германии?  

Бург Эльц - самый аутентичный средневековый замок Германии

Замок Эльц находится в немецком регионе Айфель. Изображение этой живописной достопримечательности украшало 500-марочные купюры Бундесбанка.  

10 причин любить Баварию

Бавария - самый популярный туристический регион Германии. В чем секреты привлекательности?  

Голштинские ворота в Любеке - немецкий вариант Пизанской башни

В Берлине есть Бранденбургские ворота, в Любеке - Голштинские. По известности и узнаваемости они лишь немного уступают столичной достопримечательности.  

Что делать после ДТП на автобане в Германии

Что нужно знать водителям, попавшим в аварию на скоростной трассе? Правила поведения после ДТП на автобане в Германии.  

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